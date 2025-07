Money Road, episodio finale su Sky, NOW e TV8: trekking decisivo nella giungla e resa dei conti

È l’ultimo - faticosissimo - trekking da affrontare per i partecipanti all’esperimento sociale di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa, che arriverà al traguardo giovedì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand). Sarà un ultimo episodio segnato dalla resa dei conti definitiva all’interno della Compagnia delle Tentazioni, e con essa arriveranno tanti colpi di scena e decisioni inaspettate.

Volge così al termine questa avventura che ha messo a dura prova i nervi dei partecipanti, sfiancati da 12 giorni sempre in marcia nel cuore della giungla malese, in condizioni estreme – con temperature costanti intorno ai 40 gradi e un’umidità al 90% - ma soprattutto colpiti e stuzzicati da continue e sorprendenti tentazioni che andavano a decurtare ogni volta il montepremi finale.

Per l’ultima tappa del percorso malese, quando il premio in ballo si è ridotto del 40% rispetto alla cifra iniziale e ammonta ora a 180mila euro, si riparte dal punto esatto in cui avevamo lasciato la Compagnia nell’episodio precedente: Fabio Caressa che consegnava al neo-eletto leader Francesco, ex dirigente torinese di 62 anni, il più grande d’età del gruppo e per molti anche il più saggio, una busta con un compito molto arduo, ossia decidere in 24 ore chi eliminare dei suoi compagni di avventura (ci sono Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, casalinga 53enne di Milano; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; e Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra). Il prescelto sarà immediatamente fuori dalla Compagnia.

La scelta di Francesco - che colpirà un gruppo già nettamente diviso al suo interno, tra chi nei vari sentieri ha voluto o dovuto cedere spesso alle tentazioni per sfruttare gli agi e vivere le esperienze irripetibili che si presentavano, e chi invece ha deciso di stringere i denti e risparmiare di più per il bene del montepremi – sarà solo il primo dei tanti colpi di scena che arriveranno sotto il sole della Malesia: tra nuovi litigi, possibilità di ricaricare il montepremi e altre dure prove fisiche, la resa dei conti sarà definitiva, frontale e non risparmierà nessuno. E di fatto - nell’episodio di giovedì 3 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; anche in chiaro su TV8 a partire dalle 21:30 - si scoprirà quindi chi del gruppo dei 12 arriverà il traguardo e a seguire chi avrà davvero la possibilità di partecipare alla suddivisione del montepremi finale: riusciranno i partecipanti a fare gioco di squadra? Chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo?

Radio Italia è la radio ufficiale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

Hashtag ufficiale #MoneyRoad

Instagram @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit Facebook @skyitalia | @nowtvit

@skyitalia | @nowtvit X @SkyItalia | @NOWTV_It

@SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @skyitalia | @nowit

@skyitalia | @nowit YouTube @skyitalia

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Dal 29 maggio tutti i giovedì, per sei settimane,

alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive