Europa League Conference 2024/25 🏆 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Andata Palinsesto Telecronisti

Alle 18:45 BODOE GLIMT - LAZIO

e alle 21 CELJE - FIORENTINA



Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta

insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,

MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI



TV8 EUROPA LEAGUE NIGHT

in diretta in chiaro LIONE - MANCHESTER UNITED

Giovedi 10 Aprile dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 10 aprile, l’andata dei quarti di finale. Saranno 8 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE – Giovedì alle 18.45 si inizia in Europa League con la Lazio, impegnata in Norvegia contro il Bodoe Glimt (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). In Conference League, invece, alle 21 tocca alla Fiorentina che sfida gli sloveni del Celje, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA - La copertina che apre gli studi di Europa League è sulle note del brano di Achille Lauro, in gara allo scorso Festival di Sanremo "Incoscienti Giovani" (Warner Music). Una ballad ispirata come molti suoi brani a una storia vera, il racconto di un amore incosciente che vede protagonisti due giovani cresciuti senza amore ai bordi della periferia romana. Il 2025 si preannuncia un anno ricco di appuntamenti per Achille Lauro con il suo settimo album in prossima uscita e due date sold out al Circo Massimo questa estate.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO -Anche l’Europa League va in scena con i quarti di finale. Giovedì 10 marzo TV8 trasmette in diretta la sfida tra Lione e Manchester United alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30). Francesi a un quarto europeo dopo 2 stagioni. I Red Devils lo ritrovano dopo una sola stagione. Imbattuti nei 4 precedenti con 2 vittorie e 2 pareggi. Telecronaca di Maurizio Compagnoni

UEFA EUROPA LEAGUE

Serata di grande calcio europeo su Sky e NOW giovedì 10 aprile 2025, con i quarti di finale di UEFA Europa League che entrano finalmente nel vivo. Il racconto comincia già nel pomeriggio, quando gli studi di approfondimento aprono la maratona calcistica con una doppia squadra d’eccezione. Alle redini dell’Europa League Show ci saranno Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con gli aggiornamenti e le notizie a cura di Vittoria Orlando. A seguire, il postpartita sarà animato dall’After Party Best of Europe, guidato da Federica Masolin affiancata da Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside, per analisi e reazioni a caldo dopo la tre giorni di Coppe Europee.

Alle 18:45 si apre il sipario con le prime due sfide dei quarti d’andata. In contemporanea, spazio a Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251, NOW e Sky Go, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi (tra cui il match della Lazio con il racconto di Davide Polizzi). Tra i match più attesi, Bodø/Glimt-Lazio, visibile anche in forma integrale su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in 4K su Sky Sport 4K. Alla telecronaca Antonio Nucera con il commento tecnico di Massimo Gobbi, mentre a bordo campo ci sarà Matteo Petrucci per interviste e retroscena. La squadra norvegese torna tra le prime otto in Europa dopo l'exploit in Conference League del 2022, mentre i biancocelesti ritrovano un quarto di finale di Europa League per la prima volta dal 2018.

Alle 21:00, la seconda tranche della serata si preannuncia ad altissimo tasso di spettacolo. Nuovamente protagonista la Diretta Gol su Sky e streaming NOW, ma anche i singoli match saranno visibili in diretta integrale.

Riflettori puntati su Lione-Manchester United, in chiaro anche su TV8, con Maurizio Compagnoni alla telecronaca. I francesi si riaffacciano ai quarti dopo due stagioni di assenza, mentre i Red Devils — ancora imbattuti nei precedenti con 2 vittorie e 2 pareggi — tornano a giocarsi questa fase dopo un solo anno. In contemporanea, Tottenham-Eintracht Francoforte sarà trasmessa su Sky Sport 254, con Pietro Nicolodi alla telecronaca. Gli Spurs non arrivavano a un quarto europeo dal 2019, mentre i tedeschi ci tornano a distanza di due stagioni. I precedenti europei sorridono agli inglesi: due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Chiude il quadro di giornata Rangers-Athletic Bilbao, live su Sky Sport 255 e in streaming, con Nicola Roggero alla telecronaca. I Rangers tornano a questo livello dopo due anni, mentre il club basco non raggiunge i quarti dal 2016. Bilancio storico in perfetto equilibrio: una vittoria a testa nei due precedenti risalenti addirittura al 1969.

GIOVEDI 10 APRILE 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside.



: Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: Diretta Gol

- Bodø/Glimt (NOR) vs Lazio (ITA): Davide Polizzi



ore 18:45 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: BODOE GLIMT vs LAZIO
Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Massimo Gobbi
Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci
I norvegesi ritrovano un quarto europeo dopo quello in Conference del 2022. La Lazio lo ritrova dopo quello in Europa League del 2018.

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

I norvegesi ritrovano un quarto europeo dopo quello in Conference del 2022. La Lazio lo ritrova dopo quello in Europa League del 2018.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: Diretta Gol

- Tottenham (ENG) vs Frankfurt (GER): Manuel Favia

- Rangers (SCO) vs Athletic Club (ESP): Filippo Benincampi

- Lyon (FRA) vd Manchester Utd (ENG): Federico Zancan



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: LIONE vs MANCHESTER UNITED
[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
Telecronaca: Maurizio Compagnoni
Francesi a un quarto europeo dopo 2 stagioni. I Red Devils lo ritrovano dopo una sola stagione. Imbattuti nei 4 precedenti con 2 vittorie e 2 pareggi.

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Francesi a un quarto europeo dopo 2 stagioni. I Red Devils lo ritrovano dopo una sola stagione. Imbattuti nei 4 precedenti con 2 vittorie e 2 pareggi.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: TOTTENHAM vs EINTRACHT FRANCOFORTE
Telecronaca: Pietro Nicolodi
Spurs ad un quarto europeo dopo 6 anni. L'Eintracht lo ritrova dopo 2 stagioni. Tottenham in vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti europei, 1 pareggio.

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Spurs ad un quarto europeo dopo 6 anni. L'Eintracht lo ritrova dopo 2 stagioni. Tottenham in vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti europei, 1 pareggio.



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Quarti Andata: RANGERS vs ATHLETIC BILBAO
Telecronaca: Nicola Roggero
Scozzesi ad quarto europeo dopo 2 stagioni. L'Athetic Bilbao lo ritrova dopo quello del 2016. Una vittoria a testa nei 2 precedenti europei dal 1969.

Telecronaca: Nicola Roggero

Scozzesi ad quarto europeo dopo 2 stagioni. L'Athetic Bilbao lo ritrova dopo quello del 2016. Una vittoria a testa nei 2 precedenti europei dal 1969.

UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 10 aprile 2025 sarà una giornata imperdibile per tutti gli appassionati di calcio europeo anche grazie alla UEFA Conference League, protagonista in esclusiva su Sky e NOW con le sfide d’andata dei quarti di finale. Il racconto della serata si intreccia con quello dell’Europa League, in una lunga diretta che parte già nel pomeriggio con lo studio “Europa League Show”, guidato da Mario Giunta, con il contributo tecnico di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, mentre lo spazio news sarà curato da Vittoria Orlando. A fine serata, il consueto appuntamento con “After Party Best of Europe”, condotto da Federica Masolin, con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside, per chiudere la tre giorni di Coppe Europee con commenti, analisi e highlights.

Alle 18:45 prende il via la prima parte dei quarti con Diretta Gol Conference League su Sky Sport Max e Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Go, per seguire in contemporanea tutte le emozioni. Tra le partite in primo piano c’è Legia Varsavia-Chelsea, trasmessa anche integralmente su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con Matteo Marceddu alla telecronaca. I polacchi tornano a disputare un quarto europeo a distanza di ben 29 anni, mentre per i Blues si tratta della quarta partecipazione ai quarti di una competizione europea nelle ultime cinque stagioni, di cui tre in Champions League.

Alle 21:00, fari puntati su Celje-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Go. La voce di Dario Massara e il commento tecnico di Lorenzo Minotti racconteranno una sfida storica: i padroni di casa sloveni raggiungono per la prima volta un quarto europeo, mentre la Viola è ormai una presenza fissa a questo livello, con tre partecipazioni consecutive. A bordo campo Vanessa Leonardi seguirà tutto da vicino con interviste e aggiornamenti in tempo reale. È anche il primo incrocio ufficiale tra la Fiorentina e una squadra slovena.

Sempre alle 21:00, prosegue la Diretta Gol con aggiornamenti in tempo reale da Real Betis-Jagiellonia, Celje-Fiorentina e Djurgården-SK Rapid. A raccontare le tre partite ci saranno rispettivamente Alessandro Sugoni, Paolo Ciarravano e Christian Giordano. Il palinsesto è ricco, la tensione altissima: la Conference League continua a sorprendere e a regalare storie europee affascinanti, tutte da vivere in esclusiva su Sky e NOW.

GIOVEDI 10 APRILE 2025

Studio - Europa League Show : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. News Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe : Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside.



: Federica Masolin, Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Lisa Offside. ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Andata: Diretta Gol

- Legia Warszawa (POL) vs Chelsea (ENG) : Federico Botti



ore 18:45 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Andata: LEGIA VARSAVIA vs CHELSEA
Telecronaca: Matteo Marceddu
I polacchi ritrovano un quarto europeo dopo 29 anni. Chelsea per la quarta volta a un quarto europeo nelle ultime 5 stagioni (3 in Champions League).

Telecronaca: Matteo Marceddu

I polacchi ritrovano un quarto europeo dopo 29 anni. Chelsea per la quarta volta a un quarto europeo nelle ultime 5 stagioni (3 in Champions League).



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Andata: CELJE vs FIORENTINA
Telecronaca: Dario Massara - Commento: Lorenzo Minotti
Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi
Sloveni al loro primo storico quarto europeo. La Fiorentina disputa un quarto europeo per la terza stagione di fila. Non ha mai incontrato una squadra slovena.

Telecronaca: Da rio Massara - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Sloveni al loro primo storico quarto europeo. La Fiorentina disputa un quarto europeo per la terza stagione di fila. Non ha mai incontrato una squadra slovena.



ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Quarti Andata: Diretta Gol

- Real Betis (ESP) vs Jagiellonia (POL): Alessandro Sugoni

- Celje (SVN) vs Fiorentina (ITA): Paolo Ciarravano

- Djurgården (SWE) vs SK Rapid (AUT): Christian Giordano

