Serie C, Finale Playoff Andata, Foggia - Lecco (diretta Sky Sport, Rai 2, Eleven Sports, DAZN)

Stasera a Foggia, ore 21:30, si disputa (diretta Sky Sport Summer, Rai2, Eleven Sports, DAZN) l’andata della finale playoff del campionato di Lega Pro che assegnerà l’ultimo posto in B dopo le vittorie di Feralpiàsalò, Reggiana e Catanzaro. Foggia-Lecco sarà diretta da Kevin Bonacina di Bergamo, assistenti Khaled Bahari di Sassari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. IV uomo Simone Galipò di Firenze.

Il Foggia è arrivato in finale dopo aver eliminato il Pescara dell'ex Zeman con un doppio confronto ad altissima tensione emotiva. Il Lecco, invece, ha fatto una sorta di impresa con la formazione di Luciano Foschi che ha eliminato il Cesena ai calci di rigore ribaltando la situazione al Manuzzi.

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2022-2023 sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B 2023/24

I NUMERI DELLA SFIDA - Sono 7 i confronti ufficiali a Foggia fra le due squadre: bilancio di 4 successi rossoneri (ultimo 2-1 nella I Divisione Lega Pro 2007/08), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1967/68) ed 1 vittoria ospite (2-1 nella serie B 1968/69). Tra questi 7 confronti anche un match in serie A, 9 aprile 1967, 4-1 per i pugliesi con i gol di Valadè, Micheli, autorete di Bacher, Nucera e rete della bandiera di Bonfanti.

Nei playoff 2022/23 i rossoneri hanno eliminato, in ordine, il Potenza (1-1 allo “Zaccheria”; pugliesi avanti per miglior piazzamento in regular season), il Cerignola (1-4 esterno all’andata e 3-0 al ritorno in casa), il Crotone (1-0 all’andata in casa e 2-2 nel ritorno allo “Scida” ed il Pescara (doppio 2-2, qualificazione rossonera ai rigori, 4-3 all’Adriatico). Sei i giocatori rossoneri sempre presenti nelle 7 gare dei playoff 2022/23: Bjarkason, Costa, Iacoponi, Peralta, Rizzo (in campo più miinuti, 660) e Schenetti. I bomber rossoneri, al momento, 2 reti a testa, sono Bjarkason e Frigerio. Il Foggia partecipa per la terza volta ai playoff di C così come oggi strutturati: in passato, con altre formule, rossoneri finalisti 3 volte e sempre usciti sconfitti: in C-2 2001/02 doppio 0-0 contro il Paternò, siciliani in C-1 per miglior piazzamento in regular season; in C-1 2006/07 contro l’Avellino, 1-0 rossonero all’andata allo “Zaccheria” e 0-3 al ritorno in Irpini,a dopo overtime, infine sempre in C nel 2015/16 contro il Pisa, 2-4 l’andata in Toscana e solo 1-1 al ritorno a Foggia. Foggia in rete allo “Zaccheria” da 15 partite ufficiali di fila, totale di 31 marcature ed ultimo stop nello 0-0 contro il Catanzaro del 12 dicembre scorso, in C.

Nei playoff 2022/23 Lecco che, in ordine, ha eliminato l’Ancona (2-2 esterno all’andata e 1-1 in casa al ritorno), il Pordenone (0-1 in casa all’andata, ma 3-1 in Friuli al ritorno) ed il Cesena (1-2 in casa all’andata, 1-0 al ritorno in Romagna dopo overtime e 5-3 ai rigori per i lombardi). Sei presenze su 6, finora, in casa lombarda, per Bianconi, Buso, Celjak, Giudici, Lepore, Melgrati, Pinzauti e Zuccon con re dei minuti Celjak, Melgrati e Zuccon, 570 ciascuno. Le 8 reti lombarde firmate da 6 calciatori diversi, piu due autoreti in favore. Il Lecco prende parte ai playoff di serie C come oggi strutturati per la terza volta. Nella sua storia i blu-azzurri hanno vinto due volte un playoff, sempre per salire da C-2 a C-1, nelle stagioni 1996/97 sulla Pro Sesto (1-0 in finale secca, dopo supplementari, gara giocata a Monza) e nel 2006/07 sul Pergocrema – oggi Pergolettese – (1-0 al “Voltini” all’andata e 1-1 in casa, al ritorno), uniche due finali finora disputate dai lecchesi in questo tipo di competizione.



Tra Delio Rossi e Luciano Foschi incrocio tecnico inedito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. A disposizione: Raccichini, Rutjens, Di Pasquale, Markic, Di Noia, Odjer, Bjarkason, Capogna, Iacoponi. Allenatore: Rossi.





Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. A disposizione: Raccichini, Rutjens, Di Pasquale, Markic, Di Noia, Odjer, Bjarkason, Capogna, Iacoponi. Allenatore: Rossi. LECCO (3-5-2): Malgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Martorelli, Girelli, Zuccon, Ardizzone, Zambataro; Buso, Pinzauti. A disposizione: Stucchi, Stanga, Maffi, C. Maldini, Enrici, Battistini, Galli, Ilari, Scapuzzi, Bunino, Mangni, Cusumano. Allenatore: Foschi.



Ci saranno ben quattro possibilità di scelta per la visione questo importantissimo evento:

SKY SPORT - Martedi 13 giugno , appuntamento su Sky con i Playoff della Fase Nazionale del campionato italiano di calcio di Serie C 2021/2022 , validi per la promozione in Serie B. La fase è arrivata, ormai, alla sua conclusione e lo farà con la finale che deciderà chi tra Foggia e Lecco giocherà il prossimo nella categoria superiore. Si gioca con la formula andata e ritorno e il primo match è in programma allo Stadio Zaccheria della città pugliese, con calcio d’inizio alle ore 21 , in diretta su Sky Sport Summer 201, Sky Sport Football 203, e Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi . A fine match le interviste con i protagonisti su Sky Sport 24.





, appuntamento su Sky con i della del campionato italiano di calcio di , validi per la promozione in Serie B. La fase è arrivata, ormai, alla sua conclusione e lo farà con la che deciderà chi tra giocherà il prossimo nella categoria superiore. Si gioca con la formula andata e ritorno e il primo match è in programma allo Stadio della città pugliese, con calcio d’inizio alle , in su e in . Telecronaca Davide . A fine match le interviste con i protagonisti su RAI2 - Martedi 13 Giugno la sfida di andata dei playoff della Serie C sarà visibile in chiaro su Rai 2 e Rai Play [GUARDA LA DIRETTA] dalle ore 21:20 dallo stadio " Zaccheria " di Foggia con la telecronaca di Giuseppe Galati e il commento tecnico di Andrea Mantovani . Le finali playoff tra Foggia e Lecco saranno visibili anche su Rai Italia. Il canale degli italiani all'estero si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi della Serie C avranno per guardare in diretta le partite che consentiranno l'accesso alla Serie B. A seguire su Rai 2 “La conferenza stampa” , un incontro di trecento ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, con personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, della politica. Ospite della puntata Pierluigi Pardo . La Conferenza Stampa non ha conduzione, sono circa 30 minuti, senza mediazioni tra il tavolo e la platea, con una domanda dopo l’altra.





- la sfida di andata dei playoff della Serie C sarà visibile in chiaro su dalle ore 21:20 dallo stadio " " di con la telecronaca di Giuseppe e il commento tecnico di Andrea . Le finali playoff tra Foggia e Lecco saranno visibili anche su Rai Italia. Il canale degli italiani all'estero si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi della Serie C avranno per guardare in diretta le partite che consentiranno l'accesso alla Serie B. A seguire su Rai 2 “La conferenza stampa” , un incontro di trecento ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, con personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, della politica. Ospite della puntata Pierluigi . La Conferenza Stampa non ha conduzione, sono circa 30 minuti, senza mediazioni tra il tavolo e la platea, con una domanda dopo l’altra. ELEVEN SPORTS / DAZN - Ampia copertura tecnica e giornalistica sulla piattaforma streaming Eleven Sports per la doppia finalissima dei playoff di Serie C. Il "match of the week" tra Foggia e Lecco. Si comincia martedì 13 Giugno con il match di andata raccontato dalla voce di Antonio Di Donna, con il commento tecnico di Pasquale Padalino. Tutta la copertura di Eleven Sports è disponibile anche sull'app di DAZN.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog