Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
venerdì, 29 agosto 2025 | Ore: 19:30

Venerdi 29 Agosto alle 20:45 | LECCE - MILAN   

Sabato 30 Agosto alle 20:45 |  PISA - ROMA

  Domenica 31 Agosto alle 18:00 |  TORINO - FIORENTINA

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA SECONDA GIORNATA - Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con la seconda giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Lecce-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Pisa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre domenica, alle 18.30 in campo Torino-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera pre e postpartita affidato a Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino e Fayna.

Sabato alle 17.30 appuntamento con La Casa dello Sport - Daycondotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti che, alle 20.45, lascerà spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia sempre di Compagnoni, Massara, a cui si aggiungerà Angelo Carotenuto. Prima dei match, alle 20 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Domenica si riparte alle 17.30 con La Casa dello Sport - Daycondotto da Leo Di Bello che sarà in compagnia di Stefano Borghi, Riccardo Gentile e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Riccardo Gentile.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri le offerte attive
 

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 29 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Cremonese vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:00 alle 20:45 e dalle 22:40 alle 00:00 Studio - CalcioMercato l'Originale On Tour | Siracusa
    Da Riva della Posta | Ortigia: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino
    Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’Ortea Palace Hotel, a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia, sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale.
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Lecce vs Milan [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani
    Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

SABATO 30 AGOSTO 2025

  • dalle 17:30 alle 20:00 Studio - Casa dello Sport Day |  Sky Saturday Football
    in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Lorenzo Minotti
     
  • ore 18:30 Parma vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 18:30 Bologna vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 20:00 alle 20:45, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini
     
  • dalle 20:45 alle 22:40 Studio - Campo Aperto Serie A
    in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Dario Massara, Angelo Carotenuto
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Pisa vs Roma [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
     
  • ore 20:45 Napoli vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

  • dalle 17:30 alle 18:25 Studio - Casa dello Sport Day |  Sky Sunday Football
    in studio: Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Stefano Borghi, Michele Padovano
     
  • ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 2a Giornata: Torino vs Fiorentina [visibile con pacchetto Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)
    Streaming: diretta su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi
     
  • ore 18:30 Genoa vs Juventus [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:30 alle 21:15, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Stefano De Grandis, Paolo di Canio
     
  • dalle 21:15 alle 22:45 Studio - Campo Aperto Domenica
    In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Riccardo Gentile
     
  • ore 20:45 Inter vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 20:45 Lazio vs Hellas Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)

TUTTA 2a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Venerdi 29 Agosto ore 18:30 | Cremonese vs Sassuolo
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Manuel Favia
    Inviata a Cremona per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini
     
  • Venerdi 29 Agosto ore 20:45 | Lecce vs Milan
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani
    Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti
     
  • Sabato 30 Agosto ore 18:30 | Parma vs Atalanta
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviato a Parma per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni
     
  • Sabato 30 Agosto ore 18:30 | Bologna vs Como
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini
     
  • Sabato 30 Agosto ore 20:45 | Napoli vs Cagliari
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno
     
  • Sabato 30 Agosto ore 20:45 | Pisa vs Roma
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
     
  • Domenica 31 Agosto ore 18:30 | Genoa vs Juventus
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara
    Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti
     
  • Domenica 31 Agosto ore 18:30 | Torino vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Vanessa Leonardi
     
  • Domenica 31 Agosto ore 20:45 | Inter vs Udinese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni
    Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
     
  • Domenica 31 Agosto ore 20:45 | Lazio vs Hellas Verona
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Andrea Voria
    Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci

  Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri le offerte attive

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.   Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo,...
    D
    DAZN
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 29 Agosto alle 20:45 | LECCE - MILAN    Sabato 30 Agosto alle 20:45 |  PISA - ROMA  Domenica 31 Agosto alle 18:00 |  TORINO - FIORENTINAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Pechino Express - Fino al tetto del mondo, edizione 2025 in prima tv in chiaro TV8

    Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la stagione 2025 di Pechino Express è pronta al check-in da venerdi 29 Agosto per la prima volta in chiaro su TV8. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Coda a caccia del record di gol. Entella a secco in B da 20 partite, Carrarese-Padova in campo 78 anni dopo. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 2a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB...
    S
    Sport
    venerdì, 29 agosto 2025

  • THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema il pluripremiato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce THE BRUTALIST,in onda venerdì 29 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la Miglior Regia, e vincitore di tre Golden...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • RTL 102.5 trasmette radiocronaca integrale Champions League ed Europa League 2025/26

    RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito per la seconda stagione consecutiva i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo. RTL 102.5 ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delle partite della AS Roma nella stagione 2025/2026 di UEFA...
    T
    Televisione
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie BKT, tutte le partite live su LaB Channel anche su OneFootball TV

    La Lega Serie B compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo verso i tifosi, annunciando la distribuzione di LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT, anche su OneFootball TV. Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie BKT in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l'APP di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da...
    S
    Sport
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)

    La Serie C Sky Wifi compie un passo significativo verso l’internazionalizzazione grazie all’accordo che affianca alla già consolidata presenza su Fifa+ la distribuzione dei match anche su OneFootball, piattaforma globale che vanta una community superiore ai 100 milioni di tifosi. La collaborazione è resa possibile dall’intesa con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali di Lega Pro, e permetterà di trasmettere ogni fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (28-31 Agosto) F1 Zandvoort, WRC Paraguay, GT Germania, Indycar Tennesee

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge, Lamborghini Super Trofeo e NTT Indycar Series. F1 A ZANDVOORT – Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Francesco Gabbani nuovo giudice racconta musica e carriera

    Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di X Factor, al via da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. Da quel giorno ritroveremo all’opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani. E nel percorso di avvicinamento a #XF2025, giovedì 28 agosto - su Sky e NOW e sempre disponibile on demand...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (29 - 31 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, appuntamento con i campionati esteri in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 3&...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 29 Agosto - 4 Settembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Olanda 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    Riprende il Mondiale dopo la pausa estiva: la Formula 1 arriva in Olanda per il quindicesimo GP della stagione 2025. A Zandvoort, a casa di Max Verstappen. Come Silverstone, Zandvoort fu inaugurato per la prima volta nel 1948. Originariamente era costituito da un mix di pista permanente e strade pubbliche che serpeggiavano tra le dune di sabbia della città turistica di Zandvoort. La Formula 1 arrivò nelle dune olandesi nel 1952, con Alberto Ascari che dominò la...
     venerdì, 29 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Brutalist, Venerdi 29 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda The Brutalist, dramma pluripremiato con tre Oscar® che vede Adrien Brody nei panni di László Toth, architetto ungherese chiamato a realizzare un monumento grandioso. L’ascesa verso il successo assoluto si trasfor...
     venerdì, 29 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨