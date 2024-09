Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 500 Tokyo e Pechino, WTA 1000 Pechino (in streaming NOW)

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. il calendario tennistico si arricchisce con il lancio di tre tornei di grande prestigio che attireranno l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. In primo piano, ci sarà l'ATP 500 di Pechino, che promette incontri avvincenti e la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito.

Questo torneo, noto per la sua atmosfera elettrizzante e le strutture all'avanguardia, offre un palcoscenico ideale per gli atleti che cercano di accumulare punti preziosi nel ranking ATP. Parallelamente, si svolgerà anche l'ATP 500 di Tokyo, un altro evento di spicco che rappresenta un'opportunità imperdibile per i tennisti di sfidarsi in un contesto affascinante e competitivo. Il torneo giapponese non solo offre una notevole visibilità, ma è anche famoso per la sua organizzazione impeccabile e il calore del pubblico, che contribuisce a rendere ogni match un'esperienza unica.

A completare il quadro ci sarà il WTA 1000 di Pechino, che rappresenta uno dei tornei più attesi del circuito femminile. Con la partecipazione di atlete di alto calibro, il WTA 1000 promette sfide emozionanti e il livello di competizione sarà senza dubbio elevato. La cornice di Pechino, con i suoi moderni impianti e l'energia contagiosa del pubblico, offrirà un contesto perfetto per il confronto tra le migliori giocatrici del tennis.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno.



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 25 settembre al 6 Ottobre

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì 25 settembre, le trasmissioni inizieranno alle 4 e proseguiranno fino alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, per offrire il meglio dei tornei ATP e WTA. Giovedì 26 settembre, la programmazione avrà inizio sempre alle 4 e si estenderà fino alle 17, con Sky Sport Uno che trasmetterà fino alle 14. Venerdì 27 settembre, il meglio dei tornei ATP e WTA sarà visibile dalle 4 fino alle 16:30 su Sky Sport Tennis e NOW.

Il fine settimana sarà caratterizzato da un'ottima offerta di tennis, con sabato 28 settembre dedicato al meglio dei tornei ATP e WTA dalle 4 alle 16:30, e domenica 29 settembre che prevede trasmissioni dalle 5 alle 17 sempre su Sky Sport Tennis e NOW. Lunedì 30 settembre, il tennis riprenderà dalle 5 alle 10 con le migliori partite, mentre dalle 11 ci sarà una diretta delle semifinali ATP di Tokyo su Sky Sport Uno e NOW.

Martedì 1 ottobre sarà un giorno ricco, con il torneo WTA 1000 di Pechino che inizierà alle 6 su Sky Sport Tennis e NOW, e proseguirà con le semifinali ATP di Pechino alle 10 e la finale ATP di Tokyo dalle 12. Mercoledì 2 ottobre, gli appassionati potranno seguire il meglio dei tornei ATP e WTA dalle 6 alle 16:30, con la finale ATP di Pechino in onda dalle 11 su Sky Sport Uno e NOW.

La programmazione continuerà giovedì 3 ottobre, con un’ulteriore copertura del meglio dei tornei ATP e WTA dalle 6 alle 16:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, e si concluderà venerdì 4 ottobre con una giornata di tennis che si estenderà dalle 6 alle 16:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14), Sky Sport Arena e NOW. Infine, il fine settimana del 5 e 6 ottobre vedrà le semifinali e la finale WTA di Pechino, con sabato 5 ottobre che inizierà dalle 9 e domenica 6 ottobre che presenterà la finale dalle 13 su Sky Sport Tennis e NOW.

MERCOLEDI 25 SETTEMBRE

Dalle 4 alle 15 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

GIOVEDI 26 SETTEMBRE

Dalle 4 alle 17 Sky Sport Uno (fino alle 14), Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

VENERDI 27 SETTEMBRE

Dalle 4 alle 16.30 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

SABATO 28 SETTEMBRE

Dalle 4 alle 16.30 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Dalle 5 alle 17 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

LUNEDI 30 SETTEMBRE

Dalle 5 alle 10 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

Dalle 11 Sky Sport Uno e NOW: semifinali ATP Tokyo

MARTEDI 1 OTTOBRE

Dalle 6 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio del torneo WTA 1000 Pechino

Dalle 10 Sky Sport Tennis e NOW: semifinali ATP Pechino

Dalle 12 Sky Sport Uno e NOW: finale ATP Tokyoù

Dalle 15 Sky Sport Tennis e NOW: il meglio del torneo WTA 1000 Pechino

MERCOLEDI 2 OTTOBRE



Dalle 6 alle 16.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

Dalle 11 Sky Sport Uno e NOW: finale ATP Pechino

GIOVEDI 3 OTTOBRE

Dalle 6 alle 16.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

VENERDI 4 OTTOBRE



Dalle 6 alle 16.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 14), Sky Sport Arena e NOW: il meglio dei tornei ATP e WTA

SABATO 5 OTTOBRE



Dalle 9 Sky Sport Tennis e NOW: semifinali WTA Pechino

DOMENICA 6 OTTOBRE



Dalle 13 Sky Sport Tennis e NOW: finale WTA Pechino

