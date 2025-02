Champions 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Ritorno, Palinsesto e Telecronisti

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 2024/2025



Martedì alle 18.45 MILAN-FEYENOORD

e alle 21 ATALANTA-CLUB BRUGGE



Mercoledì alle 21 il big match REAL MADRID-MANCHESTER CITY



PSV - JUVENTUS IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO:

mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Real Madrid - Manchester City

In studio Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Nicola Savino



Mercoledi 19 Febbraio 2025 dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci,

torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio.

Nel cast anche Max Giusti nei panni di Fabio Capello,

e Toni Bonji, sotto le mentite spoglie dell’inviato Paride Coccio



Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 7 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Si inizia alle 18.45 con Milan-Feyenoord su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre alle 21 sarannotre gli incontri: Atalanta-Club Brugge, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Bayern Monaco-Celtic su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW, Benfica-Monaco (Sky Sport 255 e NOW), mentre Diretta Gol sarà su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW. Mercoledì alle 18.45, è il momento dello Sporting Lisbona,ospite del Borussia Dortmund,in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Alle 21 altri due incontri: il big match Real Madrid-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW), Paris Saint Germain-Brest (Sky Sport 253 e NOW) e Diretta Gol su Sky Sport Max e NOW.

Alle 21 anche PSV-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. Martedì in studio anche Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, mentre mercoledì toccherà ad Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio-

LA CHAMPIONS IN CHIARO SU TV8 - Serata di verdetti e di forti emozioni con il ritorno dei Playoff di Uefa Champions League. Al Santiago Bernabéu di Madrid va in scena la sfida più attesa tra Real Madrid e Manchester City, in diretta, domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00. Una partita garanzia di spettacolo come dimostra la gara d’andata vinta in rimonta 3-2 dalla squadra spagnola di Carlo Ancelotti. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight della partita della Juventus, impegnata in Olanda contro il PSV Eindhoven. Spazio anche ai momenti salienti di Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges, in programma martedì, e di tutte le altre partite dei Playoff. La serata di TV8 prosegue a poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa. Tornano anche Max Giusti, questa volta nei panni di Fabio Capello, e Toni Bonji, sotto le mentite spoglie dell’inviato Paride Coccio. Tra i contributi video, in evidenza, anche questa settimana, le telecronache del “Caressa delle Marche”, al secolo Cristiano Lambertucci.

MARTEDI' 18 FEBBRAIO 2025

La serata di Champions League su Sky e NOW si apre con il consueto Champions League Show, condotto da Federica Masolin, che guiderà il dibattito pre e post-partita affiancata da un team d’eccezione composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, con Mario Giunta incaricato di aggiornare sulle ultime news. Il programma avrà inizio alle 18:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, per poi proseguire alle 19:30 su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. Dopo le partite, il dibattito riprenderà alle 23:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, mentre a mezzanotte spazio a Champions League Show - After Party, sempre sulle stesse reti.

Alle 18:45, riflettori puntati su Milan vs Feyenoord, match di ritorno del Knockout Playoff di UEFA Champions League 2024/25. Dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, i rossoneri cercano la qualificazione agli ottavi di finale, traguardo raggiunto solo due stagioni fa. Il Feyenoord, invece, sogna il ritorno tra le migliori sedici d’Europa dopo oltre cinquant’anni, l’ultima volta risalente alla Coppa Campioni del 1974. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (213), con streaming su NOW e Sky Go. Federico Zancan sarà alla telecronaca, affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordo campo, per interviste e aggiornamenti, ci saranno Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

Dalle 21:00, spazio a Diretta Gol, che permetterà di seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 251, con streaming su NOW e Sky Go, per non perdersi nessuna rete dell’edizione numero 70 della UEFA Champions League. A raccontare le sfide in contemporanea saranno: Andrea Marinozzi per Atalanta vs Club Brugge, Davide Polizzi per Bayern Monaco vs Celtic e Daniele Barone per Benfica vs Monaco.

Sempre alle 21:00, spazio alle altre sfide cruciali di questo turno di Champions. L’Atalanta, sconfitta 2-1 all’andata, affronta il Club Brugge con l’obiettivo di conquistare la sua seconda qualificazione agli ottavi dopo tre stagioni. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213), con streaming su NOW e Sky Go. Massimo Marianella sarà alla telecronaca, affiancato dal commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo per interviste e aggiornamenti ci saranno Massimiliano Nebuloni e Marina Presello.

Nel frattempo, all’Allianz Arena, il Bayern Monaco parte dal vantaggio di 2-1 maturato all’andata contro il Celtic. I bavaresi cercano la loro 17ª qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions, mentre il Celtic punta a tornare tra le migliori sedici dopo dodici anni. Diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254, con streaming su NOW e Sky Go. Pietro Nicolodi racconterà la sfida. Infine, il Benfica, reduce dall’1-0 dell’andata, sfida il Monaco per strappare un posto tra le migliori sedici d’Europa. I portoghesi vogliono centrare la qualificazione dopo solo una stagione, mentre i monegaschi sognano il ritorno agli ottavi dopo otto anni. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport 255, con streaming su NOW e Sky Go. Federico Botti sarà alla telecronaca.

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Ritorno: MILAN vs FEYENOORD [and. 0-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed inteviste: Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

I rossoneri, sconfitti 1-0 all'andata, cercano gli ottavi di Champions dopo una sola stagione. Il Feyenoord manca agli ottavi dalla coppa Campioni del 1974.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70



- Atalanta vs Club Brugge: Andrea Marinozzi

- Bayern Monaco vs Celtic: Davide Polizzi

- Benfica vs Monaco: Daniele Barone



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed inteviste: Massimiliano Nebuloni e Marina Presello

I nerazzurri, sconfitti 2-1 all'andata, cercano la 2a qualificazione agli ottavi di Champions dopo 3 stagioni. Belgi per la 2a qualificazione consecutiva



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

I tedeschi, vittoriosi 2-1 all'andata, cercano la 17esima qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions. Celtic per ritrovarli dopo 12 anni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti

I portoghesi, vittoriosi 1-0 all'andata, cercano la qualificazione agli ottavi di Champions dopo una sola stagione. Monaco per ritrovarli dopo 8 anni.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025

Mercoledì 19 febbraio 2025 sarà un'altra serata imperdibile per gli appassionati di calcio europeo con la UEFA Champions League 2024/25, in esclusiva su Sky e NOW, arricchita dal consueto Champions League Show, condotto da Federica Masolin, affiancata dagli esperti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio, con Mario Giunta per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il talk d’anteprima andrà in onda alle 18:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K, per poi proseguire alle 19:30 su Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. Dopo le partite, spazio all’analisi dalle 23:00, mentre a mezzanotte appuntamento con il "Champions League Show - After Party", sempre sulle stesse reti.

Alle 18:45, riflettori puntati su Borussia Dortmund vs Sporting Lisbona, match trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 254, con streaming su NOW e Sky Go. Nicola Roggero racconterà l’incontro, in cui i tedeschi, forti del 3-0 dell’andata, puntano alla terza qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions, mentre lo Sporting Lisbona cercherà l’impresa per tornare agli ottavi dopo una sola stagione.

Dalle 21:00, il classico appuntamento con Diretta Gol, trasmesso su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251, con streaming su NOW e Sky Go, offrirà aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi, con le voci di Antonio Nucera per Real Madrid vs Manchester City e Dario Massara per PSG vs Brest.

Sempre alle 21:00, occhi puntati sulla super sfida tra Real Madrid e Manchester City, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K (213), con streaming su NOW e Sky Go, e visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 di Sky). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi, mentre Filippo Benincampi seguirà gli aggiornamenti dal bordocampo. Dopo il 3-2 dell’andata, il Real Madrid punta alla 28ª qualificazione consecutiva agli ottavi, mentre il Manchester City cerca la 12ª volta di fila nella fase a eliminazione diretta. In contemporanea, il Paris Saint-Germain affronta il Brest al Parc des Princes, match trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, con streaming su NOW e Sky Go. Paolo Ciarravano sarà la voce del match, in cui il PSG, forte del 3-0 dell’andata, cerca la 13ª qualificazione consecutiva agli ottavi, mentre il Brest punta a scrivere la storia con la sua prima qualificazione europea.

Sempre alle 21:00, si gioca anche PSV Eindhoven vs Juventus, visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per gli abbonati Amazon Prime, oltre che sul canale Amazon Prime Video Sports Bar (217, solo per utenze commerciali). Sandro Piccinini sarà la voce del match, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Dopo il 2-1 dell’andata in favore della Juventus, il PSV cerca la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi, mentre i bianconeri puntano a ritrovarli dopo una sola stagione. Per gli abbonati Sky, il match sarà disponibile in differita o in sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni, mentre da Eindhoven, l’inviato Giovanni Guardalà raccoglierà interviste e impressioni nel post-gara.

Studio - Champions League Show : Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news



Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 18:45 Uefa Champions League 2024/25 Knockout Playoff Ritorno: B. DORTMUND vs S. LISBONA [and. 3-0]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Nicola Roggero

I tedeschi, vittoriosi 3-0 all'andata, cercano la 3a qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions. Sporting per ritrovarli dopo una sola stagione.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.70



- Real Madrid vs Manchester City: Antonio Nucera

- PSG vs Brest : Dario Massara



[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Giuseppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Filippo Benincampi

I blancos, vittoriosi 3-2 all'andata, cercano la 28esima qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions. Per i citizens sarebbe la 12esima volta di fila.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

I parigini, vittoriosi 3-0 all'andata, cercano la 13esima qualificazione consecutiva agli ottavi. Brest per la prima storica qualificazione europea.



Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Gli olandesi, sconfitti 2-1 all'andata, cercano la 2a qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions. Juventus per ritrovarli dopo una sola stagione. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni Inviato a Eindhoven per interviste e collegamenti: Giovanni Guardalà

