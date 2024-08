Champions 2024/25 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti

Prosegue la corsa a un posto nella stagione UEFA 2024/2025. Tra martedì 20 e giovedì 22 agosto, appuntamento con l’andata dei playoff di UEFA Champions League e UEFA Conference League, live su Sky Sport e in streaming su NOW

Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon della massima competizione europea: Lille-Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), Dinamo Zagabria-Qarabag (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) e Bodo Glimt-Stella Rossa (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Dinamo Kiev-Salisburgo (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), Malmoe-Sparta Praga (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) e Midtjilland-Slovan Bratislava (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Sempre alle 21 anche Young Boys-Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Grande attesa per le notti europee, con 8 squadre italiane protagoniste della stagione alle porte. Ben 527 match totali per le tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla nuova UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale a partire dal 17 settembre, quando debutterà ufficialmente il nuovo format con ancora più partite e più scontri tra le big già nella prima fase e, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025,dai play off dei preliminari di agosto, il 20/21 e 27/28, ai primi incontri della nuova classifica unicafino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

MARTEDÌ 20 AGOSTO

ore 21:00 LILLE vs SLAVIA PRAGA

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan





Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera





Satellite e Fibra: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Luca Mastrorilli

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

ore 21:00 DINAMO KIEV vs SALISBURGO

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Gianluigi Bagnulo





Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara





Satellite e Fibra: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Christian Giordano

