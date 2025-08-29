Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 29 Agosto alle 20:45 | LECCE - MILAN



Sabato 30 Agosto alle 20:45 | PISA - ROMA



Domenica 31 Agosto alle 18:00 | TORINO - FIORENTINA



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA SECONDA GIORNATA - Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con la seconda giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Lecce-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Pisa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre domenica, alle 18.30 in campo Torino-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera pre e postpartita affidato a Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino e Fayna.

Sabato alle 17.30 appuntamento con La Casa dello Sport - Daycondotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti che, alle 20.45, lascerà spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia sempre di Compagnoni, Massara, a cui si aggiungerà Angelo Carotenuto. Prima dei match, alle 20 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Domenica si riparte alle 17.30 con La Casa dello Sport - Daycondotto da Leo Di Bello che sarà in compagnia di Stefano Borghi, Riccardo Gentile e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Riccardo Gentile.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.



VENERDI 29 AGOSTO 2025

ore 18:30 Cremonese vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 20:45 e dalle 22:40 alle 00:00 Studio - CalcioMercato l'Originale On Tour | Siracusa

Da Riva della Posta | Ortigia: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino

Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’ Ortea Palace Hotel , a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia , sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale.



Da Riva della Posta | Ortigia: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’ , a due passi dall’iconico centro storico di , sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Lecce vs Milan [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

SABATO 30 AGOSTO 2025

dalle 17:30 alle 20:00 Studio - Casa dello Sport Day | Sky Saturday Football

in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Lorenzo Minotti



in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Lorenzo Minotti ore 18:30 Parma vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 18:30 Bologna vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 20:00 alle 20:45, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini dalle 20:45 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Serie A

in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Angelo Carotenuto



in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Angelo Carotenuto ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Pisa vs Roma [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante ore 20:45 Napoli vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

dalle 17:30 alle 18:25 Studio - Casa dello Sport Day | Sky Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Stefano Borghi, Michele Padovano



in studio: Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Stefano Borghi, Michele Padovano ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Torino vs Fiorentina [visibile con pacchetto Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi ore 18:30 Genoa vs Juventus [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:30 alle 21:15, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Stefano De Grandis, Paolo di Canio



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Stefano De Grandis, Paolo di Canio dalle 21:15 alle 22:45 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Riccardo Gentile



In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Riccardo Gentile ore 20:45 Inter vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Lazio vs Hellas Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)

TUTTA 2a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdi 29 Agosto ore 18:30 | Cremonese vs Sassuolo

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviata a Cremona per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Manuel Favia Inviata a Cremona per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini Venerdi 29 Agosto ore 20:45 | Lecce vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti Sabato 30 Agosto ore 18:30 | Parma vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Botti Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni Sabato 30 Agosto ore 18:30 | Bologna vs Como

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini Sabato 30 Agosto ore 20:45 | Napoli vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Antonio Nucera Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno Sabato 30 Agosto ore 20:45 | Pisa vs Roma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante Domenica 31 Agosto ore 18:30 | Genoa vs Juventus

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara

Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti Domenica 31 Agosto ore 18:30 | Torino vs Fiorentina

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi Domenica 31 Agosto ore 20:45 | Inter vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Maurizio Compagnoni Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi Domenica 31 Agosto ore 20:45 | Lazio vs Hellas Verona

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive