Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento al costo promozionale di 4,99€ al mese per i primi tre mesi e successivamente 9,99€ al mese. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi

18ª giornata della Serie Bkt 2024-25

Il sipario sulla 18ª giornata della Serie B si alza venerdì sera all’Arechi, dove la Salernitana ospita il Brescia. La gara, con la telecronaca di Riccardo Morelli, vede due squadre alla ricerca di una svolta in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Campani e lombardi arrivano a questo appuntamento con un solo successo a testa da metà ottobre, ma cercheranno di chiudere al meglio la prima parte del campionato invertendo il trend negativo.

Sabato pomeriggio il campionato entra nel vivo con una serie di sfide appassionanti. Alle 15:00, al San Nicola, il Bari, imbattuto in casa da otto partite, affronta il Südtirol in una sfida che promette spettacolo, raccontata da Federico Marconi. A Carrara, la solida Carrarese, seconda per numero di clean sheet in stagione, ospita il Cosenza, che tenterà di evitare una terza sconfitta consecutiva, con la telecronaca di Andrea Di Staso. Sempre alle 15:00, al Danilo Martelli, il Mantova e il Frosinone si sfidano in un delicato incontro per la salvezza, affidato alla voce di Federico Casia. A Reggio Emilia, il Sassuolo riceve il Palermo in una gara che richiama ricordi della Serie A, narrata da Pietro Scognamiglio.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17:15, il Catanzaro accoglie lo Spezia in un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa ai primi posti della classifica. La gara, commentata da Fernando Siani, vedrà i liguri affidarsi a Francesco Pio Esposito, protagonista assoluto con otto gol e un assist in stagione. Contemporaneamente, il Pisa farà visita al Modena con la telecronaca di Alessandro Rimi: i toscani puntano a eguagliare il record personale di vittorie in una singola stagione dopo 18 turni. Infine, il Cittadella ospiterà la Reggiana in una sfida fondamentale per compattare ulteriormente la classifica, con Gianpiero Foglia Manzillo a raccontarne le emozioni.

Domenica, la giornata si apre alle 15:00 con Juve Stabia-Cesena, affidata alla voce di Matteo Gandini. I campani proveranno a sfatare il tabù che li vede ancora senza vittorie contro gli emiliani in Serie B. A chiudere la 18ª giornata, alle 17:15, sarà Cremonese-Sampdoria, raccontata da Ivan Fusto. Il match sarà segnato dal ritorno di Massimo Coda, grande ex della gara, che vorrà lasciare il segno contro la sua ex squadra.

VENERDI 20 DICEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 18a Giornata: Salernitana vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Si avvicina il giro di boa della Serie BKT 2024/25. Il penultimo turno del girone d’andata si apre con la Salernitana che ospita il Brescia all’Arechi nella serata di venerdì, in un match che vedrà di fronte due squadre in cerca di una svolta. Entrambe, infatti, hanno collezionato un solo successo da metà ottobre (3N, 5P i campani; 4N, 4P i lombardi) e vorranno fare in modo di invertire il trend e chiudere la prima parte di campionato con una vittoria.

SABATO 21 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Bari vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Una squadra che sta vivendo un ottimo rendimento interno è il Bari: i Galletti non perdono in casa da otto partite di campionato (3V, 5N), hanno vinto le ultime due e mantenuto la porta inviolata nella più recente. L’ultima volta che la formazione pugliese ha registrato due successi casalinghi di fila con annesso clean sheet risale al periodo tra ottobre e novembre 2017 (tre in quel caso). Sulla carta, quindi, per uscire dal San Nicola con dei punti il Südtirol dovrà fare una mezza impresa, dato che ha perso tutte le ultime quattro trasferte in Serie BKT (già peggior striscia esterna nel torneo per gli altoatesini) segnando appena un gol nel periodo.



Telecronaca: Andrea Di Staso

A Carrara, invece, il Cosenza proverà a evitare le tre sconfitte di fila in campionato, ma di fronte si troverà una Carrarese estremamente solida: i nove clean sheet registrati dai toscani sono il secondo miglior dato difensivo del torneo, dietro solo ai 10 dello Spezia.



Telecronaca: Federico Casia

Allo stadio Danilo Martelli andrà invece in scena una sfida che potrebbe essere molto importante in chiave salvezza: il Mantova ospiterà il Frosinone, con le due squadre separate da soli tre punti. I ciociari – nonostante la sconfitta contro il Sassuolo nell’ultimo turno – sembrano essersi ripresi dopo un avvio di stagione difficile, come dimostrano i cinque gol messi a segno nelle ultime tre giornate, tanti quanti ne avevano realizzati nelle precedenti 12. Tuttavia, i biancorossi sono un’avversaria molto complicata da affrontare davanti al pubblico lombardo: il 79% dei punti dei virgiliani in questo campionato sono infatti arrivati in gare casalinghe (15/19), meno solo del Cesena di fronte ai propri tifosi (80% – 20/25).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Sassuolo ospita il Palermo, in una sfida dal profumo di Serie A: le due formazioni, infatti, non si sono mai affrontate nel torneo cadetto, ma si sono invece incontrate in sei occasioni nel massimo campionato, con un bilancio di tre vittorie neroverdi, due pareggi e un successo rosanero. Gli emiliani potrebbero mettere in fila otto vittorie consecutive in cadetteria per la prima volta nella loro storia, mentre i siciliani vorranno evitare di incassare tre sconfitte di seguito nel torneo per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2022.



Telecronaca: Fernando Siani

Aquilotti che saranno ospiti a Catanzaro alle 17.15, dove cercheranno di rimanere aggrappati ad un podio che attualmente li vede distanti di sole tre lunghezze dal secondo posto, occupato dal Pisa. Tuttavia, i bianconeri dovranno cambiare marcia in trasferta dopo il solo punto conquistato nelle ultime due partite di campionato giocate lontano da casa. Per riuscirci, si affideranno ancora una volta a Francesco Pio Esposito – otto gol e un assist in questo torneo cadetto – a un passo da diventare il secondo giocatore nato dal 2005 in avanti in grado di prendere parte ad almeno 10 reti nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni, dopo Lamine Yamal (14).



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Contemporaneamente, il Pisa farà visita al Modena sperando in un passo falso del Sassuolo per agganciare i neroverdi in vetta in caso di vittoria: sarebbe la 12ª per i toscani in questo torneo, che stabilirebbero il proprio record assoluto di successi dopo 18 partite stagionali giocate in un singolo torneo cadetto.



Telecronaca: Alessandro Rimi

L’ultimo match del sabato di Serie BKT vedrà di fronte Cittadella e Reggiana, con i padroni di casa che conquistando i tre punti si porterebbero a -1 proprio dagli emiliani, compattando ancora di più la zona calda della classifica.

DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Juve Stabia vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Nella giornata di domenica sono in programma due sfide: alle 15 la Juve Stabia ospiterà il Cesena, provando a sfruttare l’entusiasmo del Romeo Menti per sfatare un tabù che vede i campani ancora senza alcun successo contro gli emiliani in cadetteria (1N, 3P).



Telecronaca: Ivan Fusto

Alle 17.15, invece, Cremonese e Sampdoria si daranno battaglia nell’ultimo atto del 18° turno di Serie BKT: una partita in cui il più atteso sarà senza dubbio il grande ex, Massimo Coda. Per lui ben 16 gol in 35 presenze nella scorsa stagione del campionato cadetto con la maglia grigiorossa, ma anche già quattro partecipazioni in otto precedenti nel torneo contro la sua ex squadra (tre reti e un assist).

