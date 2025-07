Tennis, Wimbledon FINALE 2025 🎾Sinner - Alcaraz (diretta Sky Sport, streaming NOW, in chiaro TV8)

Dal Roland Garros a Wimbledon, da una finale all'altra. Ancora una volta sarà Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz con uno Slam in palio. Stavolta il teatro è quello del Centre Court dell'All England Club, il palcoscenico più prestigioso. Il match è in diretta oggi, domenica 13 luglio, dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Pre partita dalle 16 con Sky Tennis Show, affidato a Eleonora Cottarelli insieme ai talent e ai giornalisti di Sky Sport che accompagneranno verso la finale con le loro analisi e i collegamenti da Londra, con ampio postpartita e cerimonia di premiazione.

Sinner-Alcaraz, tutti i precedenti - Questo è il 13° incontro a livello di Tour tra Sinner e Alcaraz, il loro 5° in un Grande Slam e il 2° a Wimbledon o sull'erba. Nel loro storico complessivo, Alcaraz è in vantaggio per 8-4. Alcaraz ha vinto l'unico precedente incontro in una finale del Grande Slam, quello epico al Roland Garros dello scorso mese . In quell'occasione, Alcaraz ha recuperato uno svantaggio di 0-2 per vincere in 5 set. Quella partita, durata 5 ore e 29 minuti, è stata la finale di singolare più lunga del Roland Garros nell'Era Open e la seconda più lunga finale del Grande Slam nell'Era Open. Alcaraz conduce il loro teste a teste nei Grande Slam per 3-1. Tuttavia, Sinner ha vinto il loro unico precedente incontro a Wimbledon, una vittoria in 4 set negli ottavi di finale nel 2022. Alcaraz ha vinto le ultime 5 sfide contro Sinner dall'inizio della stagione 2024. Sinner non ha sconfitto nessun altro giocatore più volte dall'inizio del 2024. Questa è la quarta finale consecutiva in un torneo tra i due, con Alcaraz che conduce 3-1 nelle finali, avendo vinto le ultime tre

Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5

Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1

US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3

Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2

Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1

Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2

Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6

Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1

Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

Indipendentemente dall'esito della finale, Sinner e Alcaraz sono garantiti di rimanere rispettivamente come numero 1 e numero 2 del mondo quando le nuove classifiche ATP verranno pubblicate lunedì. Questo consolida il loro status di "duopolio" nel tennis maschile, avendo vinto 3 titoli del Grande Slam ciascuno dall'inizio del 2024. Questa è la 17ª volta nell'Era Open che le prime 2 teste di serie si contendono la finale maschile di singolare a Wimbledon. Inoltre, è la prima stagione nell'Era Open in cui il numero 1 e il numero 2 del mondo si sono affrontati nella finale di singolare maschile in 3 tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon). Il vincitore del torneo riceverà £3.000.000, mentre il finalista raccoglierà £1.520.000. Il montepremi totale per l'evento di singolare maschile a Wimbledon 2025 ammonta a £19.414.000.

Jannik per il primo Wimbledon, Carlos per il tris - Sinner giocherà la prima finale in carriera a Wimbledon, il terzo italiano di sempre dopo Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Jannik insegue il primo titolo in carriera ai Championships, traguardo mai centrato da un tennista azzurro. Alcaraz, invece, va a caccia del terzo titolo consecutivo a Wimbledon dopo il 2023 e il 2024. In caso di trionfo, lo spagnolo diventerebbe a 22 anni e 69 giorni, cerca inoltre di diventare il secondo giocatore più giovane nell’Era Open a vincere 6 titoli del Grande Slam

La Dominazione dei "Millennials": Gioventù al Potere - Questa finale è la più giovane di Wimbledon per età combinata dal 2006 (quando Roger Federer sconfisse Rafael Nadal) . Con Sinner che ha 23 anni e 331 giorni e Alcaraz 22 anni e 69 giorni, è la prima finale maschile di singolare di Wimbledon a essere contesa da una coppia di giocatori nati negli anni 2000. È anche la prima finale di Wimbledon senza un giocatore sulla trentina dal 2016 e la prima senza un giocatore nato negli anni '80 dal 2001. Ancora più significativo, il Wimbledon 2025 segna un primato: è il primo torneo del Grande Slam in cui tutti e quattro i finalisti dei singolari (maschile e femminile) sono nati negli anni 2000. Questo sottolinea un cambio di guardia nel tennis mondiale.

Traguardi Storici per Entrambi - Per Carlos Alcaraz, vincitore a Wimbledon nel 2023 e 2024, punta a un "tre-peat", ovvero la terza vittoria consecutiva. Se ci riuscisse, sarebbe il quinto giocatore nell'Era Open a vincere 3 titoli consecutivi a Wimbledon, unendosi a leggende come Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic. Alcaraz è anche in corsa per diventare il secondo giocatore nell'Era Open a vincere titoli consecutivi sia al Roland Garros che a Wimbledon in anni consecutivi, affiancando Borg. . Ha già vinto il Roland Garros nel 2024 e nel 2025, e punta alla doppietta per il 2024-25. All'età di 22 anni e 69 giorni, Alcaraz cerca di diventare il secondo giocatore più giovane nell'Era Open a vincere 6 titoli del Grande Slam. Solo Borg ha raggiunto 6 major a un'età più giovane (22 anni e 32 giorni nel 1978). Ha vinto tutte e 5 le finali del Grande Slam che ha finora disputato Punta a eguagliare Boris Becker e John McEnroe al 5° posto nella lista dei giocatori con più titoli di singolare maschile a Wimbledon nell'Era Open.

Jannik Sinner mira a diventare il primo giocatore italiano a vincere un titolo di singolare a Wimbledon. I suoi connazionali Matteo Berrettini (finalista nel 2021) e Jasmine Paolini (finalista lo scorso anno) sono arrivati secondi. Una vittoria per Sinner gli permetterebbe di conquistare il suo 4° titolo del Grande Slam, estendendo il suo record assoluto per il maggior numero di titoli del Grande Slam vinti da un giocatore italiano. Ha già vinto l'Australian Open 2024 e 2025, e lo US Open 2024.. Raggiungendo questa finale, Sinner è diventato l'11° giocatore nell'Era Open a raggiungere la finale di singolare maschile in tutti e 4 i tornei del Grande Slam. Sinner ha anche stabilito il record dell'Era Open per il minor divario tra il raggiungimento della sua prima finale del Grande Slam e il completamento del set di finali in tutti i Grande Slam. Questa è la sua quarta finale consecutiva del Grande Slam

Statistiche sulla Stagione 2025:

Vittorie e Sconfitte: Alcaraz guida il Tour per il maggior numero di partite singole vinte in questa stagione, con un record di 48-5. Sinner ha un record di 25-3

Performance sull'Erba: Alcaraz ha un impressionante record di 11-0 sull'erba nel 2025, mentre Sinner ha un record di 7-1.

Titoli nel 2025: Alcaraz ha già vinto 5 titoli in questa stagione, guidando il Tour. Sinner cerca di conquistare il suo secondo titolo del 2025, dopo la vittoria all'Australian Open

Il programma di domenica su Sky Sport e NOW

