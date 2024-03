Premier League: Liverpool vs Manchester City, oggi pomeriggio diretta Sky e NOW

In Inghilterra è sempre più entusiasmante la corsa al titolo ed è vigilia per uno degli incontri più attesi della stagione in Premier League, Liverpool-Manchester City, per una 28^ giornata del campionato inglese densa di emozioni.

Calcio d’inizio alle ore 16.45, con diretta esclusiva su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento da Anfield di Paolo Di Canio, che accompagnerà la telecronaca curata da Federico Zancan.

Il match sarà anticipato da un ampio pre partita, condotto in studio da Federica Lodi in compagnia di Paolo Ciarravano, in onda all’interno de “La Casa dello Sport Internazionale” su Sky Sport 24 e NOW a partire dalle ore 16.10.

La classifica vede le due squadre divise da un solo punto, con gli uomini di Jurgen Klopp in testa con 63 e il City di Pep Guardiola subito dietro a quota 62. Le due formazioni scenderanno in campo sapendo già del risultato dell’Arsenal, altra formazione in lotta per la conquista della Premier.

Domenica non ci sarà solo Liverpool-Manchester City su Sky e NOW; prima della sfida di Londra, altre due partite di Premier League, sempre in diretta esclusiva; alle 14 un interessantissimo Aston Villa-Tottenham, entrambe sono in corsa per un posto nella prossima Champions League, mentre alle 15 sarà la volta del Brighton di De Zerbi, che proverà a mettersi alle spalle la debacle contro la Roma in Europa League ospitando il Nottingham Forest, impegnato nella lotta salvezza. Questo turno di Premier si chiuderà lunedì alle 21 con il posticipo tra Chelsea e Newcastle.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2023/2024 del calcio su Sky!

Questa la programmazione in diretta esclusiva di Premier League (28^ giornata) di domenica 10, e di lunedì 11 marzo

Domenica 10 marzo

ore 13.30 Studio: all’interno de “La Casa dello Sport”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





Studio: all’interno de “La Casa dello Sport” Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 14 Aston Villa-Tottenham

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Aston Villa-Tottenham Sky Sport Max e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 15 Brighton-Nottingham Forest

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Andrea Marinozzi





Brighton-Nottingham Forest Sky Sport 256 e NOW telecronaca Andrea Marinozzi ore 16.10 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano



Studio: “La Casa dello Sport Internazionale” Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 16.45 Liverpool-Manchester City

Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

da Liverpool, telecronaca Federico Zancan; commento Paolo Di Canio





Liverpool-Manchester City Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K da Liverpool, telecronaca Federico Zancan; commento Paolo Di Canio ore 19.30 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Lunedì 11 marzo

ore 21 Chelsea-Newcastle

Sky Sport Arena, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2023/2024 del calcio su Sky!