L'Arte della Gioia, modernità e ribellione negli episodi finali in esclusiva su Sky e NOW

La scoperta di una libertà nuova e inebriante guida i prossimi passi di Modesta (Tecla Insolia) nei nuovi episodi, quinto e sesto, della nuova serie Sky Original diretta da Valeria Golino L’ARTE DELLA GIOIA, liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). I nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Nel nuovo appuntamento con la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, dopo un breve periodo di pace, nuove minacce si abbattono sulla villa, mettendo a dura prova la protagonista, costretta a compiere scelte difficili per non cadere sotto il dominio della Principessa. Quando tutto sembra ormai compromesso, Modesta prende una decisione estrema che sconvolge la vita della villa e costringe tutti i suoi abitanti a un nuovo inizio, dando il via a un'imprevedibile serie di eventi che cambieranno per sempre il loro destino.

Nel cast Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare, 5 minuti prima) nei panni della giovanissima Modesta, protagonista spregiudicata, sensuale e coraggiosa; Valeria Bruni Tedeschi (I villeggianti, Forever Young - Les Amandiers, Estate ’85, La pazza gioia) interpreta la principessa Gaia Brandiforti; Guido Caprino (Il Miracolo, Fai bei sogni, 1992-1993-1994) è Carmine, l'uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti;e con Jasmine Trinca (Miele, Fortunata, Marcel!, La dea fortuna) nei panni di Leonora, madre superiora del convento in cui Modesta verrà accolta ancora bambina.

Nel cast anche Alma Noce (Brado, La ragazza ha volato, Gli anni più belli) nei panni di Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti; Giuseppe Spata (La mafia uccide solo d'estate - Parte II, La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, Tutta colpa di Freud) in quelli di Rocco, autista dei Brandiforti; e Giovanni Bagnasco (Finalmente l’alba) che interpreta Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede dei Brandiforti.

Valeria Golino ha anche sceneggiato la serie insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo.

Realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

L’Arte della Gioia è in onda per tre settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic, oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

