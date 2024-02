Sky TG24, nuova App per notizie e Dirette Live su App Store e Play Store

Le notizie di giornata e la diretta di Sky tg24 a portata di mano, in una sola nuova casa digitale: è disponibile su tutti gli app store la nostra nuova app. Uno strumento che aggiunge al sito, con una fruizione semplificata e lineare per aggiornamenti rapidi e sempre aggiornati. Qui il link all'App Store e qui al Play Store per Android. La diretta di Sky tg24 si potrà vedere anche sulla nuova app.

Con la modalità “picture in picture” sarà possibile seguire i notiziari e i programmi di approfondimento continuando a navigare tra le notizie e le rubriche, si potranno seguire gli aggiornamenti dei nostri liveblog e contemporaneamente tenere una finestra aperta sul canale live. La stessa modalità consente di tenere attiva la diretta video e controllare i social, rispondere alle mail o mandare un messaggio su Whatsapp: tutto senza mai smettere di seguire il flusso live.

All’apertura l'app parte con le notizie “in evidenza”: una selezione dei principali titoli di giornata disponibili in un unico rullo. Con le altre tab ci si può spostare tra le sezioni verticali, dallo spettacolo all’economia, dalla cronaca alla politica. Undici sezioni che rappresentano la nostra selezione, per poter saltare direttamente a ciò che più vi interessa. La nuova app è disponibile anche in “modalità scura” per chi si è abituato a sostituire il classico “nero su bianco” con lo sfondo “dark”. Dalle opzioni è possibile anche ingrandire o rimpicciolire i caratteri dei testi, così da scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze.

