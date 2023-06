Super Promo NOW | Pass Cinema e Pass Entertainment a 1€ per il primo mese!

Disponibile da oggi NOW con una offerta speciale! Pass Cinema ed Pass Entertainment a 1€ [qui per attivare] per il primo mese. Al termine di tale Periodo di Visione l’offerta si rinnova di mese in mese al prezzo di listino in vigore, attualmente pari a 14,98€ al mese.

Per sottoscrivere subito questa offerta speciale

basterà seguire le indicazioni contenute in questo link.

Potrai così entrare ad un prezzo estremamente conveniente nel mondo di NOW.

In catalogo stagioni complete disponibili on demand di tante Serie TV pluripremiate in esclusiva come The Idol, Euphoria, And Just Like That, The Last of Us. Segui i grandi show targati Sky come Bruno Barbieri - 4 Hotel, Cucine da incubo, Quelle Brave Ragazze, il Grande Cinema di Sky con oltre 1000 film on demand e tanti generi con nuovi titoli ogni settimana con titoli come Jurassic World, Top Gun: Maverick, Elvis le produzioni Sky Original, documentari di natura, scienza, storia, arte, programmi per bambini e ragazzi, in HD e su due schermi in contemporanea.



L’attivazione dei Pass avviene ad esito del processo di acquisto. È possibile disattivare il rinnovo del /dei Pass fino a 24 ore prima della fine del Periodo di Visione. In caso di acquisto di più Pass combinati, qualora venisse disattivato uno dei Pass, quelli per i quali non è stata richiesta la disattivazione si rinnoveranno al prezzo di listino in vigore al momento del rinnovo.

In caso di disattivazione, la fruizione del Pass è garantita fino alla scadenza del Periodo di Visione già pagato. I giorni di visione saranno decorrenti dalla data di prima adesione. Nel caso in cui il Pass sia già attivo, la decorrenza partirà dalla data di rinnovo dello stesso. Per i Pass Cinema e/o Entertainment, sarà possibile fruire della visione su due dispositivi in contemporanea.

La visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio NOW. Gli eventi inclusi nel Pass Sport di NOW, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salve eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

Verifica i contenuti dell’offerta al momento dell’attivazione su nowtv.it. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Velocità minima consigliata 2,5 Mbps. Elenco dispositivi compatibili consultabile su nowtv.it. Condizioni e limitazioni su nowtv.

DOVE POSSO VEDERLO -Puoi vedere NOW sul dispositivo che preferisci tra NOW Smart Stick, Smart TV, Game Console, Fire TV, Apple TV, PC, Tablet, Smartphone.



Sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione su nowtv.it. Il servizio NOW è fornito da Sky e deve essere fruito conformemente alle Condizioni generali di utilizzo del servizio NOW disponibili sul sito nowtv.it

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW Pass Cinema e Pass Entertainment a 1€ per il primo mese!