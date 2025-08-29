Pechino Express - Fino al tetto del mondo, edizione 2025 in prima tv in chiaro TV8

Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la stagione 2025 di Pechino Express è pronta al check-in da venerdi 29 Agosto per la prima volta in chiaro su TV8. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle imprevedibili, fino ad arrivare alle vette più elevate del pianeta: la rotta di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte infatti dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”.

Zaini in spalla, 9 coppie si sono imbarcate per questa esperienza che non potranno mai dimenticare. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.

Le coppie in gara sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Anche la corsa “Fino al tetto del mondo” di questa edizione di “Pechino Express” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta. Le coppie esploreranno e scopriranno luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti, per i viaggiatori in gioco le emozioni saranno intense e indimenticabili, soprattutto per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Negli oltre 6mila chilometri che compongono il percorso della gara le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso: in totale, nel corso della stagione, le coppie useranno le più disparate tipologie di mezzi di trasporto presenti nei tre Paesi (auto, pick up, bus, carretti, trattori, sidecar, tuk tuk, motorini, quad).

Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 6 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoda, come detto, su oltre 6mila chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 30 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 5 multi cam, 2 SS, 9 handy) e 3 droni, producendo un totale di circa 37 terabyte di girato.

IL VIAGGIO

In questa stagione “Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che partirà nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal.

Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si svilupperà letteralmente in altezza: la prima tappa scatterà in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si sposteranno negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis “sua maestà” l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza.

Quella di quest’anno sarà una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara hanno dovuto adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che muteranno in maniera assai decisa tra un Paese e l’altro.

Superando prove e insidie, sempre in corsa chilometro dopo chilometro, in ciascuna delle 10 puntate le coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

Tappa 1: ISOLA DI PALAWAN – 140 chilometri | Nella prima tappa delle Filippine, lunga 140 km, i viaggiatori affronteranno le prime dure sfide della loro avventura, immergendosi da subito nella cultura dell'isola di Palawan, fra pietanze particolarmente lontane dai gusti nostrani, animali e usanze locali. Sullo sfondo degli splendidi scenari oceaniche e delle verdi foreste asiatiche, le 9 coppie in gara si sfideranno senza esclusione di colpi e con tensioni continue per non rischiare l’eliminazione.

LE 9 COPPIE IN GARA

I #PRIMIBALLERINI | VIRNA TOPPI E NICOLA DEL FREO - Sono marito e moglie, entrambi Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano . Virna Toppi, nata a Milano nel 1992, è diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del teatro, si è distinta fin da subito per la sua profondità espressiva, la grazia e la tecnica raffinata. Nel 2020, Virna ha raggiunto un importante traguardo internazionale diventando contemporaneamente anche prima ballerina del Bayerisches Staatsballett di Monaco . Nicola Del Freo, nato a Carrara nel 1992, dopo aver iniziato i suoi studi di danza in Italia , ha perfezionato la sua formazione all’ Hamburg Ballet di Amburgo . La sua tecnica impeccabile e il suo carisma sul palco gli hanno presto permesso di farsi notare, portandolo a entrare nel corpo di ballo del Bayerisches Staatsballett di Monaco. La sua espressività e il controllo del movimento lo rendono un interprete affascinante, apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel corso delle rispettive carriere, hanno interpretato ruoli iconici del repertorio classico imponendosi come due dei ballerini più talentuosi e versatili della loro generazione. Hanno una bambina di un anno: da quando sono diventati genitori sono approdati anche nel mondo digital diventando influencer e associandosi a diversi brand .





Vito Bucci , trentacinquenne di Metaponto ( Matera ), trasferitosi a Roma più di 17 anni fa per frequentare la facoltà di Arti e Scienze dello spettacolo presso l’ Università La Sapienza , è attualmente segretario di produzione in importanti progetti per il cinema e per la tv tra cui anche Don Matteo , dove appunto ha conosciuto Nathalie. Si definisce testardo, caparbio, permaloso “quanto basta”, competitivo, solare, socievole, curioso ed affidabile. È sposato da due anni.





Anche questa nuova avventura di “Pechino Express” sarà adrenalinica, faticosissima ma entusiasmante: nella rotta “Fino al tetto del mondo” le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, percorreranno chilometri pesantissimi ma importanti per la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino. Più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo che scopriranno lungo la corsa di “Pechino Express” più la loro esperienza sarà indimenticabile. Queste 9 coppie promettono di portare un mix di intrattenimento e avventure straordinarie in questa nuova edizione di Pechino Express. La loro varietà di esperienze, dalle arti performative allo sport e alla moda, arricchirà ulteriormente il format, rendendo la competizione ancora più avvincente.

