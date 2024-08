Le radiocronache dei 32esimi Coppa Italia Frecciarossa su Radio Tv Serie A con RDS

‘Radio Tv Serie A con RDS’, la radio-tv ufficiale della Lega Serie A realizzata in partnership con RDS 100% Grandi Successi, trasmetterà per la prima volta e in esclusiva assoluta le radiocronache integrali dei Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma da venerdì 9 a lunedì 12 agosto 2024.

Tutti gli appassionati potranno seguire in diretta, minuto per minuto, la radiocronaca della propria squadra del cuore solo e soltanto su Radio Tv Serie A con RDS, on air in modalità DAB e IP, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS. Si partirà con un ricco pre-partita, live dalle 17.30, proseguendo poi con la radiocronaca integrale delle gare e i successivi approfondimenti tecnico/tattici da parte dei prestigiosi ospiti.

«Quest’anno abbiamo deciso di mantenere la titolarità dei diritti radiofonici dei Trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa per provare a realizzare qualcosa di unico nel panorama europeo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Dopo essere stati la prima Lega calcistica ad avere una radio-tv, ora saremo i primi a produrre da soli le radiocronache in diretta di una nostra competizione ufficiale. Un bel regalo di compleanno che abbiamo voluto fare ai nostri ascoltatori e alla nostra radio, sempre più seguita ed apprezzata, e che proprio in questi giorni festeggerà un anno di vita».

«Ai contenuti multimediali di approfondimento con giornalisti, opinionisti ed ospiti, aggiungiamo un nuovo tassello, ovvero le radiocronache della Coppa Italia Frecciarossa, un consolidamento di programmazione per tutti gli appassionati di calcio che potranno fruire soprattutto in mobilità di questa esclusiva su Radio TV Serie A con RDS - ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi -. Una piattaforma unica nel panorama radio visivo europeo che continuerà ad offrire un`esperienza sempre più interattiva e coinvolgente».

IL PALINSESTO:

Venerdì 09 agosto:

Studio Centrale: Alessandro Rimi (Milano), Chiara Icardi (Roma), Serse Cosmi

Partite:

18.00 Sassuolo-Cittadella Andrea Consales

18.30 Udinese-Avellino Gianluca Prudenti

20.45 Genoa-Reggiana Simone Bargellini

21.15 Monza-Sudtirol Raffaele Pappadà

Sabato 10 agosto:

Studio Centrale: Chiara Icardi (Roma), Gianluca Teodori (Roma), Serse Cosmi

Partite:

18.00 Cremonese-Bari Andrea Pratellesi

18.30 Hellas Verona-Cesena Andrea Consales

20.15 Empoli-Catanzaro Simone Bargellini

21.15 Napoli-Modena Nicolò Ramella

Domenica 11 agosto:

Studio Centrale: Michele Pedrotti (Milano), Gianluca Teodori (Roma), Serse Cosmi

Partite:

18.00 Brescia-Venezia Alessandro Rimi

18.30 Parma-Palermo Andrea Consales

20.45 Sampdoria-Como Simone Bargellini

21.15 Torino-Cosenza Nicolò Ramella

Lunedi 12 agosto:

Studio Centrale: Michele Pedrotti (Milano), Gianluca Teodori (Roma), Serse Cosmi, Manuel Pascali

Partite: