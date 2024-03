Sky Sport Tennis 🎾 oggi in diretta esclusiva Miami Open 3 italiani negli ottavi di finale!

E' il giorno degli ottavi di finale a Miami (diretta su Sky Sport Tennis) con ben tre italiani in campo. Jannik Sinner affronta l'australiano Christopher O’Connell, numero 66 del ranking. Lorenzo Musetti se la vedrà con il n°1 del seeding, Carlos Alcaraz, mentre Matteo Arnaldi non vuole fermare la sua corsa contro il ceco Tomas Machac. Tutto da seguire dalle 16 in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e in streaming su NOW



Tre italiani a caccia dei quarti di finale al Masters di Miami, terzo 1000 della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Mai prima ad ora tre azzurri erano andati così avanti in un 1000 sul cemento: solo ad Amburgo 1992 e a Roma 2020 l’Italia aveva piazzato più azzurri negli ottavi di un 1000 sul rosso. Jannik Sinner gioca il suo 19° ottavo a livello 1000 contro l'australiano Christopher O’Connell, n.66 ATP. Dopo essersi addirittura ritirato anni fa per i troppi infortuni, l'aussie è tornato nel circuito e sta giocando probabilmente il suo miglior tennis della carriera. ll 29enne di Sydney ha vinto l'unico scontro diretto con Sinner, negli ottavi sul cemento di Atlanta nel 2021. Jannik ha vinto 18 delle 19 partite disputate in stagione ed è reduce dalla vittoria sofferta contro Tallon Griekspoor. In questo 2024, oltre all'olandese, solo cinque tennisti avevano strappato almeno un set al numero uno azzurro: Djokovic e Medvedev (Australian Open), Monfils (Rotterdam) e Alcaraz (Indian Wells).

In campo anche Musetti-Alcaraz e Arnaldi-Machac - Promette spettacolo sul Centrale (non prima delle 20.30) la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, testa di serie n°1 del seeding. I due si sono affrontati quattro volte in carriera, con lo spagnolo che guida 3-1 (compreso un precedente a livello Challenger). Matteo Arnaldi giocherà alle 16 sul Grandstand il suo primo ottavo di finale a livello Masters 1000 della carriera: l'avversario sarà il ceco Tomas Machac che ha sconfitto in tre set l'ex numero 1 del mondo Andy Murray. Nell'unico precedente a Dubai nel 2023, l'azzurro conquistò solamente un game, perdendo con un sonoro 6-0, 6-1.

Masters Miami, i match degli ottavi da seguire oggi su Sky e in streaming su NOW



ARNALDI vs Machac (Cec) ore 16 sul Granstand

diretta Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

(telecronaca: Dario Massara e Laura Golarsa)





diretta Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

(telecronaca: Federico Ferrero e Fabio Colangelo)





diretta Sky Sport Max e NOW

(telecronaca: Luca Boschetto e Paolo Bertolucci)





diretta Sky Sport Tennis e NOW

(telecronaca: Dario Massara e Laura Golarsa)





diretta Sky Sport Max e NOW

(telecrronaca: Alessandro Sugoni e Nicola Cotto)





diretta Sky Sport Tennis e NOW

(telecronaca: Federico Ferrero e Fabio Colangelo)





diretta Sky Sport Tennis e NOW

(telecronaca: Fabio Tavelli)





diretta Sky Sport Max, Sky Sport Uno e NOW

(telecronaca: Pietro Nicolodi e Marco Crugnola)

L'opzione Sky Sport Plus per vedere tutti i match - Tutte le partite in programma sui campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!