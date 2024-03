Tennis ATP Miami 2024 🎾 Finale Sinner - Dimitrov in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW

Sinner cerca il suo primo successo a Miami, il terzo della stagione dopo Melbourne e Rotterdam:

all'Hard Rock Stadium l'azzurro sfida il bulgaro Dimitrov, n. 12 del mondo.

In caso di vittoria sarà anche il primo italiano a diventare n. 2 del ranking mondiale.

Il match alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in streaming su NOW,.



Jannik Sinner a caccia del suo secondo titolo 1000 e della 2a posizione nel ranking mondiale: tutto in una notte per l'azzurro, che oggi si troverà di fronte nella finale del Masters 100 di Miami 2024 il bulgaro Grigor Dimitrov, n°12 del seeding.

Jannik, per farlo dovrà superare il bulgaro Grigor Dimitrov, n°12 del mondo ma reduce da una settimana da favola, dopo i successi con Alcaraz e Zverev, che gli sono valsi la terza finale in un 1000 della carriera e il sicuro rientro in Top-10 dopo ben cinque anni di assenza. Per l’azzurro si tratta della quarta finale 1000 in carriera: ha perso quelle giocate proprio a Miami nel 2021, battuto dal polacco Hurkacz, e nel 2023, stoppato da Medvedev, mentre ha vinto quella di Toronto 2023, superando De Minaur.

Per Jannik sarà la 17a finale in carriera, la quarta in stagione: 12 i trofei nella bacheca dall’altoatesino, due (Australian Open e Rotterdam) conquistati proprio in questa prima parte di 2024, in cui vanta un record di 21 vittorie e 1 sola sconfitta.

Sinner-Dimitrov, i precedenti

Dimitrov-SINNER 4-6, 6-4, 6-4 - 2020 - INTERNAZIONALI DI ROMA, 3° turno (terra rossa)

SINNER-Dimitrov 6-3, 6-4 - 2023 - MASTERS 1000 MIAMI, 3° turno (cemento)

SINNER-Dimitrov 6-4, 3-6, 6-2 - 2024 - ATP 500 PECHINO, quarti di finale (cemento)

Sinner è reduce dalla vittoria (la 21esima stagionale) contro il russo Medvedev. Ai quarti aveva sconfitto il ceco Tomas Machac, n. 60 al mondo. Una prestazione in crescendo per l'altoatesino che nel torneo ha perso un set contro Griekspoor al 3° turno, la partita più complicata finora disputata dall'italiano a Miami. Grazie alla vittoria contro Medvedev, Sinner ha raggiunto 21 successi in stagione su 22 partite giocate. E' il migliore del 2024, proprio davanti a Dimitrov.

Dimitrov ha battuto in questo torneo sia Alcaraz ai quarti (1 del seeding) che Zverev in semifinale (4 del tabellone). Nel secondo turno contro il cileno Tabilo era sotto per 5-2 al tie-break del secondo set dopo aver perso il primo.

