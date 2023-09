Serie A, da Ottobre 'Piracy Shield', attiva la piattaforma anti-pirateria

La Serie A ha manifestato la sua contentezza per l'avvio del tavolo tecnico dedicato alla lotta contro la diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright tramite reti di comunicazione elettronica. Questo tavolo tecnico, convocato e coordinato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), vede la partecipazione non solo dei detentori dei diritti violati, ma anche dell'Agenzia per la sicurezza cibernetica nazionale, della Fapav, dei fornitori di servizi internet, dei motori di ricerca, dei fornitori di hosting e delle associazioni di settore.

«Il piano d'azione delineato conferma l'intenzione condivisa da tutte le parti coinvolte di completare rapidamente le fasi di verifica e di test, al fine di utilizzare già a partire dal prossimo mese di ottobre la piattaforma Piracy Shield. Questa piattaforma è in grado di interrompere le trasmissioni illegali delle partite di Serie A TIM entro 30 minuti dalla loro segnalazione», ha affermato Luigi De Siervo, l'Amministratore Delegato della Lega Serie A.

«Inoltre, la proficua collaborazione tra Agcom, l'Agenzia per la sicurezza cibernetica, la Lega Serie A e la Fapav mira anche a sensibilizzare gli utenti che utilizzano contenuti piratati sui reali rischi associati. Questi rischi includono la possibilità che i loro dati personali finiscano in mano a operatori illegali, oltre alle sanzioni di natura penale ed economica previste dalla recentemente approvata legge», ha concluso l'AD della Lega Serie A.