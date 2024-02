Sky Sport Tennis 🎾 ATP e WTA - Cordoba, Marsiglia, Dallas, Abu Dhabi e Cluj-Napoca

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Ben cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva nella settimana da lunedì 5 a domenica 11 febbraio: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile la settimana è dedicata a tre tornei ATP 250. A Marsiglia (cemento indoor) la testa di serie numero 1 sarà il polacco Hubert Hurkacz, la numero 2 il bulgaro Grigor Dimitrov. L’Italia sarà rappresentata in tabellone da Lorenzo Musetti (testa di serie n.6), impegnato al primo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan.A Dallas (cemento indoor) le prime due teste di serie saranno statunitensi, Francis Tiafoe e Tommy Paul in un torneo senza rappresentanti italiani. A Cordoba (terra rossa) il numero 1 del tabellone è il padrone di casa Francisco Cerundolo.

In ambito femminile l’appuntamento più interessante è il WTA 500 di Abu Dhabi (cemento) , che vede come testa di serie numero 1 la kazaka Elena Rybakina e a seguire la tunisina Ons Jabeur con il numero 2. Due le azzurre teste di serie al WTA 250 di Cluj-Napoca (cemento indoor): Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, mentre la favorita è la ceca Karolina Pliskova.

Sky Sport Tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno) sarà sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Dei cinque tornei saranno trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva grazie, di giorno in giorno, ai canali Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 257 e 258.

I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Lucio Rizzica, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Fabio Tavelli e Pietro Nicolodi mentre al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi e Fabio Colangelo.

Fino al 2028 Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Su Sky Sport Uno e NOW, potrai goderti il meglio dei 5 tornei con una copertura completa e coinvolgente. Le trasmissioni inizieranno lunedì 5 febbraio alle 10 del mattino e continueranno fino alle 20:40, riprendendo poi in serata dalle 00:45 fino alle 6 del mattino successivo. Gli orari delle trasmissioni si ripeteranno regolarmente per tutta la settimana, garantendo agli spettatori un'esperienza senza interruzioni. Anche su Sky Sport Tennis e NOW, potrai seguire il tennis dalle 10 del mattino alle 6 per tutta la settimana, con un'ampia finestra di trasmissione che ti consentirà di non perdere nemmeno un minuto di azione. Inoltre, il sabato, l'azione si protrarrà dalla mezzanotte alle 2.

Passando ai tornei specifici, l'ATP 250 Marsiglia sarà trasmesso su Sky Sport 252 e NOW, con partite in diretta a partire dalle 16 di lunedì 5 febbraio e continueranno fino alla finale domenica alle 15:30. L'ATP 250 Dallas e l'ATP 250 Cordoba avranno una copertura dedicata su Sky Sport 254 e NOW e Sky Sport 253 e NOW rispettivamente, con trasmissioni regolari durante la settimana e le semifinali e la finale in programma il sabato e la domenica.

Per quanto riguarda i tornei WTA, il WTA 500 Abu Dhabi e il WTA 250 Cluj-Napoca saranno trasmessi su Sky Sport 254 e NOW e Sky Sport 255 e NOW rispettivamente. Le trasmissioni inizieranno dalle 10 del mattino per tutta la settimana, con le semifinali e la finale in programma il sabato e la domenica.

La programmazione dei tornei ATP e WTA di Cordoba, Marsiglia, Dallas, Abu Dhabi e Cluj-Napoca sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

SKY SPORT UNO e NOW (live il meglio dei 5 tornei)

Lunedì 5 febbraio dalle 10 alle 20:40 e dalle 00:45 alle 6

Martedì 6 dalle 10 alle 18 e dalle 1 alle 4

Mercoledì 7 dalle 10 alle 13:10 e dalle 23 alle 1:30

Giovedì 8 dalle 10 alle 17:45 e dalle 1 alle 4

Venerdì 9 dalle 10 alle 17:45 e dalle 00:45 alle 6

Sabato 10 da mezzanotte alle 2

SKY SPORT TENNIS e NOW (live il meglio dei 5 tornei)

Lunedì 5 febbraio dalle 10 alle 6

Martedì 6 febbraio dalle 10 alle 6

Mercoledì 7 dalle 10 alle 6

Giovedì 8 dalle 10 alle 6

Venerdì 9 dalle 10 alle 6

Sabato 10 dalle 12 alle 16, dalle 16:30 alle 20, dalle 21 alle 23, da mezzanotte alle 2

ATP 250 MARSIGLIA

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 252 e NOW dalle 16

Martedì 6 Sky Sport 251 e NOW dalle 13.30

Mercoledì 7 Sky Sport 251 e NOW dalle 13.30

Giovedì 8 Sky Sport 251 e NOW dalle 13.30

Venerdì 9 Sky Sport 251 e NOW dalle 14.30

Sabato 10 Sky Sport Tennis e NOW dalle 16.30 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport Tennis e NOW dalle 15.30 (finale)

ATP 250 DALLAS

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 254 e NOW dalle 23.30

Martedì 6 Sky Sport 253 e NOW dalle 19

Mercoledì 7 Sky Sport 253 e NOW dalle 19

Giovedì 8 Sky Sport 253 e NOW dalle 19

Venerdì 9 Sky Sport 253 e NOW dalle 23

Sabato 10 Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport Tennis e NOW dalle 20 (finale)

ATP 250 CORDOBA

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 253 e NOW dalle 18

Martedì 6 Sky Sport 252 e NOW dalle 18

Mercoledì 7 Sky Sport 252 e NOW dalle 18

Giovedì 8 Sky Sport 252 e NOW dalle 18

Venerdì 9 Sky Sport 252 e NOW dalle 18

Sabato 10 Sky Sport 257 e NOW dalle 22 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport Tennis e NOW dalle 23 (finale)

WTA 500 ABU DHABI

Lunedì 5 febbraio Sky Sport 254 e NOW dalle 10

Martedì 6 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Mercoledì 7 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Giovedì 8 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Venerdì 9 Sky Sport 253 e NOW dalle 10

Sabato 10 Sky Sport 257 e NOW dalle 12 (semifinali)

Domenica 11 Sky Sport Arena e NOW dalle 14 (finale)

WTA 250 CLUJ-NAPOCA