Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky Sport e in streaming su NOW tutte le partite,

anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea



Tre squadre italiane in campo:

Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina in Conference League



Mercoledì alle 18.45 Fiorentina-Brugge

Giovedì alle 21 Bayer Leverkusen-Roma e Atalanta-O. Marsiglia

Il match degli uomini di Gasperini

live anche su Sky Sport 4K



Anche gli studi pre e post partita in 4K,

condotti da LEO DI BELLO, con ANDREA MARINOZZI, STEFANO DE GRANDIS e ALDO SERENA





Tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le partite di ritorno delle semifinali. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K alle 20 e alle 23 del giovedì, studi pre e postpartita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Aldo Serena, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Studi presenti anche il mercoledì dalle 18 in occasione della sfida anticipata della Fiorentina. Tre le formazioni italiane in cerca di un posto in finale: in Europa League, Roma e Atalanta, in Conference League la Fiorentina.

Giallorossi in casa dei neocampioni di Germania del Bayer Leverkusen, match live anche su Sky Sport 4K, bergamaschi che ospitano i francesi dell’Olympique Marsiglia, mentre i viola se la vedranno al Jan Breydel Stadium contro i belgi del Bruges.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - SEMIFINALI Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Giovedì 9 maggio 2024 sarà una serata carica di calcio europeo con la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League al centro dell'attenzione. Inizieremo con il "Europa League Show", uno studio che promette analisi approfondite e discussioni coinvolgenti, condotto da Leo Di Bello, affiancato da un team di esperti composto da Aldo Serena, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Potrete sintonizzarvi su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 alle 20 e alle 23, mentre il "Terzo Tempo Europa" chiuderà la serata alle 24 sugli stessi canali.

Alle 21:00 avremo due match emozionanti. Il primo vedrà il Bayer 04 Leverkusen contro l'AS Roma, con i tedeschi in vantaggio per 2-0 dall'andata. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW, con Fabio Caressa alla telecronaca e Beppe Bergomi ai commenti. Paolo Assogna e Angelo Mangiante saranno sul bordocampo per catturare le emozioni del campo. Contemporaneamente, l'Atalanta BC affronterà l'Olympique de Marseille, con il punteggio dell'andata fermo sull'1-1. Questa partita sarà disponibile anche in 4K HDR e potrete seguirla su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e NOW, con Maurizio Compagnoni alla telecronaca e Luca Marchegiani ai commenti. Massimiliano Nebuloni e Martina Presello porteranno le interviste dal bordocampo. La partita sarà trasmessa in differita alle 23:15 su TV8.

Per chi preferisce seguire tutte le partite contemporaneamente, c'è la "Diretta Gol Europa League" su Sky Sport 251 e NOW, dove potrete godervi i gol e le azioni principali delle partite, con commenti dedicati per ogni match (Riccardo Gentile per Bayer-Roma e Dario Massara per Atalanta-Olympique Marsigla)

Passando alla UEFA Europa Conference League, avremo l'Olympiacos FC contro l'Aston Villa FC, con i greci in vantaggio per 4-2 dall'andata. Questa partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con Paolo Ciarravano alla telecronaca. Sarà una serata ricca di emozioni, con la possibilità di seguire anche la "Diretta Gol Europa Conference League" su Sky Sport 251 e NOW con Davide Polizzi.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 9 MAGGIO 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Aldo Serena, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 20 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Uefa Europa League: Bayer 04 Leverkusen vs AS Roma (and. 2-0)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming NOW

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi;

bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Tedeschi per una finale europea che manca da 22 anni. Hanno vinto 2-0 all'andata. Roma per la terza finale consecutiva. Due vittorie a testa nei 7 precedenti.

ore 21:00 Uefa Europa League: Atalanta BC vs Olympique de Marseille (and. 1-1) [anche in 4K HDR]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213 e in streaming NOW

DIFFERITA ALLE ORE 23:15 SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Martina Presello;

Nerazzurri per la prima storica finale europea. Marsiglia per tornarci dopo 6 anni, dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid nel 2018. 1-1 all'andata. T

ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Bayer 04 Leverkusen vs AS Roma : Riccardo Gentile

: Riccardo Gentile Atalanta BC vs Olympique de Marseille: Dario Massara

“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

MERCOLEDI 8 MAGGIO 2024

ore 18:45 Uefa Europa Conference League: Club Brugge vs ACF Fiorentina (and. 2-3)

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Vanessa Leonardi

Belgi per la terza finale europea dopo le due perse contro il Liverpool nel 1976 e 1978. Viola per la seconda finale consecutiva. Hanno vinto 3-2 all'andata.

GIOVECI 9 MAGGIO 2024

ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Olympiacos FC vs Aston Villa FC (and. 4-2)

diretta Sky Sport 255 e in streaming NOW

telecronaca: Paolo Ciarravano

Ritorno Semifinale. Greci per la prima storica finale europea. Hanno vinto 4-2 all'andata. Villans per la seconda finale europea dopo quella vinta nel 1982 contro il Bayern.

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Olympiacos FC vs Aston Villa FC: Davide Polizzi

