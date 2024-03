Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Giovedì 14 marzo, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le partite di ritorno degli ottavi di finale. Su Sky, e in streaming su NOW, tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW,alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K. Quattro le formazioni italiane impegnate, in Europa League il Milan, la Roma e l’Atalanta, in Conference League la Fiorentina.

Milan e Fiorentina scenderanno in campo alle 18:45, rispettivamente in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga (andata 4-2) e al Franchi contro gli israeliani del Maccabi Haifa (andata 4-3). Alle 21:00 sarà la volta della Roma, in trasferta contro gli inglesi del Brighton (andata 4-0), e dell’Atalanta, che ospiterà i portoghesi dello Sporting Lisbona (andata 1-1). I match dei viola e dei bergamaschi saranno trasmessi anche su Sky Sport 4K.

Inoltre, venerdì 15 marzo su Sky Sport 24, e anche in streaming su NOW e su sport.sky.it, si terranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League (andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile), e di Europa e Conference League (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile). I sorteggi definiranno anche il quadro delle semifinali, seguendo uno schema simile a un tabellone tennistico. L'appuntamento è a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12:00 per la Champions League, cui faranno seguito quelli di Europa e Conference League rispettivamente alle 13:00 e alle 14:00. La conduzione in studio per la Champions sarà affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò, mentre per Europa e Conference League a Leo Di Bello, con Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon sarà Francesco Cosatti.

Questa settimana, le coppe europee di Sky celebrano i cinquant’anni degli AC/DC. La copertina della serata di Europa League e Conference League è sulle note di “Thunderstruck”. Il brano fa parte dell'album The Razor's Edge, pubblicato nel 1990. In occasione dei 50 anni di carriera, viene ristampato l’intero catalogo della band in vinile color oro (Sony Music).

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - OTTAVI DI FINALE RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Giovedì 14 marzo 2024, gli appassionati di calcio avranno di nuovo l'opportunità di godersi lo spettacolo dell'UEFA Europa League. Il "Europa League Show" sarà il fulcro delle attenzioni, con Leo Di Bello che guiderà il programma e avrà in studio ospiti come Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo.

Le trasmissioni inizieranno alle 18:00 su Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24, poi alle 20:00 su Sky Sport 24 con l'estensione alle 20:30 anche su TV8, e infine alle 23:00 su Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24. Dopo le partite, ci sarà il consueto "Terzo Tempo Europa" a mezzanotte su Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24.

Alle 18:45, due partite cattureranno l'attenzione degli spettatori. La SK Slavia Praha affronterà l'AC Milan con la diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con i commenti di Giancarlo Marocchi, mentre Peppe di Stefano terrà informati gli spettatori dal bordocampo. Nel frattempo, i Rangers FC affronteranno il Benfica, con la trasmissione in chiaro su Cielo TV e in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Nicolò Ramella sarà il telecronista. Entrambe le squadre cercano la qualificazione ai quarti di finale dopo prestazioni rispettivamente deludenti e promettenti. Il punteggio dell'andata è stato di 2-2. Alle 18:45, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, ci sarà "Diretta Gol Europa League", che mostrerà i gol e le azioni principali delle partite. Gli inviati saranno Gianluigi Bagnulo per Rangers FC vs SL Benfica, Riccardo Gentile per SK Slavia Praha vs AC Milan, Alessandro Sugoni per Villarreal CF vs Olympique de Marseille, Federico Botti per West Ham United FC vs SC Freiburg

Alle 21:00, altre due partite promettono emozioni. Il Brighton & Hove Albion affronterà l'AS Roma, con la trasmissione in chiaro su TV8 e diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Maurizio Compagnoni sarà il telecronista, con Luca Marchegiani ai commenti. Paolo Assogna e Valentina Mariani terranno informati gli spettatori dal bordocampo. La Roma, dopo aver vinto 4-0 all'andata, cercherà di passare al secondo quarto europeo consecutivo. Allo stesso orario, l'Atalanta BC sfiderà lo Sporting Clube de Portugal, con la trasmissione su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW. Antonio Nucera sarà il telecronista, con Aldo Serena ai commenti. Massimiliano Nebuloni e Marina Presello seguiranno l'azione dal bordocampo. Il punteggio dell'andata è stato di 1-1.

Anche alle 21:00, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, ci sarà "Diretta Gol Europa League", con Dario Massara che fornirà aggiornamenti su Atalanta BC vs Sporting Clube de Portugal e Federico Zancan su Brighton & Hove Albion vs AS Roma. Manuel Favia seguirà gli sviluppi di Bayer 04 Leverkusen vs Qarabag FK, mentre Davide Polizzi avrà gli occhi e la voce puntati su Liverpool FC vs AC Sparta Praha.

Giovedì 14 marzo protagonista su Sky e NOW anche la UEFA Europa Conference League. Alle 18:45, inizia "Diretta Gol Europa Conference League" su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, che mostrerà i gol e le azioni salienti delle partite. Daniele Barone seguirà l'incontro tra ACF Fiorentina e Maccabi Haifa FC, mentre Elia Faggion, Christian Giordano e Giovanni Cristiano forniranno aggiornamenti sulle altre partite.

La Fiorentina ospiterà il Maccabi Haifa FC, con la telecronaca su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 255, Sky Sport 4K 213 e in streaming NOW a cura di Paolo Ciarravano, con i commenti di Nando Orsi e Vanessa Leonardi dal bordocampo. La Fiorentina, dopo aver vinto 4-3 all'andata, cerca il passaggio al secondo quarto europeo consecutivo.

Alle 21:00, "Diretta Gol Europa Conference League" continua su Sky Sport 251 e in streaming su NOW con le voci di Matteo Marceddu, Gaia Brunelli, Fabrizio Redaelli, Cristiano Tognoli.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 14 MARZO 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24

Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8)

Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8) ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24

Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24

ore 18:45 Uefa Europa League: SK Slavia Praha vs AC Milan (and. 2-4)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Peppe di Stefano

Cechi per il 3rzo passaggio a un quarto europeo in 4 stagioni. Milan per la seconda qualificazione consecutiva a un quarto europeo. 4-2 all’andata.

ore 18:45 Uefa Europa League: Rangers FC vs SL Benfica

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

diretta Sky Sport 256 e in streaming NOW

telecronaca Nicolò Ramella

Scozzesi per tornare ai quarti di UEL dopo una sola stagione. Benfica per il 3rzo consecutivo quarto europeo. Tre pari in 3 sfide, compreso il 2-2 dell'andata.

ore 18:45 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Rangers FC vs SL Benfica : Gianluigi Bagnulo

: Gianluigi Bagnulo SK Slavia Praha vs AC Milan : Riccardo Gentile

: Riccardo Gentile Villarreal CF vs Olympique de Marseille : Alessandro Sugoni

: Alessandro Sugoni West Ham United FC vs SC Freiburg: Federico Botti

ore 21:00 Uefa Europa League: Brighton & Hove Albion vs AS Roma (and. 0-4)

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani;

bordocampo Paolo Assogna e Valentina Mariani

Viola per il secondo passaggio consecutivo a un quarto europeo. 3-4 all’andata. L’ultima volta del Maccabi a un quarto europeo nel 1999 in Coppa delle Coppe.

ore 21:00 Uefa Europa League: Atalanta BC vs Sporting Clube de Portugal (and. 1-1) [anche in 4K HDR]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW

telecronaca Antonio Nucera - Commento: Aldo Serena;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello;

Nerazzurri per il 3rzo quarto europeo in 5 stagioni. Imbattuti a Bergamo nei 3 precedenti. 1-1 all’andata. Portoghesi per il secondo quarto europeo consecutivo.

ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Atalanta BC vs Sporting Clube de Portugal: Dario Massara

Dario Massara Bayer 04 Leverkusen vs Qarabağ FK: Manuel Favia

Manuel Favia Brighton & Hove Albion vs AS Roma : Federico Zancan

: Federico Zancan Liverpool FC vs AC Sparta Praha: Davide Polizzi

“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

GIOVEDI 14 MARZO 2024

ore 18:45 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

ACF Fiorentina vs Maccabi Haifa FC : Daniele Barone

: Daniele Barone FC Viktoria Plzeň vs Servette FC: Elia Faggion

Elia Faggion Fenerbahçe SK vs R. Union Saint Gilloise : Christian Giordano

: Christian Giordano PAOK FC vs GNK Dinamo: Giovanni Cristiano

ore 18:45 Uefa Europa Conference League: ACF Fiorentina vs Maccabi Haifa FC (and. 4-3)

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 255, Sky Sport 4K 213 e in streaming NOW

telecronaca Paolo Ciarravano; commento Nando Orsi;

bordocampo Vanessa Leonardi

Viola per il secondo passaggio consecutivo a un quarto europeo. 3-4 all’andata. L’ultima volta del Maccabi a un quarto europeo nel 1999 in Coppa delle Coppe.

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Aston Villa FC vs AFC Ajax : Matteo Marceddu

: Matteo Marceddu Club Brugge vs Molde FK: Gaia Brunelli

Gaia Brunelli LOSC Lille vs SK Sturm Graz: Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli Maccabi Tel Aviv FC vs Olympiacos FC: Cristiano Tognoli



