SuperCoppa Europea Finale 2024, Real Madrid - ATALANTA (diretta tv esclusiva Sky Sport, NOW)

Tempo di ripartenza per il grande calcio nella Casa dello Sport di Sky. Si torna in campo per il primo trofeo della stagione, la UEFA Super Cup 2024, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Mercoledì 14 agosto, in campo Real Madrid-Atalanta per la finale della competizione europea che vede sfidarsi le ultime vincitrici di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Sky seguirà l’avvicinamento al match con collegamenti durante tutta la giornata su Sky Sport 24, per poi entrare nel vivo con gli studi pre e post-partita, a partire dalle 20, live direttamente dal National Stadium di Varsavia su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Conduzione affidata a Federica Masolin, che introdurrà e commenterà il match insieme a Stefano Borghi e Luca Marchegiani, quest’ultimo in cabina di commento insieme a Massimo Marianella, telecronista dell’incontro. Le ultime dal campo e gli aggiornamenti da bordocampo con Giorgia Cenni e Massimiliano Nebuloni.

La programmazione della finale di UEFA Super Cup live su Sky e in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

dalle 20 e al termine della partita

Studio Supercoppa

in studio: Federica Masolin, Luca Marchegiani e Stefano Borghi

ore 21

REAL MADRID-ATALANTA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Giorgia Cenni

IL CAMPIONATO ITALIANO SERIE A ENILIVE

CON 3 MATCH SU 10 A TURNO E ALMENO 30 DELLE MIGLIORI 76 PARTITE,

GRANDI SERATE DI CALCIO, TORNANO I BIG MATCH

LA SERIE C NOW, IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE CON

PREMIER LEAGUE E BUNDESLIGA IN ESCLUSIVA



E LE COPPE CON IL NUOVO FORMAT DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

CON 185 MATCH SU 203 IN ESCLUSIVA, INCLUSI I PLAYOFF DEI PRELIMINARI A FINE AGOSTO

E LE ESCLUSIVE DI UEFA EUROPA LEAGUE E UEFA CONFERENCE LEAGUE

COPERTURA EDITORIALE SEMPRE PIÙ RICCA:

SKY SPORT AL CENTRO DEL DIBATTITO CALCISTICO

STUDI LIVE DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA GRAZIE A SKY SPORT 24,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI CON LE VOCI DEI PRE E POST,

SKYLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DI SERIE A,

CRONACHE DAI CAMPI DI ALLENAMENTO, VIDEOANALISI,

NUOVE RUBRICHE CHE SI AGGIUNGONO AGLI

APPUNTAMENTI STORICI COME “IL CLUB”E “L’ORIGINALE”,

E LE IMMANCABILI PRODUZIONI ORIGINALI SKY SPORT

TANTE NOVITÀ NEL DREAM TEAM DI SKY SPORT

ARRIVANO ZVONIMIR BOBAN, RICCARDO MONTOLIVO,

BLERIM DZEMAILI, MASSIMO GOBBI E MICHELE PADOVANO,

CON STEFANO BORGHI CHE ENTRA NELLA GRANDE SQUADRA DI TELECRONISTI.

TORNANO I COMMENTI AUTOREVOLI DI

ALESSANDRO DEL PIERO, BEPPE BERGOMI, ESTEBAN CAMBIASSO,

FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA,

PAOLO DI CANIO, LUCA MARCHEGIANI, GIANCARLO MAROCCHI,

LORENZO MINOTTI, ALDO SERENA E NANDO ORSI



Più partite, più campioni, più scontri diretti tra le big italiane ed europee e la centralità di un racconto a 360 gradi, sempre nel cuore dell’evento, live sette giorni su sette. È il grande spettacolo del Calcio di Sky: nella Casa dello Sport, al via dal 16 agosto la nuova stagione 2024-2025, con 11 mesi non stop, oltre 1.900 partite e più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento. Su Sky e in streaming su NOW stanno per ripartire le sfide dei campionati nazionali e internazionali, con la Serie A Enilive al via sabato 17 agosto - tre partite su dieci a giornata collocate in nuovi slot serali, il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big - la Serie C NOW (dal 23/08) e i grandi campionati internazionali in esclusiva di Premier League inglese (dal 16/08) e Bundesliga tedesca (dal 23/08, con la Coppa di Germania e la Supercoppa in programma rispettivamente il 16/08 e 17/08).

Tutto questo aspettando le grandi notti europee, a partire dalla nuova UEFA Champions League, che dal prossimo 17 settembre prenderà il via con il nuovo format e per la prima volta con cinque italiane in campo, dopo i play off dei preliminari in programma su Sky il 20/21 e 27/28 agosto. Ben 185 delle 203 partite della massima competizione europea saranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOWper ogni stagione fino al 2027, e grazie a Diretta Gol saranno trasmesse in esclusiva anche tutte le partite della UEFA Europa League (dal 25/09) e della UEFA Conference League (dal 3/10). Quantità e qualità del racconto, unite a una tecnologia e a una definizione di visione sempre all’avanguardia, saranno gli elementi costanti di una grande copertura editoriale, partita già con il Calcio d’estate di Sky Sport: dalle cronache dai campi di allenamento, passando per l’inizio della stagione, si continua senza soste – anche con le notizie di acquisti e cessioni grazie a Calciomercato – L’Originale - per informare giorno dopo giorno tutti i tifosi con il flusso continuo di Sky Sport 24, ma anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Senza dimenticare la grande novità Sky Sport Insider, la “sala della lettura” della Casa dello Sport, il nuovo spazio editoriale di approfondimento con le firme più prestigiose e i campioni della squadra di Sky Sport, e la newsletter quotidiana Spoiler. In attesa del fischio d’inizio della stagione, mercoledì 14 agosto è di scena in esclusiva la finale della UEFA Super Cup tra Real Madrid e Atalanta.

Skylights, studi live, inviati:

l'appuntamento con L’Originale, Il Club e le Produzioni Originali Sky Sport

Real Madrid - Atalanta è solo il primo di una serie di grandi appuntamenti che potranno contare su una copertura ricca e capillare, che non si limita alle partite, ma abbraccia anche la settimana di aggiornamenti dai campi di allenamento, in diretta su Sky Sport 24: in arrivo studi live ogni giorno della settimana, notizie, commenti, voci dei pre e postpartita di tutti i match di Serie A, che avranno una sempre maggiore visibilità nel corso dei weekend, con un’ideale lunga staffetta dall’anticipo del venerdì al posticipo del lunedì. E ancora, inviati su tutti i campi, Skylights di ogni match, videoanalisi sempre più dettagliate grazie allo Sky Sport Tech.

Uno studio sempre aperto e sempre in diretta per seguire tutto il calcio del fine settimana e oltre: arrivano nuovi appuntamenti il venerdì sera, la domenica pomeriggio e il lunedì sera, che si aggiungono alle storiche rubriche di approfondimento come L’Originale, tutti i sabato sera, e Il Club (arricchito da una nuova anteprima domenica alle 20 e nel post gara delle 18), fino al marchio di fabbrica delle immancabili Produzioni Originali di Sky Sport.

Da Boban a Montolivo a Borghi: le novità del ‘Dream Team’

Tutto questo con un dream team che racconterà passo dopo passo l’intera stagione, la squadra del commento di Sky Sport, la più forte di sempre, con tante conferme e cinque nuovi “convocati”: il grande ritorno su Sky Sport di uno dei commentatori più esperti, interessanti, pungenti del panorama televisivo, Zvonimir Boban, gli arrivi di due tra le migliori “seconde voci” del commento calcistico, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia del talentuoso Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, su Sky Sport arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un nuovo documentario autobiografico sulla sua storia sportiva e sulla drammatica vicenda umana del calvario giudiziario di cui è stato vittima, prima della completa assoluzione dopo 17 anni. Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino. E ancora, il top della tecnologia e della qualità di visione,anchegrazie al canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream, oltre alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360 gradi e per arricchire il racconto editoriale negli studi. Sempre disponibili anche Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.

Serie A, il ritorno dello spettacolo dei big match

È già tempo di scendere in campo per i campionati europei. Grande attesa per la Serie A Enilive, che dal prossimo 17 agosto torna su Skyein streaming su NOWper la stagione 2024/2025con tre match in co-esclusiva su dieci a giornataper un totale di 114 partite. Saranno tre appuntamenti serali di grande calcio italiano - il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 – in un campionato che garantirà ancora più spettacolo su Sky e NOW grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big, tutte disponibili anche in 4K: Juventus-Roma (3a giornata), Inter-Juventus (9a giornata), Juventus-Torino (12a giornata) e Milan-Inter (23a giornata). E grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà anche i momenti salienti di tutti i match, con la cura del montaggio e del dettaglio delle immagini degli Skylights, mini film con il meglio della partita in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech. Sky Sport, con i suoi inviati, sarà su tutti i campi della Serie A, ogni match godrà di ampi pre e postpartita. E inoltre tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

La Serie C NOW scatta invece il 23 agosto con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo.

Premier e Bundesliga in esclusiva: il calcio internazionale su Sky

Torna anche la Premier League inglese, grande esclusiva Sky fino al 2028: dal 16 agosto, su Sky fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night. E ancora, le grandi sfide di Germania: la Bundesliga in esclusiva, dal 23 agosto, che vedrà in campo fino a 5 match per ogni turno,la Zweite Liga - la Serie B tedesca partita il 2 agosto -, la German Cup - DFB-Pokal al via il 16 agosto, oltre alla Coppa di Germania e alla Supercoppa rispettivamente il 16/08 e 17/08. Premier League e Bundesliga godranno di ampi pre e postpartita e rubriche dedicate nel corso della settimana.

Notti europee e nuova Uefa Champions League

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto, il 20/21 e 27/28, ai primi incontri della nuova classifica unicafino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre. Prima però, appuntamento con la UEFA Super Cup, esclusiva Sky Sport, che il 14 agosto vedrà sfidarsi Real Madrid e Atalanta per il primo trofeo della nuova stagione. Studio sul posto condotto da Federica Masolin con Stefano Borghi. Telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani, inviati Giorgia Cenni e Massimiliano Nebuloni. Da non perdere anche il playoff di andata della Fiorentina in UEFA Conference League, il 22 agosto.

La settimana su Sky Sport

Dalle Coppe Europee ai grandi campionati nazionali e internazionali, la settimana tipo di Sky Sport sarà ricchissima di appuntamenti:

LE NOTTI EUROPEE > Apre la settimana l’appuntamento con la UEFA Champions League . La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin , alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta , insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe , il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside .





> Apre la settimana l’appuntamento con la . La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky , alla conduzione del suo il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live. Le notizie da tutti i campi saranno affidate a , insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguono il giovedì con gli studi di (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: , il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator . CAMPIONATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI > Dopo la tre giorni dedicata alle Coppe Europee, nel weekend spazio ai campionati nazionali, con la lunga corsa al titolo in Italia, Inghilterra e Germania. Per la Serie A Enilive, Sky Sport ha predisposto una copertura editoriale ulteriormente rinforzata rispetto alle precedenti stagioni per tutti i 10 match, garantendo pre e post gara di tutte le sfide, con inviati su tutti i campi. Il racconto del campionato passerà come sempre dagli studi, che attraverseranno tutta la giornata di campionato, dal venerdì sera a lunedì notte.

Tutte le novità del palinsesto di Sky Sport

Tante, dunque, le novità nel palinsesto di Sky Sport dedicato alla Serie A, a partire dall’apertura di ogni giornata, il venerdì sera, con una nuova rubrica che introduce il weekend calcistico italiano e internazionale e approfondisce tutti i temi emersi dal primo match del turno di campionato. Si chiama Sky Friday Night Football, alle 20 e alle 22.45, condotta da Giorgia Cenni. Sabato e domenica, nuovi talk show accompagneranno gli abbonati all’interno della straordinaria offerta sport di Sky, non solo calcistica. Sabato appuntamento, dalle 14 alle 18, con La Casa dello Sport Day, insieme a Mario Giunta; domenica, dalle12 alle 15.30, Sara Benci sarà alla guida di La domenica della Casa dello Sport, proseguirà Leo Di Bello e i suoi ospiti, con Sky Sunday Football fino al match delle 18, grande novità dell’offerta delle tre partite di Serie A di Sky. Un’altra nuova rubrica chiuderà la giornata di campionato, lanciando la settimana delle Coppe Europee, con uno sguardo allargato a tutta la settimana di sport di Sky. Si chiamerà La Casa dello Sport – Monday Night, lunedì alle 20 e alle 22.45, il nuovo programma condotto da Fabio Tavelli con Rachele Sangiuliano, la campionessa del mondo di volley con la Nazionale italiana nel 2002, al debutto alla conduzione su Sky Sport. Cambia anche il mattino nel fine settimana: il sabato e la domenica di Sky si apriranno con Buon week end, dalle 10 alle 12, affidato alla giovane conduzione di Gaia Accoto, Marco Demicheli e Federica Frola.

Confermati gli appuntamenti più apprezzati dal pubblico di Sky Sport, come Sky Saturday Night Football - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Veronica Baldaccini. Nel postpartita dell’anticipo, da non perdere la rassegna con tutti i gol del giorno di Serie A, Premier League e Bundesliga. La domenica sera alle 22.45 il weekend si chiude con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, che avrà come ospiti a rotazione, tra gli altri, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a tanti special guest che arricchiranno il tavolo del dibattito calcistico. Ma c’è anche una novità che riguarda il Club: da questa stagione ci sarà uno spazio in più per il programma, un’anteprima tutte le domeniche alle 20 per anticipare i temi della serata e per commentare immagini e interviste del match Sky delle 18. Confermata anche la rubrica Goleador - L’ora dei gol tutte le domeniche alle 18 e dopo l’edizione della notte di Sky Sport 24, con tutti gli Skylights della Serie A e le goal collection di Premier League e Bundesliga.

Alla conduzione Giorgia Cenni. Il nuovo piano editoriale partirà dal 14 settembre, con il tradizionale orario della Serie A, mentre per le prime tre giornate è previsto un palinsesto speciale “Calcio d’estate”. Sarà ancora Federica Lodi il volto del calcio internazionale, con i suoi ospiti e le voci di Sky Sport, negli studi pre e post della Premier League e della Bundesliga.Confermata Campo Aperto, la rubrica condotta da Leo Di Bello che fornirà dalle 19 alle 21 nei giorni di campionato news e le ultime sulle formazioni, anche in versione “posticipo” con gli aggiornamenti sul match tutte le domeniche dalle 20.45 alle 22.45, prima del Club. A Cristiana Buonamano è affidato il racconto della settimana con Il Calcio è servito, mentre Valentina Mariani e Niccolò Omini analizzeranno il calcio estero con Euro Show. Su Sky Sport 24 aggiornamenti in tempo reale durante tutta la settimana con i tg condotti da Eleonora Cottarelli, Margherita Cirillo, Vanessa Leonardi, Alessandro Lupi, Dario Nicolini, Roberta Noè, Marina Presello, Dalila Setti e Luca Tommasini.

CALCIOMERCATO TUTTO L’ANNO > Non solo calcio giocato, perché su Sky è sempre Calciomercato. Riprende il testimone da “Sky Sport 24 Calciomercato” condotto da Vanessa Leonardi in questi giorni d’agosto, e continua fino alla fine del mese il consueto appuntamento con Calciomercato - L’Originale, il programma di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che quest’anno ha attraversato l’Italia di piazza in piazza. Per il rush finale previste le tappe a Canazei in Val di Fassa - Trentino, che ospiteranno il programma dal 19 al 23 agosto prima del gran finale a Siracusa, in Sicilia, dal 26 al 30 agosto. Il programma, inoltre, si dedicherà al commento delle partite delle prime settimane di campionato, oltre alle notizie di mercato che fino alla fine terrà con il fiato sospeso tifosi e appassionati. Calciomercato che non si ferma mai, con continui aggiornamenti e finestre dedicate per tutto l’anno con la squadra di Sky Sport sempre pronta a fornire notizie sui movimenti dei club.

Le produzioni originali di Sky Sport

Da non perdere le grandi produzioni originali firmate Sky Sport. Come ogni anno, Sky racconterà vittorie, sconfitte, rinascite e imprese di grandi personaggi del panorama sportivo mondiale, con il contributo degli storyteller di Sky Sport. Continuano le puntate di Federico Buffa Talks, il programma di Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, con le conversazioni e il racconto in prima persona di alcuni degli sportivi più amati. Torna anche Giorgio Porrà e il suo L’Uomo della Domenica, con i ritratti di calciatori e allenatori che hanno reso grande il calcio. E ancora, tutto lo spettacolo della Premier League e delle sue storie leggendarie con Paolo Di Canio, interprete speciale del Di Canio Premier Special, la produzione originale che racconta i volti e le imprese memorabili del campionato più antico del mondo. In arrivo anche un ricco palinsesto di nuovi titoli di documentari prodotti da Sky Sport.

Web, digital, social e la novità Sky Sport Insider

Massima copertura anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con video, live blog e podcast. Imperdibile la nuova Skylights Room, dove poter vedere gli highlights di Sky Sport tutti in un unico posto. E da agosto anche la novità di Sky Sport Insider, il nuovo spazio editoriale premium del sito, che ospita contenuti esclusivi scritti dai giornalisti e dai grandi campioni della squadra di Sky Sport, oltre che dalle firme più prestigiose. I nuovi contenuti sono aggiuntivi rispetto a quelli visibili ogni giorno sul sito e l’accesso all’area premium è a pagamento. Per tutti gli abbonati Sky il nuovo servizio è invece offerto da Sky Extra e attivabile accedendo alla sezione dedicata (sky.it/extra). Il sito e l’App di Sky Sport confermano numeri importanti tra cui 12 milioni di utenti unici medi al mese, 194 milioni di visite totali, 920 milioni di pageviews e 135 milioni di video views complessive nel corso dell’anno. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. Anche gli account social ufficiali di #SkySport restano ai vertici del panorama social italiano. Sky Sport conta infatti una community complessivadi 12.1 milioni di followers tra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e TikTok, composta per un terzo da under 25, includendo i 300 mila della novità Whatsapp Channel lanciata quest’anno. Nel 2024 Sky Sport ha già conseguito più di 394 milioni di interazioni e oltre 1.3 miliardi di video views, con numeri in continua crescita. A livello di Social TV Audience (interazioni sugli eventi live), il canale Sky Sport Uno ha ottenuto 231 milioni di interazioni. Inoltre, in termini di Total Audience digitale, Sky Sport raggiunge 9 milioni di utenti medi al mese tra social e web.

