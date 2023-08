Serie C, a Sky i diritti tv del “Pacchetto Nazionale Pay” 2023-2024 e 2024-2025

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Nazionale Pay”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 9 agosto 2023, ore 12:00,

l’offerta per l’acquisizione del pacchetto pervenuta da Sky Italia S.r.l.,

S.r.l., l’offerta per l’acquisizione del pacchetto pervenuta da Dazn Sports Media Ltd.

che non risultano pervenute ulteriori offerte da parte di altri operatori della comunicazione;

che il corrispettivo di cui all’offerta pervenuta da Sky Italia , sia pur inferiore a quello individuato nell’invito a offrire, è superiore a quello offerto dal secondo operatore;

, sia pur inferiore a quello individuato nell’invito a offrire, a quello offerto dal secondo operatore; che l’offerta risulta essere economicamente congrua e soddisfacente;

che è altresì interesse della Lega, in considerazione dell’ormai prossimo inizio delle competizioni, definire la procedura in tempi celeri al fine di programmare e poi porre in essere ogni attività necessaria alla trasmissione in diretta degli eventi

che, in adesione all’invito a offrire e in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate con delibera del 23 giugno 2022 n. 215/22/CONS dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il provvedimento del 14 giugno 2022 dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato, all’Operatore della Com unicazione Sky Italia S.r.l. è stata assegnata la licenza dei diritti audiovisivi relativi al “Pacchetto Nazionale Pay” per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025.

“PACCHETTO NAZIONALE PAY”

Eventi - Formano oggetto del Pacchetto Nazionale PAY, per le Stagioni Sportive 2023/2024 e 2024/2025:

a) tutti gli Eventi del Campionato di Serie C (Regular Season, Play Off e Play Out);

b) tutti gli Eventi della Coppa Italia Serie C; tutti gli Eventi della Supercoppa Serie C,

con obbligo,

relativamente agli Eventi del Campionato di Serie C (Regular Season, Play Off e Play Out) e della Supercoppa Serie C, di trasmettere In Diretta tutti gli Eventi;

relativamente agli Eventi della Coppa Italia Serie C, di trasmettere In Diretta tutti gli Eventi a partire dagli ottavi di finale; su almeno una Piattaforma e parte di essi su una seconda Piattaforma.

Piattaforme - Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti per il tramite della Piattaforma Digitale Terrestre (DTT), della Piattaforma Satellitare (DTH), della Piattaforma Cavo e della Piattaforma Internet.

Modalità di Trasmissione - Il Licenziatario del Pacchetto Nazionale PAY potrà esercitare i Diritti per il tramite delle sole modalità di trasmissione a Pagamento. Con riferimento alla modalità Pay-Per-View (rispetto alla quale il Licenziatario potrà esplicitare, nell’ambito dell’Offerta, un corrispettivo variabile con un minimo garantito), il Licenziatario si impegna ad applicare un prezzo in linea con quello di mercato per offerte similari al fine di non svilire i Prodotti Audiovisivi.

Prodotti Audiovisivi - Il Pacchetto si compone dei Prodotti Audiovisivi consistenti nella trasmissione degli Eventi in Diretta, in replica, in differita e in sintesi sino al termine della Stagione Sportiva di riferimento. Il Pacchetto si compone altresì delle Immagini Salienti (Highlights), di durata non superiore a 4 minuti, di tutti gli Eventi delle Competizioni, che potranno essere utilizzate anche In Chiaro su tutte le piattaforme proprietarie e account social ufficiali, con le medesime tempistiche di pubblicazione previste per i canali e account social ufficiali di Lega Pro e dei club che partecipano alle competizioni e per un periodo massimo di 7 giorni dal termine iniziale di cui sopra. Il Licenziatario prende atto che i soli Diritti concessi su base esclusiva del presente Pacchetto riguardano la Diretta di tutti gli Eventi delle Competizioni, mediante le Piattaforme, A Pagamento e all’interno del Territorio, secondo le modalità e le forme di sfruttamento espressamente indicate nel Pacchetto.

Il Licenziatario prende atto e accetta che:

gli Eventi di cui al Pacchetto Nazionale FREE (una Gara per giornata sportiva nel corso della Regular Season, 1 Gara relativa al primo turno dei Play Off, 1 Gara relativa al secondo turno dei Play Off, 1 Gara per turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, la Finale di andata e ritorno della Coppa Italia Serie C e 1 Gara della Supercoppa Serie C) potranno essere trasmessi in contemporanea e in diretta nel Territorio dall’operatore della comunicazione assegnatario del relativo pacchetto;





(una Gara per giornata sportiva nel corso della Regular Season, 1 Gara relativa al primo turno dei Play Off, 1 Gara relativa al secondo turno dei Play Off, 1 Gara per turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, la Finale di andata e ritorno della Coppa Italia Serie C e 1 Gara della Supercoppa Serie C) potranno essere trasmessi in contemporanea e in diretta nel Territorio dall’operatore della comunicazione assegnatario del relativo pacchetto; gli Eventi delle Competizioni potranno essere trasmessi in diretta e in contemporanea e/o in differita nel Territorio, esclusivamente su base locale, da parte di operatori locali della comunicazione in modalità free, fino a un numero massimo pari al 10% delle Gare, con modalità e termini che saranno definiti attraverso procedura competitiva;





della comunicazione in modalità free, fino a un numero massimo pari al 10% delle Gare, con modalità e termini che saranno definiti attraverso procedura competitiva; gli altri Prodotti Audiovisivi del presente Pacchetto diversi dalle dirette sono concessi al Licenziatario su base non esclusiva. Le forme e le modalità di sfruttamento non previste nel presente Pacchetto sono da ritenersi escluse dal medesimo.

La Lega Pro si riserva di predisporre e offrire al mercato uno o più pacchetti relativi alla trasmissione degli Highlights ovvero di distribuire gli highlights e altri contenuti editoriali mediante un proprio videoplayer su piattaforme proprie e/o di terzi.

