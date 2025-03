Europa League Conference 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Ottavi Andata, Palinsesto Telecronisti

UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025



Alle 18:45 PANATHINAIKOS - FIORENTINA

Alle 21:00 ROMA- ATHLETIC BILBAO E VIKTORIA PLZEN - LAZIO



Studi pre e postpartita affidati a MARIO GIUNTA

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro AJAX - EINTRACHT FRANCOFORTE

Giovedi 6 Marzo dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)

a seguire dalle 23 "FERRARI DRIVERS PRESENTATION"

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 marzo,l’andata degli ottavi di finale per la fase a eliminazione diretta. Saranno 16 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE – Giovedì alle 18.45 si inizia in Conference League con la Fiorentina, impegnata in Grecia contro il Panathinaikos. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. In Europa League, alle 21, tocca alla Roma che sfida all’Olimpico l’Athletic Bilbao, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW, e alla Lazio, la quale affronta in Repubblica Ceca il Viktoria Plzen (Sky Sport 253 e in streaming su NOW).

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA SULLE NOTE DI GABBANI - La copertina che aprirà gli studi di Europa League sarà sulle note di Francesco Gabbani. Il brano "Viva la vita" fa parte del suo atteso sesto album in studio, "Dalla tua parte" per BMG. L'album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all'interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO E POI FERRARI - Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 5 Marzo con la sfida di Europa League tra Ajax ed Eintracht Francoforte, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni. Nessun precedente fra le due formazioni. L'Ajax nelle 49 sfide contro squadre tedesce ha avuto un bilancio di 28 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. Presenta la serata dalle 20:30 'Europa League Show, che vedrà Mario Giunta condurre insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Lo spazio dedicato alle news sarà condotto da Vittoria Orlando. In attesa del via alla stagione di F1, il 16 marzo in Australia, appuntamento alle 23 su TV8 da Piazza Castello a Milano, dove i piloti Ferrari verranno presentati dalla Squadra di Sky Sport F1, con Carlo Vanzini, Vicky Piria, Ivan Capelli, Davide Camicioli e Matteo Bobbi che tra palco e piazza raccoglieranno l’entusiasmo e l’adrenalina dei protagonisti e dei tifosi che assisteranno allo show.

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

UEFA EUROPA LEAGUE

Giovedì 6 marzo 2025, la programmazione su Sky e NOW offrirà una serata emozionante di grande calcio europeo con l'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2024/25. Gli appuntamenti inizieranno con lo "Europa League Show", condotto da Mario Giunta insieme ad Andrea Marinozzi, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini, con aggiornamenti curati da Vittoria Orlando. Successivamente, l'approfondimento "After Party Best of Europe" vedrà protagonisti Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi, Riccardo Montolivo e Lisa Offside, pronti ad analizzare il meglio della giornata calcistica.

Alle 18:45 sarà trasmesso "Diretta Gol", disponibile in esclusiva su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go. Questo programma coprirà tutte le principali partite della serata, con le seguenti sfide: AZ Alkmaar contro Tottenham con la telecronaca di Filippo Benincampi, FCSB contro Lyon raccontata da Alessandro Sugoni, Fenerbahçe contro Rangers seguita da Manuel Favia e Real Sociedad contro Manchester United con il commento di Federico Zancan. Il match tra Real Sociedad e Manchester United, che conta sei precedenti europei tra Champions League ed Europa League con un bilancio di tre vittorie per i Red Devils, un successo spagnolo e un pareggio, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport 253, con la telecronaca di Paolo Redi.

Sempre alle 18:45, AZ Alkmaar e Tottenham si affronteranno su Sky Sport 254 con la telecronaca di Nicolò Ramella. L'unico precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi dello scorso ottobre, quando il Tottenham ha vinto 1-0 a Londra grazie a un rigore di Richarlison. Alla stessa ora, il Fenerbahçe ospiterà i Rangers su Sky Sport 255, con la telecronaca di Matteo Marceddu. Nei due precedenti di Champions League del 2001, la squadra turca vinse 2-1 a Istanbul e pareggiò 0-0 a Glasgow. Infine, su Sky Sport 256, Steaua Bucarest e Lione si sfideranno con il commento di Andrea Voria. I francesi sono imbattuti nei quattro precedenti di Champions League del 2006 e del 2008, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio, undici gol segnati e quattro subiti.

Alle 21:00, altre partite di grande interesse. La "Diretta Gol" sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 251, con il commento di Gianluigi Bagnulo per Ajax contro Eintracht Francoforte, Manuel Favia per Bodø/Glimt contro Olympiacos, Antonio Nucera per Roma contro Athletic Club e Daniele Barone per Viktoria Plzeň contro Lazio. Il match tra Roma e Athletic Bilbao sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Aldo Serena. Le interviste e il bordocampo saranno curati da Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Nell'unico precedente europeo dello scorso settembre, all'Olimpico, il risultato finale fu di 1-1 con rete di Dovbik e pareggio di Paredes.

Sempre alle 21:00, Ajax ed Eintracht Francoforte si affronteranno in una sfida trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky), oltre che su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254), con la telecronaca di Maurizio Compagnoni. Non esistono precedenti tra le due formazioni, ma l'Ajax ha disputato 49 sfide contro squadre tedesche con un bilancio di 28 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. Su Sky Sport 253, Viktoria Plzeň e Lazio si sfideranno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e il commento di Fernando Orsi. Le interviste e il bordocampo saranno curati da Matteo Petrucci. Anche in questo caso, nessun precedente diretto tra le squadre, ma la Lazio ha incontrato squadre ceche sei volte, tutte contro lo Sparta Praga, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Infine, Bodø/Glimt e Olympiacos giocheranno su Sky Sport 255 con la telecronaca di Calogero Destro. Non ci sono precedenti tra le due squadre, ma i norvegesi in questa edizione dell'Europa League hanno ottenuto cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte, mentre i greci vantano quattro vittorie, tre pareggi e un solo ko.

GIOVEDI 6 MARZO 2025

: con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi. Riccardo Montolivo e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Andata: Diretta Gol

- AZ Alkmaar vs Tottenham : Filippo Benincampi

- FCSB vs Lyon : Alessandro Sugoni

- Fenerbahçe vs Rangers: Manuel Favia

- Real Sociedad vs Man Utd: Federico Zancan



Nei 6 precedenti europei fra Champions League ed Europa League il bilancio è di 3 vittorie dei Red Evils, un successo degli spagnoli e un pareggio,



Nell'unico precedente nella fase a gironi dello scorso ottobre, il Tottenham ha vinto a Londra 1-0 con un rigore di Richarlison.



Nei due precedenti di Champions League del 2001, la squadra turca ha vinto 2-1 a Istanbul e ha pareggiato 0-0 a Glasgow.



Francesi imbattuti nei 4 precedenti di Champions League del 2006 e del 2008 con il bilancio di 3 vittorie e un pareggio. 11 gol fatti e 4 reti subite.



- Ajax vs Frankfurt: Gianluigi Bagnulo

- Bodø/Glimt vs Olympiacos : Manuel Favia

- Roma vs Athletic Club: Antonio Nucera

- Viktoria Plzeň vs Lazio: Daniele Barone



Nell'unico precedente europeo dello scorso settembre, all'Olimpico, il risultato finale e' stato di 1-1 con rete di Dovbik e pareggio di Paredes.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Andata: AJAX vs EINTRACHT FRANCOFORTE

Nessun precedente fra le due formazioni. L'Ajax nelle 49 sfide contro squadre tedesce ha avuto un bilancio di 28 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.



Nessun precedente. Nelle 6 sfide della Lazio contro squadre ceche (soltanto lo Sparta Praga) il bilancio e' stato di 2 vittorie a testa e 2 pareggi.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Ottavi Andata: BODOE GLIMT vs OLYMPIACOS

Nessun precedente. Il bilancio dei norvegesi in questa Europa League è 5 vittorie, 2 pari e 3 ko. Il bilancio dei greci è di 4 vittorie, 3 pari e un solo ko.

UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 6 marzo 2025, Sky e NOW offriranno un'altra serata imperdibile di grande calcio internazionale con l'andata degli Ottavi di Finale della UEFA Conference League 2024/25. Come di consueto, gli studi pre e post-partita accompagneranno i telespettatori per tutta la serata con analisi approfondite e ospiti d'eccezione.

Si parte con lo "Studio Europa League Show", condotto da Mario Giunta, affiancato da Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con Vittoria Orlando a curare gli aggiornamenti. A chiudere la serata, spazio all'analisi post-partita con l'"After Party Best of Europe", che vedrà protagonisti Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi, Riccardo Montolivo e Lisa Offside, pronti a commentare tutti i temi più caldi delle sfide della serata.

Dalle 18:45, in esclusiva su Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, andrà in onda "Diretta Gol", per seguire in contemporanea tutte le partite della sessione pomeridiana degli Ottavi di Finale di andata. Tra gli incontri in programma: Copenhagen vs Chelsea, con il commento di Andrea Menon, Molde vs Legia Warszawa, raccontato da Elia Faggion, Panathinaikos vs Fiorentina, affidato a Federico Botti, e Real Betis vs Vitória SC, con la voce di Alessio Colombo.

Sempre alle 18:45, grande appuntamento con il match tra Panathinaikos e Fiorentina, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti, mentre da bordocampo e per le interviste ci sarà Vanessa Leonardi. Nessun precedente tra le due squadre, ma nelle sei sfide complessive della Fiorentina contro formazioni greche, il bilancio è di un solo successo (1-0 sul PAOK), tre pareggi e due sconfitte.

In prima serata, alle 21:00, proseguirà la copertura con la seconda parte di "Diretta Gol", in esclusiva su Sky Sport 251, NOW e Sky Go. Tra gli incontri in programma: Borac vs SK Rapid, con Elia Faggion, Celje vs Lugano, raccontato da Riccardo Morelli, Jagiellonia vs Cercle Brugge, affidato a Alessio Colombo, e Pafos vs Djurgården, con il commento di Andrea Menon.

GIOVEDI 6 MARZO 2025

: con Federica Masolin, Stefano Borghi, Beppe Bergomi. Riccardo Montolivo e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Ottavi Andata: Diretta Gol

- Copenhagen vs Chelsea : Andrea Menon

- Molde vs Legia Warszawa : Elia Faggion

- Panathinaikos vs Fiorentina : Federico Botti

- Real Betis vs Vitória SC: Alessio Colombo



Nessun precedente. Nelle 6 sfide dei viola contro squadre greche, il bilancio e' stato di un solo successo (1-0 sul PAOK), 3 pareggi e 2 sconfitte.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Ottavi Andata: Diretta Gol

- Borac vs SK Rapid: Elia Faggion

- Celje vs Lugano: Riccardo Morelli

- Jagiellonia vs Cercle Brugge: Alessio Colombo

- Pafos vs Djurgården: Andrea Menon

