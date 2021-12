Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto su Sky e NOW TV

Dopo il grande successo al cinema, arriva il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018 e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d’oro 2021 come film italiano tra più visti della stagione cinematografica 2020-2021, premio assegnato dall’ANEC nell’ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Il regista Riccardo Milani, gli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda, i protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco e Luca Argentero sono inoltre stati premiati a Sorrento con la Chiave d’oro 2021.

Il film è diretto da Riccardo Milani e scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ruoli di Monica e Giovanni, due anime molto diverse del nostro Paese che tornano a scontrarsi e incontrarsi, ma questa volta, forse, la loro storia d’amore non è più così impossibile.

Nel cast Sonia Bergamasco è ancora una volta Luce, la prima moglie di Giovanni, sofisticata e snob che diventerà inaspettatamente in qualche modo complice di Monica. Claudio Amendola è il coloratissimo e tatuatissimo Sergio, l'ex marito di Monica che entra ed esce regolarmente dalla galera. Tornano in azione anche la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa nella parte delle due sorelle di Monica, affette da “shopping compulsivo”. Si uniscono al cast Sarah Felberbaum nel ruolo della nuova compagna di Giovanni, una manager in carriera, e Luca Argentero nei panni di don Davide, un sacerdote che fa bene il suo mestiere e proprio per questo viene preso di mira dai suoi stessi parrocchiani.

SINOSSI - Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l’impensabile...

COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO è una produzione Wildside, società del gruppo FREMANTLE e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video



COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO

SABATO 25 DICEMBRE ALLE 21.15 SU SKY CINEMA UNO

ANCHE IN STREAMING SU NOW TV. DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND

VISIBILE SU SKY UNO A TUTTI I CLIENTI SKY (SAT/FIBRA CANALE 108, DTT CANALE 455)

Il 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva in prima visione C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD,una commedia targata Sky Original diretta da George Gallo con un cast all star: Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Sabato 1° gennaio in prima tv assoluta sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter, in contemporanea con gli USA, arriverà HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS , una speciale retrospettiva che regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga, per celebrare il ventesimo anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale. Lo speciale sarà preceduto da HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES, l’epico quiz show che arriva dal 27 al 30 dicembre su Sky Uno. Oltre allo speciale della reunion il canale Sky Cinema Harry Potter,che si accederà dall’1 al 16 gennaio, ospiterà tutti gli otto film della saga.

Sempre sabato 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, un film Sky Original direttoda Edoardo Leo che veste anche il ruolo di protagonista insieme a Marta Nieto. Con loro Claudia Gerini e Stefano Fresi. Mercoledì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand arriva FAST & FURIOUS 9,diretto da Justin Lincon Vin Diesel che torna a vestire i panni di Dominic Toretto e a guidare a tutta velocita nell’atteso nono capitolo della saga, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti narrati nel precedente film. Nel cast stellare anche John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren. Sabato 8 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno il fantascientifico DUNE, regia di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya.

