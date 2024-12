Europa e Conference 2024/25 (11 - 12 Dicembre) Diretta Esclusiva Sky NOW Palinsesto Telecronisti

LA UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025

Si torna in campo in Europa per la sesta giornata della “league phase” di UEFA Europa League e la quinta di UEFA Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si parte già mercoledì 11 dicembre con un match di Europa League in programma alle 16.30: Fenerbahce-Athletic Bilbao (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Giovedì 28 novembre in campo le restanti 35 partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE - Giovedì alle 18.45 si inizia con la Roma, impegnata all’Olimpico contro il Braga. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In Conference League, sempre alla stessa ora, tocca alla Fiorentina che sfida il Lask su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW. Alle 21 ecco il turno della Lazio, la quale affronta in terra olandese l’Ajax (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA 'PER ME SEI SOLO TU' -La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note del nuovo brano di Mr. Rain: un nuovo inedito dal titolo "Pericolosa" (Warner Music Italy) scritto con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 12 Dicembre con la sfida di Europa League. Rangers Glasgow affronterà il Tottenham, con la telecronaca di Nicola Roggero. Entrambe le squadre sono a quota 10 punti, con una sola sconfitta: i Rangers hanno perso contro il Lione (1-4), mentre il Tottenham è stato sconfitto dal Galatasaray (3-2). Gli Spurs hanno vinto tutti i precedenti contro i Rangers. . Presenta la serata dalle 20:30 'Europa League Show, che vedrà Mario Giunta condurre insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozz. Lo spazio dedicato alle news sarà condotto da Vittoria Orlando.

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 6a GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre 2024, la UEFA Europa League 2024/25 entra nella sua sesta giornata con il match tra Fenerbahçe e Athletic Bilbao, che si giocherà alle 16:30. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera. Fenerbahçe, che arriva a questa sfida con 8 punti dopo aver battuto 2-1 lo Slavia Praga, si confronterà con un Athletic Bilbao ancora imbattuto, con 13 punti, frutto di un pareggio e 4 vittorie consecutive. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Giovedì 12 dicembre 2024, il programma di UEFA Europa League prosegue con la sesta giornata. Si comincia con l'Europa League Show, condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con spazio dedicato alle news a cura di Vittoria Orlando. Successivamente, lo studio After Party - Best of Europe vedrà Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside analizzare gli eventi della giornata.

Alle 18:45, il focus si sposterà sulla Diretta Gol, trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251), NOW e Sky Go. Saranno seguite le seguenti partite con i telecronisti assegnati: AS Roma contro SC Braga con Riccardo Gentile, FC Viktoria Plzeň contro Manchester United con Filippo Benincampi, Malmö FF contro Galatasaray A.Ş. con Alessandro Sugoni, Olympiacos FC contro FC Twente con Elia Faggion, PAOK FC contro Ferencvárosi TC con Calogero Destro, PFC Ludogorets 1945 contro AZ Alkmaar con Cristiano Tognoli, R. Union Saint-Gilloise contro OGC Nice con Paolo Redi, e TSG 1899 Hoffenheim contro Fotbal Club FCSB con Christian Giordano. Sempre alle 18:45, il match tra Roma e Braga sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213), NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Blerim Dzemaili. Gli interventi da bordocampo saranno a cura di Angelo Mangiante e Paolo Assogna. La Roma, al 22esimo posto dopo il pareggio 2-2 con il Tottenham, ha vinto entrambi i precedenti contro il Braga, che si trova al 18esimo posto dopo il 3-0 contro l'Hoffenheim. Il match tra FC Viktoria Plzeň e Manchester United, trasmesso su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254), sarà seguito da Paolo Ciarravano. Entrambe le squadre sono imbattute con 9 punti, con 3 pareggi e 2 vittorie, con i Red Devils che vantano una differenza reti migliore (+3 contro +2 dei cechi). Non ci sono precedenti tra le due squadre. Infine, la sfida tra Malmö FF e Galatasaray, trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 255) e in streaming su NOW e Sky Go, vedrà Gaia Brunelli alla telecronaca.

Alle 21:00 di giovedì 12 dicembre 2024, la UEFA Europa League 2024/25 entra nel vivo con la sesta giornata. Si comincia con la Diretta Gol, trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251), NOW e Sky Go, per seguire tutti gli eventi in programma. I telecronisti per le partite saranno: Davide Polizzi per AFC Ajax contro S.S. Lazio, Christian Giordano per FC Porto contro FC Midtjylland, Paolo Redi per FK Bodø/Glimt contro Beşiktaş JK, Calogero Destro per IF Elfsborg contro Qarabağ FK, Elia Faggion per Maccabi Tel-Aviv FC contro FC RFS, Giovanni Poggi per Olympique Lyonnais contro Eintracht Frankfurt, Filippo Benincampi per Rangers FC contro Tottenham Hotspur, Alessandro Sugoni per Real Sociedad de Fútbol contro FC Dynamo Kyiv, e Cristiano Tognoli per SK Slavia Praha contro RSC Anderlecht. Nel frattempo, alle 21:00, il match tra Ajax e Lazio sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento di Nando Orsi. Gli interventi da bordocampo e le interviste saranno a cura di Matteo Petrucci e Gianluigi Bagnulo. Gli olandesi, che arrivano a questa partita con 10 punti dopo la loro prima sconfitta (2-0 contro la Real Sociedad), sfideranno una Lazio imbattuta, con 4 vittorie e un pareggio (0-0 con il Ludogorets). Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Sempre alle 21:00, il match tra Rangers e Tottenham sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253), NOW e Sky Go. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky). La telecronaca sarà di Nicola Roggero. Entrambe le squadre sono a quota 10 punti, con una sola sconfitta: i Rangers hanno perso contro il Lione (1-4), mentre il Tottenham è stato sconfitto dal Galatasaray (3-2). Gli Spurs hanno vinto tutti i precedenti contro i Rangers. In contemporanea, il match tra Real Sociedad e Dinamo Kiev sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport (canale 254), NOW e Sky Go, con la telecronaca di Alberto Pucci. La Real Sociedad arriva a questa partita con 7 punti, dopo il 2-0 contro l'Ajax, mentre la Dinamo Kiev è ancora a 0 punti, con un solo gol segnato e 12 reti subite. Non ci sono precedenti tra le due squadre. La sfida tra Olympique Lyonnais e Eintracht Frankfurt, trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 255) e in streaming su NOW e Sky Go, vedrà Pietro Nicolodi alla telecronaca. I francesi sono a quota 10 punti, con una sola sconfitta (0-1 contro il Beşiktaş), mentre l'Eintracht Frankfurt è ancora imbattuto con 13 punti, grazie a 4 vittorie e un pareggio. Anche in questo caso, non ci sono precedenti. Infine, la partita tra FK Bodø/Glimt e Beşiktaş JK, visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 256) e in streaming su NOW e Sky Go, sarà commentata da Fabrizio Redaelli. I norvegesi sono a 7 punti, dopo due sconfitte consecutive (contro Qarabağ e Manchester United), mentre il Beşiktaş arriva con 6 punti, dopo la sconfitta contro il Maccabi.

MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2024

ore 16:30 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: FENERBAHCE vs ATHLETIC BILBAO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Turchi a quota 8 punti dopo il 2-1 sullo Slavia Praga. Athetic Bilbao acncora imbattuto con 13 punti, un pareggio e 4 vittorie consecutive. Nessun precedente

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2024

Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- AS Roma vs SC Braga : Riccardo Gentile

- FC Viktoria Plzeň vs Manchester United : Filippo Benincampi

- Malmö FF vs Galatasaray A.Ş.: Alessandro Sugoni

- Olympiacos FC vs FC Twente: Elia Faggion

- PAOK FC vs Ferencvárosi TC: Calogero Destro

- PFC Ludogorets 1945 vs AZ Alkmaar: Cristiano Tognoli

- R. Union Saint-Gilloise vs OGC Nice: Paolo Redi

- TSG 1899 Hoffenheim vs Fotbal Club FCSB: Christian Giordano



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: ROMA vs BRAGA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Paolo Assogna

Giallorossi al 22esimo posto dopo il 2-2 con il Tottenham. Sempre vittoriosi nei 2 precedenti. Sporting Braga 18esimo dopo il 3-0 sull'Hoffenheim.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: VIKTORIA PLZEN vs MANCHESTER UNITED

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Entrambe ancora imbattute a quota 9 con 3 pareggi e 2 vittorie. Red Devils in vantaggio nella differenza reti: +3 contro +2 dei cechi. Nessun precedente.



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: VIKTORIA PLZEN vs MANCHESTER UNITED

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: MALMOE vs GALATASARAY

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- AFC Ajax vs S.S. Lazio: Davide Polizzi

- FC Porto vs FC Midtjylland: Christian Giordano

- FK Bodø/Glimt vs Beşiktaş JK: Paolo Redi

- IF Elfsborg vs Qarabağ FK : Calogero Destro

- Maccabi Tel-Aviv FC vs FC RFS : Elia Faggion

- Olympique Lyonnais vs Eintracht Frankfurt: Giovanni Poggi

- Rangers FC vs Tottenham Hotspur: Filippo Benincampi

- Real Sociedad de Fútbol vs FC Dynamo Kyiv: Alessandro Sugoni

- SK Slavia Praha vs RSC Anderlecht : Cristiano Tognoli



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: AJAX vs LAZIO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Gianluigi Bagnulo

Olandesi con 10 punti dopo la prima sconfitta (2-0 Real Sociedad). Lazio imbattuta con 4 vittorie e un pareggio (0-0 con il Ludogorets). Nessun precedente



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: RANGERS vs TOTTENHAM

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Entrambe con 10 punti e con una sola sconfitta: Rangers contro il Lione (1-4), Tottenham contro il Galatasaray (3-2). Spurs sempre vittoriosi nei 2 precedenti.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: REAL SOCIEDAD vs DINAMO KIEV

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (254)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alberto Pucci

Spagnoli con 7 punti dopo il 2-0 sull'Ajax. Dinamo Kiev ancora a 0 punti con un solo gol fatto e 12 reti subite. Nessun precedente fra le due squadre.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: LIONE vs EINTRACHT FRANCOFORTE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (255)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Francesi a quota 10 con una sola sconfitta (0-1 contro il Besikas), Eintracht ancora imbattuto con 13 punti, 4 vittorie e un pareggio. Nessun precedente



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 6a Giornata: BODOE GLIMT vs BESIKTAS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (256)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabrizio Redaelli

Norvegesi a quota 7 dopo 2 ko di fila (Qarabag e Manchester United). In vantaggio 2 a 1 in 4 sfide, un pari. Besiktas con 6 punti dopo il ko con il Maccabi.

UEFA CONFERENCE LEAGUE 5a GIORNATA

Giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 14:00, la UEFA Conference League 2024/25 scende in campo con la partita tra Vikingur e Djurgarden. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) per satellite e fibra, con streaming disponibile su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà curata da Alessio Colombo. Entrambe le squadre sono a 7 punti, con una sola sconfitta ciascuna: i Vikingur hanno perso contro l'Omonia Nicosia, mentre il Djurgarden ha ceduto contro il Vitoria Guimarães. Non ci sono precedenti tra le due formazioni. Alle ore 16:30 si giocherà Astana contro Chelsea. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) per satellite e fibra, con streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Matteo Marceddu. Gli kazaki arrivano con 4 punti, dopo il pareggio 1-1 con il Vitoria Guimarães, mentre il Chelsea è in testa al gruppo con 12 punti, frutto di 6 vittorie e una prestazione impeccabile con 18 gol fatti e solo 3 subiti. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Nel pomeriggio, alle ore 18:45, prenderà il via la Diretta Gol su Sky Sport (canale 251), visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Durante la diretta, si seguiranno vari match, tra cui ACF Fiorentina contro LASK, con la telecronaca di Dario Massara. I viola sono a 9 punti con una sola sconfitta (2-1 contro l'Apoel Nicosia), mentre gli austriaci non hanno ancora vinto, con 2 pareggi. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253), con la telecronaca di Daniele Barone, commento di Lorenzo Minotti e bordocampo a cura di Vanessa Leonardi. In contemporanea, altri incontri da seguire includono: Copenhagen contro Heart of Midlothian (telecronaca di Giovanni Poggi), Dinamo Minsk contro Larne (telecronaca di Pietro Scognamiglio), Noah contro APOEL (telecronaca di Sabino Palermo), Petrocub contro Real Betis (telecronaca di Matteo Viscardi), HJK Helsinki contro Molde (telecronaca di Matteo Occhiuto), Başakşehir contro Heidenheim (telecronaca di Peppe Di Giovanni), Legia Warszawa contro Lugano (telecronaca di Andrea Calderoni), e Olimpija Ljubljana contro Cercle Brugge (telecronaca di Riccardo Morelli).

Alle ore 21:00, un'altra Diretta Gol sarà trasmessa su Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW e Sky Go. In questa fascia oraria, si giocheranno match come FC St. Gallen contro Vitória SC (telecronaca di Riccardo Morelli), Mladá Boleslav contro Jagiellonia (telecronaca di Pietro Scognamiglio), Gent contro TSC (telecronaca di Sabino Palermo), Omonoia contro Rapid (telecronaca di Matteo Occhiuto), Pafos contro Celje (telecronaca di Andrea Calderoni), Shamrock Rovers contro Borac (telecronaca di Matteo Viscardi), e The New Saints contro Panathinaikos (telecronaca di Peppe Di Giovanni).

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2024

ore 14:00 Uefa Conference League 2024/25 5a Giornata: VIKINGUR vs DJURGARDEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessio Colombo

Entrambe a quota 7 punti con una sola sconfitta: gli islandesi contro con l'Omonia Nicosia e gli svedesi contro il Vitoria Guimaers. Nessun precedente.



ore 16:30 Uefa Conference League 2024/25 5a Giornata: ASTANA vs CHELSEA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu

Kazachi con 4 punti dopo l'1-1 con il Vitoria Guimares. Chelsea a punteggio pieno (12 punti) con 18 gol fatti e appena 3 reti subite. Nessun precedente.





Studio - Europa League Show : con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside.



: con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 5a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- ACF Fiorentina vs LASK : Dario Massara

- F.C. Copenhagen vs Heart of Midlothian FC : Giovanni Poggi

- FC Dinamo-Minsk vs Larne FC: Pietro Scognamiglio

- FC Noah vs APOEL FC: Sabino Palermo

- FC Petrocub vs Real Betis Balompié : Matteo Viscardi

- HJK Helsinki vs Molde FK : Matteo Occhiuto

- İstanbul Başakşehir FK vs 1. FC Heidenheim 1846: Peppe Di Giovanni

- Legia Warszawa vs FC Lugano: Andrea Calderoni

- NK Olimpija Ljubljana vs Cercle Brugge KSV : Riccardo Morelli



ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 5a Giornata: FIORENTINA vs LASK

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Viola a quota 9 punti con una sola sconfitta (2-1 contro l'Apoel Nicosia). Austriaci ancora senza vittorie, soltanto 2 pareggi. Nessun precedente.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 5a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport (251)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- FC St. Gallen 1879 vs Vitória SC: Riccardo Morelli

- FK Mladá Boleslav vs Jagiellonia Białystok: Pietro Scognamiglio

- KAA Gent vs FK TSC: Sabino Palermo

- Omonoia FC vs SK Rapid: Matteo Occhiuto

- Pafos FC vs NK Celje: Andrea Calderoni

- Shamrock Rovers FC vs FK Borac: Matteo Viscardi

- The New Saints FC vs Panathinaikos FC: Peppe Di Giovanni

