Criscitiello (Sportitalia) accusa SportFive sugli accordi per le Amichevoli USA del Milan

Il Milan ha recentemente avviato il suo tour precampionato negli Stati Uniti, dove è atteso da tre amichevoli di grande prestigio: sabato prossimo affronterà il Manchester City, mentre più avanti sfiderà il Real Madrid e il Barcellona. Tuttavia, l’entusiasmo per queste sfide è stato offuscato da una polemica riguardante i diritti televisivi delle partite, con SportItalia, emittente italiana che detiene i diritti di trasmissione, al centro di un acceso contenzioso con l’agenzia SportFive

Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha sollevato un grave allarme riguardo alla gestione dei diritti TV da parte di SportFive, un’agenzia tedesca con sede anche in Inghilterra, che si occupa della vendita dei diritti sportivi a livello globale. Nella sua dichiarazione, Criscitiello ha evidenziato come, dopo un iniziale accordo (di cui vi aveva dato notizia anche Digital-News.it) per la trasmissione delle amichevoli del Milan, SportFive abbia improvvisamente cambiato posizione, creando una situazione di grande confusione e incertezza.

La Versione di Criscitiello - Secondo Criscitiello, SportItalia aveva acquisito in co-esclusiva, insieme a DAZN, i diritti per la trasmissione delle partite del Milan contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Questo accordo era stato confermato tramite un contratto dettagliato, composto da numerose pagine e accompagnato da comunicazioni via email che chiarivano i termini dell’accordo. Nonostante la documentazione e le conferme ricevute, l’agenzia SportFive ha successivamente ritrattato, dichiarando che i diritti non erano validi. Criscitiello ha sottolineato come tale comportamento sia senza precedenti nella sua esperienza ventennale nel settore dell'editoria sportiva. Ha descritto la situazione come una delle più gravi che abbia mai affrontato, indicando che la condotta di SportFive è inaccettabile e lesiva degli accordi contrattuali. L’emittente italiana aveva già avviato la promozione delle partite e fatto affidamento sugli accordi firmati. L’inaspettato cambio di posizione ha quindi messo in difficoltà la programmazione e le aspettative dei tifosi.

Documentazione e Trasparenza - Criscitiello ha mostrato un plico di documenti, tra cui il contratto con SportFive e le comunicazioni via email, per dimostrare la validità dell’accordo. Tuttavia, per rispetto della riservatezza e delle clausole di non divulgazione, non ha potuto esibire pubblicamente tutte le email. Ha ribadito che SportItalia è un’emittente seria, e che le dispute dovrebbero essere risolte con la massima trasparenza e correttezza. Il direttore di Sport Italia ha criticato SportFive per la sua gestione della questione, definendo l’agenzia tedesca poco professionale. Ha insistito sul fatto che, nonostante i tentativi di risolvere il problema attraverso la via legale, la situazione rimane complessa e incerta. "Non è accettabile che una società di questo calibro, con fondi da miliardi di sterline, possa comportarsi in questo modo", ha dichiarato Criscitiello, evidenziando l’importanza di mantenere la fiducia e il rispetto nei contratti firmati.

Impatti sui Tifosi e Prospettive Legali - L’aspetto più critico della situazione è l’impatto sui tifosi del Milan. Criscitiello ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che i sostenitori della squadra rossonera possano non avere accesso alle partite in chiaro come previsto. Ha sottolineato che Sport Italia ha sempre cercato di offrire calcio gratuito e in chiaro ai tifosi, in particolare durante la stagione estiva, e che questa situazione mette a rischio il diritto dei tifosi a seguire le proprie squadre senza costi aggiuntivi. Per risolvere la questione, Criscitiello ha annunciato che Sport Italia ha avviato azioni legali contro SportFive. L’emittente italiana ha dato 24 ore di tempo all’agenzia per ritornare sui propri passi e rispettare gli accordi, altrimenti sarà costretta a intraprendere una causa legale per un importo di 3,5 milioni di euro. Questo rappresenterebbe un grave danno economico e reputazionale per SportFive e una situazione scomoda per tutte le parti coinvolte.

La Risposta di SportFive e Prospettive Future - Fino ad ora, SportFive non ha risposto pubblicamente alle accuse di Criscitiello. La situazione rimane tesa e l’esito delle trattative legali è incerto. Criscitiello ha espresso la sua speranza che la situazione possa risolversi positivamente e che le partite del Milan possano essere trasmesse come previsto, rispettando gli accordi e soddisfacendo le aspettative dei tifosi. Il direttore di SportItalia ha concluso il suo intervento con un appello ai tifosi, invitandoli a rimanere aggiornati e a continuare a seguire le notizie riguardanti la questione. Ha ribadito l’impegno dell’emittente nel garantire la trasmissione delle partite in chiaro e gratuito, come promesso, e ha chiuso con una nota di speranza che la disputa possa essere archiviata rapidamente e senza ulteriori complicazioni. In attesa di sviluppi, resta da vedere se SportFive rivedrà la propria posizione e se SportItalia riuscirà a mantenere le promesse fatte ai tifosi del Milan. Il caso continua a essere monitorato da vicino, e le prossime ore saranno decisive per la risoluzione della controversia.