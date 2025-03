Guinness Sei Nazioni 2025: Italia-Irlanda e le Sfide della Quinta Giornata in Diretta su Sky e NOW

LA QUINTA GIORNATA DEL GUINNESS SEI NAZIONI 2025

L’edizione 2025 del Guinness Sei Nazioni di rugby è in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Il torneo raggruppa il meglio del rugby d’Europae vede affrontarsi le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in 15 sfide dal sapore epico.

Per la quinta e ultima giornata, occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma: sabato alle 15.15 in campo Italia e Irlanda. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle 14.30, con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla l’inviato a bordocampo. La quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni proseguirà al Principality Stadium di Cardiff con l’incontro Galles-Inghilterra, in diretta alle 17.45 su Sky Sport Arena e NOW. L’ultima sfida del 2025 sarà Francia-Scozia, live alle 21 su Sky Sport Arena e NOW.

Durante il torneo, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste, gli highlights delle partite e il tradizionale appuntamento con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, lunedì alle 17.45, curato e condotto da Francesco Pierantozzi con Diego Dominguez, che replica la sua presenza in studio anche nella giornata di giovedì nelle edizioni del canale all news.

Il Guinness Sei Nazioni 2025 è anche sui canali social ufficiali di @SkySport e gode di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X, #SkyRugby, oltre che sul sito skysport.it.

Nel fine settimana anche la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni Under 20. L’Italia sarà protagonista domani, venerdì 14 marzo, della sfida contro l’Irlanda, alle 20.45. Diretta su Sky Sport Uno e NOW. Sempre domani Galles-Inghilterra in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW mentre alle 21.15 su Sky Sport 253 e NOW si sfideranno Francia e Scozia.

Quinta giornata dell’edizione 2025 del Super Rugby Pacific. In diretta alle 7.05 su Sky Sport Arena e NOW la sfida tra Highlanders e Hurricanes.



Sei Nazioni Under 20 2025: la quinta giornata su Sky e in streaming su NOW

Galles-Inghilterra Venerdì 14 marzo 20.30 Sky Sport Max e NOW

(Telecronaca: Moreno Molla e Andrea De Rossi)





(Telecronaca: Moreno Molla e Andrea De Rossi) ITALIA -Irlanda Venerdì 14 marzo 20.45 Sky Sport Uno e NOW

(Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)





-Irlanda Venerdì 14 marzo 20.45 Sky Sport Uno e NOW (Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti) Francia-Scozia Venerdì 14 marzo 21.15 Sky Sport 253 e NOW

(Telecronaca: Matteo Viscardi e Maurizio Vancini)

Super Rugby 2025: la quinta giornata su Sky e in streaming su NOW

Highlanders-Hurricanes Venerdì 14 marzo 7.05 Sky Sport Arena e NOW

(Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippo Frati)

