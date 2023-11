Cyber Monday NOW: Pass Sport a 5,99€/mese per 3 mesi

In occasione del Cyber Monday, NOW, la piattaforma streaming di Sky, presenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati dello sport. Con questa promozione, potrai seguire le competizioni sportive in diretta streaming a tariffe agevolate, rendendo l'esperienza sportiva ancora più accessibile.

L'offerta prevede un costo agevolato di 5,99€ al mese per i primi 3 mesi,

successivamente a 14,99€ al mese con una permanenza minima di 3 mesi.

Per attivarla, basta cliccare entro il 3 dicembre premendo direttamente sul pulsante presente in [questa pagina]

Nel dettaglio, potrai goderti in diretta la Serie A fino al 2029 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. Inoltre, dal 2024/2025 al 2026/2027, avrai anche 185 delle 203 partite della nuova UEFA Champions League in esclusiva e tutta la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League in esclusiva.

Inoltre, con il Pass Sport di NOW attivo potrai goderti tutti i migliori incontri degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e della serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri. Tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Le migliori partite di Premier League e Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024. Tutti i Gran Premi di Formula 1® fino alla fine della stagione 2027, tutta la MotoGP™ fino alla fine della stagione 2025. Il grande tennis internazionale inclusi Wimbledon in esclusiva fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e tutti i tornei ATP 500 e 250 commercializzati da ATP fino al 2028, Australian Open fino al 2031 e Roland Garros fino al 2026 grazie ai canali Eurosport, oltre a tutto il grande tennis femminile con tutti i tornei WTA commercializzati da WTA fino al 2028. Lo spettacolo della NBA inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/26, il basket europeo con una selezione di partite della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2023/24. Inoltre, tutti gli sport trasmessi sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 e molto altro.

L'adesione al Pass Sport può essere effettuata su nowtv.it , con la visione condizionata all'accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio NOW. I costi di connessione sono legati all'operatore utilizzato, e la velocità minima consigliata è di 2,5 Mbps. La disattivazione del rinnovo del Pass è possibile fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione in corso.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW

è la soluzione ideale per seguire

tutti gli eventi di Sky in diretta streaming