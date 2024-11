E Poi il Silenzio: su Sky e NOW arriva stasera la docuserie sulla tragedia di Rigopiano

È in arrivo il 20, 21 e 22 novembre la docuserie Sky Original E POI IL SILENZIO. IL DISASTRO DI RIGOPIANO – LA SERIE con 5 episodi. Le prime 2 puntate in onda mercoledì 20 novembre, 2 puntate giovedì 21 novembre e l’episodio finale venerdì 22 novembre, in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su NOW e sempre disponibili on demand.

Dopo l’enorme successo ottenuto dal podcast E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, che dalla sua uscita ha conquistato il primo posto nella classifica top podcast di Spotify, la docuserie Sky Original prodotta da Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, e ideata da Paolo Negro, che ne cura anche la regia, Pablo Trincia e Debora Campanella, ripercorre con una profonda inchiesta giornalistica la tragedia della valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’Hotel Rigopiano. Questo disastro, che rimane la valanga più letale mai registrata sul nostro Appennino, viene raccontato attraverso un’ampia raccolta di materiali audiovisivi, come le impressionanti immagini delle operazioni di soccorso fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, unite ai preziosi contributi video condivisi dai familiari delle vittime e dei superstiti. Sono immagini che restituiscono il complesso e drammatico contesto in cui si svolsero le operazioni di salvataggio, insieme a quelle girate dagli ospiti stessi dell’hotel, immortalati nei momenti di normalità poco prima che la valanga travolgesse la struttura.

A distanza di quasi otto anni e a ridosso dell’udienza fissata per il 27 novembre davanti ai giudici della Corte Suprema di Roma, per discutere del ricorso sulla sentenza di secondo grado che ha portato a 22 assoluzioni e 8 condanne, lasciando l’amaro in bocca ai parenti delle vittime, la docuserie solleva una domanda fondamentale: questo disastro è stato davvero solo un tragico evento naturale, o ci sono responsabilità che non sono ancora state chiarite? Offrendo uno spunto di profonda riflessione e un’ulteriore opportunità per ricordare chi non c’è più.

Pablo Trincia, autore della docuserie

«Ho deciso di occuparmi di questo caso incuriosito dai messaggi di tante persone che mi hanno contattato per chiedermi di occuparmene. Ho subito capito che si tratta di una grande storia corale nella quale tutto il pubblico può identificarsi: un hotel con spa in mezzo alle montagne, con all’interno tante coppie e famiglie che volevano concedersi un paio di giorni di relax per staccare e tirare il fiato. E poi una valanga che li seppellisce e in pochi secondi stravolge le vite di 40 famiglie. Ma "E Poi Il Silenzio" è anche altro. È il racconto di come a volte le istituzioni e gli enti che dovrebbero occuparsi della sicurezza di tutti noi lavorino male e in modo approssimativo.».

Il regista Paolo Negro:

«Raccontare una storia complessa e delicata come quella della tragedia di Rigopiano è una responsabilità di cui abbiamo avvertito la gravità fin dalle prime ripresa. La nostra ambizione era quella di creare una docuserie che fosse coinvolgente ed emozionante ma allo stesso tempo sobria e rispettosa. Tener fede a queste intenzioni ha richiesto approfondite riflessioni sul linguaggio filmico. Quando il dolore delle testimonianze non poteva essere espresso a parole abbiamo preferito lasciar parlare uno sguardo o un silenzio. I ricordi di eventi traumatici spesso sono contaminati dal trauma stesso, per restituire questa percezione della memoria siamo ricorsi a delle animazioni realizzate con l’intelligenza artificiale. I tanti video messi a disposizione dei familiari delle vittime hanno un forte valore simbolico ed evocativo, per tale motivo abbiamo scelto di proiettarli sulle macerie stesse dell’Hotel. Realizzare questa docu-serie è stato estremamente sfidante dal punto di vista tecnico-artistico, ma ancor di più lo è stato per il coinvolgimento emotivo e personale.».

Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTG24:

«Notizie, storie, casi di cronaca fanno parte del DNA di Sky TG24 che nel suo percorso evolutivo ha d sempre esplorato diversi format per raccontarli: servizi, reportage, inchieste, approfondimenti. Podcast e Docuserie sono solo la naturale prosecuzione di questo percorso, iniziato accanto a Chora Media e Pablo Trincia con Dove Nessuno Guarda e che adesso vede in E Poi il Silenzio un lavoro maturo e completo dove il giornalismo incontra la vita delle persone facendo risuonare corde emotive di grande intensità e forza. Abbiamo intenzione di proseguire su questa strada con nuove storie e nuovi racconti, anche grazie all’ indispensabile contributo di Pablo e del suo team e alla sua straordinaria capacità di trasformare ogni storia in qualcosa di unico».

SINOSSI - La serie racconta la tragedia dell’hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso, in Abruzzo, colpito da una valanga che nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l’ha quasi completamente distrutto. Al suo interno, oltre allo staff, c’erano gli ospiti che la sera prima avevano raggiunto la struttura tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi intrappolati lì dentro a causa di una forte nevicata. Il bilancio è di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Ma è davvero stata solo colpa della natura?

EP. 1 - SEMBRAVA L’ALASKA | Il 17 gennaio 2017, in un Abruzzo colpito da forti nevicate, i primi ospiti cominciano a salire verso l’hotel Rigopiano, lungo l’unica strada che lo collega al resto del mondo. Non sanno che stanno finendo in una trappola.

Il 17 gennaio 2017, in un Abruzzo colpito da forti nevicate, i primi ospiti cominciano a salire verso l’hotel Rigopiano, lungo l’unica strada che lo collega al resto del mondo. Non sanno che stanno finendo in una trappola. EP. 2 - UN SILENZIO ASSORDANTE | Il 18 gennaio l’hotel Rigopiano, rimasto completamente isolato a seguito della nevicata, viene scosso da un terremoto che manda in panico gli ospiti. Alle 16.49 una valanga lo distrugge.

| Il 18 gennaio l’hotel Rigopiano, rimasto completamente isolato a seguito della nevicata, viene scosso da un terremoto che manda in panico gli ospiti. Alle 16.49 una valanga lo distrugge. EP.3 - I VINCITORI DEL FESTIVAL | La notizia del crollo inizialmente non viene creduta da chi lavora nelle sale operative per l’emergenza. Poi, lentamente, i soccorsi cominciano ad accorrere sul sito dove è appena avvenuta la tragedia.

- La notizia del crollo inizialmente non viene creduta da chi lavora nelle sale operative per l’emergenza. Poi, lentamente, i soccorsi cominciano ad accorrere sul sito dove è appena avvenuta la tragedia. EP. 4 - UN BRUTTO SOGNO | Dopo ore di tentativi, i soccorritori cominciano ad aprirsi un varco tra le macerie e a liberare le poche persone sopravvissute e rimaste intrappolate sotto le macerie.

- Dopo ore di tentativi, i soccorritori cominciano ad aprirsi un varco tra le macerie e a liberare le poche persone sopravvissute e rimaste intrappolate sotto le macerie. EP. 5 - I MOSTRI NEL CASSETTO | Dopo 62 ore, viene estratto l’undicesimo e ultimo sopravvissuto al crollo. Ma ci sono 29 morti e un lungo processo che tuttavia condannerà solo una piccola parte delle persone rinviate a giudizio.

PROTAGONISTI:

Giampaolo Matrone - ospite dell'Hotel Rigopiano

- ospite dell'Hotel Rigopiano Giampiero Parete - ospite dell'Hotel Rigopiano

- ospite dell'Hotel Rigopiano Fabio Salzetta - manutentore dell'Hotel Rigopiano

- manutentore dell'Hotel Rigopiano Giorgia Galassi - ospite dell'Hotel Rigopiano

- ospite dell'Hotel Rigopiano Francesca Bronzi - ospite dell'Hotel Rigopiano

- ospite dell'Hotel Rigopiano Rossella Del Rosso - sorella di Roberto

- sorella di Roberto Marco Foresta - figlio di Bianca Iudicone e Tobia Foresta, rappresentate del Comitato Vittime di Rigopiano

- figlio di Bianca Iudicone e Tobia Foresta, rappresentate del Comitato Vittime di Rigopiano Giuly Damiani - dipendente dell'Hotel Rigopiano

- dipendente dell'Hotel Rigopiano Vincenzo Cicioni - padre di Valentina

- padre di Valentina Diana Annibali - madre di Valentina

- madre di Valentina Alessio Feniello - padre di Stefano

- padre di Stefano Mario Tinari - padre di Jessica

- padre di Jessica Federica Di Pietro - figlia di Barbara Nobilio e Piero Di Pietro

- figlia di Barbara Nobilio e Piero Di Pietro Pasquale Iannetti - guida alpina

- guida alpina Fabio Pellegrini - istruttore di sci alpinismo del CAI

- istruttore di sci alpinismo del CAI Francesco D'Angelo - fratello di Gabriele

- fratello di Gabriele Marco De Felici - Vigile del Fuoco U.S.A.R. Lazio

- Vigile del Fuoco U.S.A.R. Lazio Fabio Tabanella - Vigile del Fuoco U.S.A.R. Lazio

- Vigile del Fuoco U.S.A.R. Lazio Alessandra Guerini – legale di parte civile

