XF2020, ecco le 4 squadre che accedono ai live show su Sky e NOW TV

X Factor 2020 ha le sue 4 squadre e i suoi 12 concorrenti da oggi ufficialmente in gara. Nel corso di una puntata tesissima, la “Last Call” per i Live, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto i tre concorrenti per categoria che accedono agli show in diretta del programma di Sky prodotto da Fremantle. Le 12 proposte musicali in gara sono: Blind, Blue Phelix, Santi tra gli Under Uomini di Emma; Casadilego, Cmqmartina, Mydrama per le Under Donne di Hell Raton; Little Pieces of Marmelade, Manitoba, Melancholia per i Gruppi di Manuel Agnelli; Eda Marì, N.A.I.P.,Vergo per gli Over di Mika. Saranno loro al centro dei Live già attesissimi, in arrivo tra una settimana, da giovedì 29 ottobre su Sky e NOW TV, sempre con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Per la puntata con le Last Call, Su Sky Uno/+1 e on demand, 817mila spettatori medi con una share del 2,83%. E ancora, nuovi record sui social: con ben 626.700 interazioni totali in rilevazione linear (+77% rispetto alla settimana precedente) si arriva ancora al dato più alto dall’inizio del programma che rende quindi X Factor 2020 primo contenuto della giornata di ieri (eventi sportivi esclusi), interazioni che salgono a 667.000 interazioni in rilevazione continuativa 24/7, che lo collocano anche in questo caso come primo contenuto. L’hashtag ufficiale #XF2020 ancora una volta è rimasto nella classifica dei Trending Topic Worldwide e Italia dalla serata di ieri fino alle prime ore di questa mattina (fonti: Talkwalker, Trends24.in)

Si mantiene positivo anche il dato sui 7 giorni: la seconda parte dei Bootcamp ha raccolto nel complesso oltre 2.990.000 spettatori medi.

Apertura di puntata per Hell Raton che, per valutare le sue Under Donne, come i suoi colleghi ha potuto contare sul supporto di un amico fidato: nel suo caso ben due, avendo scelto i compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza. Manuelito ha deciso di portare con sé la giovane abruzzese Casadilego, che ha cantato “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots; la monzese Cmqmartina, che ha proposto “Tensione Evolutiva” di Jovanotti; la cremonese Mydrama, che ha proposto “Dio$ No$ Libre Del Dinero” di Rosalía. Niente da fare, invece, per le due napoletane del gruppo: Ale, esibitasi con una cover di “M12ANO” di tha Supreme feat. Mara Sattei, e Daria Huber, arrivata con una versione più intima di “Delicate” di Damien Rice.

Mika, per stabilire i 3 Over ammessi ai Live, aveva al suo fianco l’artista Francesco Vezzoli. Il suo verdetto ha promosso al prossimo step la calabrese Eda Marì che ha interpretato il brano di Coez “La musica non c'è”; l’altro calabrese da anni a Bologna N.A.I.P., arrivato questa volta sul palco con la cover di “Bandiera Bianca” di Franco Battiato; il siciliano ma milanese d’adozione Vergo che ha proposto un mashup tra “Il Mondo Nuovo” di Neffa e “Ora Che Fai?” di Salmo. Non hanno staccato il biglietto per i Live Disarmo, che ha cantato “Lover, you should've come over” di Jeff Buckley, e Kaima che invece si è esibito con “Chic” di Izi ma con strofa riscritta.

Quindi, è stato il turno di Manuel Agnelli, affiancato dal fumettista, illustratore e regista italiano GIPI per ascoltare e valutare i Gruppi. Insieme, hanno scelto il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade che hanno rischiato con i Beatles di “Helter Skelter”; la band toscana dei Manitoba che ha convinto con “The Last Goodbye” dei The Kills; il trio di Foligno dei Melancholia, che hanno interpretato “White Rabbit” di Jefferson Airplane. La corsa verso i Live si è fermata per gli Yellow Monday che hanno cantato “Kurt Cobain” di Brunori Sas, e per i WIME con “Curami” dei C.C.C.P..

Infine, ha chiuso la puntata Emma affiancata dall’artista e produttore discografico Dardust. Per la sua squadra di Under Uomini hanno superato il turno il bolognese Santi, arrivato con il suo pezzo “92B”; il perugino duro dal cuore tenero Blind, con “Fatti miei”, suo brano originale su base di J Balvin; il livornese Blue Phelix, con la canzone “Midnight”, scritta da lui. Si sono fermati qui, invece, Roccuzzo, che ha proposto “La Notte” di Arisa, e Leo Meconi che ha presentato “Superstition” di Stevie Wonder eseguita con loop station.

Eccoli, i 12 protagonisti di X Factor 2020. La prossima settimana iniziano gli attesissimi Live: appuntamento per giovedì 29 ottobre sempre su Sky e NOW TV. La gara può cominciare.

