NOW rimodula il prezzo del Pass Sport, ma c’è ancora tempo per bloccare la tariffa attuale

NOW, la piattaforma streaming di Sky, ha iniziato in questi giorni a inviare una comunicazione ai suoi clienti per avvisare di una modifica importante: il prezzo del Pass Sport verrà rimodulato con l'aggiunta di 5 euro al mese, sia per i piani con vincolo 12 mesi che per quelli senza. Questo cambiamento riguarderà a breve solo i nuovi abbonati al servizio.

Ma se sei già cliente, la situazione cambia. Chi ha attivo un piano annuale non subirà modifiche fino alla scadenza naturale della sua promozione: continuerà quindi a pagare 14,99€ al mese. Solo al primo rinnovo successivo al 1° settembre scatterà il nuovo prezzo di listino pari a 19,99€. Chi invece è sul piano mensile vedrà modificato il prezzo da pagare a 29,99€, ma anche in questo caso solo al primo rinnovo dopo il 1° settembre.

Per chi non vuole farsi cogliere impreparato è ancora disponibile, fino al 13 Luglio 2025 un’opzione intelligente: sottoscrivere SUBITO il piano annuale a 14,99€ al mese, prima dell’entrata in vigore del nuovo listino. In questo modo si resta agganciati alla tariffa attuale per altri 12 mesi. Quindi se l’offerta ti convince e sai già che continuerai a usarla, potrebbe essere proprio questo il momento giusto per muoversi [segui il percorso].

NOW ha spiegato il rincaro come una mossa necessaria per continuare a offrire “il meglio dello sport, con nuove sfide, contenuti esclusivi e la qualità di Sky Sport". Una mossa che arriva dopo che il contratto con Warner Bros Discovery non è stato rinnovato, con i canali Eurosport che sono scomparsi dal catalogo dallo scorso 1 luglio. Detto ciò, l’offerta in streaming su NOW sul fronte sportivo rimane comunque corposa e di alto profilo, con la promessa da parte di Sky e NOW anche di ulteriori novità da annunciare nelle prossime settimane/mesi.

Il Pass Sport continuerà a garantire la visione di tutta la UEFA Champions League con 185 partite su 203 a stagione, Europa League, Conference League e Supercoppa UEFA, più tre partite su dieci di Serie A Enilive a turno e almeno 30 dei migliori 76 match della stagione, tra cui Roma vs Inter, Juventus vs Roma, Juventus vs Napoli e Inter vs Juventus, il meglio della Premier League fino al 2028, tutta la Serie C e i migliori match della Bundesliga. Per gli appassionati di motori ci sono tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, mentre il tennis è coperto da ATP, WTA, Finals, Wimbledon (in esclusiva fino al 2030) e US Open. Anche il basket ha un ruolo di primo piano con l'NBA; in più dalla prossima stagione le sfide delle migliori squadre Europee con la Turkish Airlines Euroleague e la BKT EuroCup tutto in esclusiva streaming.

Le comunicazioni inviate ai clienti NOW ricordano inoltre che il Pass Sport può essere disattivato in qualsiasi momento senza costi, direttamente dall’Area Personale.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutto il grande sport in diretta esclusiva!