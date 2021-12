Cops 2 - Una banda di poliziotti Ep. 2 su Sky Cinema e streaming NOW

Un caso di omicidio ad Apulia torna a mettere alla prova la banda di poliziotti più sgangherata d’Italia. Lunedì 13 dicembre alle 21.15 Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, arriva “La mano del morto”, il secondo episodio di COPS 2 - UNA BANDA DI POLIZIOTTI, la commedia Sky Original diretta da Luca Miniero e realizzata con Banijay Studios Italy.

Dopo aver restituito il crocifisso di Sant’Oronzo alla comunità di Apulia, per i Cops è tempo di indagare sull’omicidio di un nobile decaduto. Nel cast, accanto a Claudio Bisio nel ruolo del commissario Cinardi, ai Cops Pietro Sermonti (Nicola o’Sicc), Giulia Bevilacqua (Maria Crocefissa), Francesco Mandelli (Benny The Cop), Guglielmo Poggi (Tommaso), a Gaia Messerklinger, la giovane e inesperta magistrata Catia e a Dino Abbrescia, boss latitante ritiratosi dalla malavita per aprire un chiosco di panini, arriva in questo secondo episodio Ninni Bruschetta, nel ruolo del Conte.ù

SINOSSI - La squadra di Cinardi indaga sull’omicidio del Visconte, nobile in rovina, implicato in un misterioso giro di usura e azzardo. Infiltrarsi tra i giocatori sembra l’unico modo per trovare il colpevole. Approfittando delle indagini, Nicola cerca di riconquistare Maria ma è costretto a farsi ospitare da Benny. Cinardi, invece, prova a superare l’ansia di prestazione provocata da Catia, che sembra determinata a sedurlo. Per risolvere il caso – e i propri problemi - i Cops dovranno essere pronti a mettersi in gioco ancora una volta.

COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI è diretta da Luca Miniero, la sceneggiatura è di Sandrone Dazieri e Luca Miniero. Ispirato a Kops, film svedese del 2003. COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI è uno Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film, e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission. Lunedì 13 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.