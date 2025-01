Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito.

Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 22a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

La 22ª giornata della Serie BKT si apre venerdì 17 gennaio 2025 alle 20:30 con l'anticipo tra Sampdoria e Cesena, raccontato da Pietro Scognamiglio. I blucerchiati, in cerca di riscatto, non vincono dal 27 ottobre, quasi tre mesi fa, e puntano a interrompere il loro lungo digiuno di vittorie. Dall'altra parte, i romagnoli, nonostante un solo punto nelle ultime quattro gare, si trovano in una posizione di classifica decisamente migliore, con la speranza di consolidare la loro posizione.

Sabato 18 gennaio 2025 alle 15:00, la Serie BKT propone cinque match interessanti. Al Tombolato, il Cittadella affronta il Mantova, con Riccardo Morelli alla telecronaca. Il Cittadella è in gran forma e cercherà di proseguire la sua corsa positiva. Sempre alle 15:00, la Cremonese ospita il Cosenza, con Gianpiero Foglia Manzillo al microfono. I grigiorossi, quarti in classifica e reduci da cinque risultati utili di fila, affrontano un Cosenza che naviga in fondo alla graduatoria e cerca disperatamente di risollevarsi. Al Mapei Stadium, il Modena ospita il Frosinone, con Andrea Di Staso a commentare. I canarini, reduce da una sconfitta contro il Palermo, cercheranno di riscattarsi contro un Frosinone che lotta per evitare la retrocessione. Sempre alle 15:00, la Salernitana affronta la Reggiana all'Arechi, con Federico Casna alla telecronaca. I campani cercheranno di tornare alla vittoria contro una squadra che ha raccolto sette punti nelle ultime tre gare. Alle 17:15, il Bari ospita il Brescia, con Ivan Fusto al commento. Il Bari vuole consolidare la sua posizione in zona play-off, mentre il Brescia, con l'ultima vittoria risalente al 3 novembre, spera di interrompere una lunga sequenza di pareggi e sconfitte.

Domenica 19 gennaio 2025, alle 15:00, il Catanzaro ospita il Pisa, con Francesco Nigro alla telecronaca. I nerazzurri saranno impegnati in una trasferta difficile contro i calabresi. Sempre alle 15:00, il Palermo sfida la Juve Stabia al Barbera, con Federico Marconi a commentare. I rosanero cercheranno la seconda vittoria consecutiva, un traguardo mai raggiunto finora in questo campionato, contro una squadra che ha tre punti di vantaggio sui siciliani. Sempre alle 15:00, il Sassuolo, capolista, ospita il Südtirol, terzultimo, con Alessandro Rimi alla telecronaca. I neroverdi, una macchina quasi perfetta, continuano a dominare la vetta della classifica e puntano a consolidare il loro primato. Infine, alle 17:15, il Carrarese sfida lo Spezia, con Samuele Ragusa alla telecronaca. La Carrarese, a ridosso della zona play-off, cercherà di approfittare del momento di difficoltà dei liguri, che nelle ultime tre giornate hanno raccolto solo due punti e ora sono a -7 dal secondo posto, l'ultimo utile per la promozione diretta. La Serie BKT entra nel vivo, con ogni punto che può fare la differenza per le ambizioni di promozione diretta o salvezza.

VENERDI 17 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 22a Giornata: Sampdoria vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

La 22a giornata della Serie BKT si aprirà questa sera alle 20,30 con l'anticipo tra Sampdoria e Cesena: i blucerchiati cercano di uscire dal tunnel, cercando la vittoria che manca dallo scorso 27 ottobre, quasi tre mesi fa; dall'altra parte i romagnoli nelle ultime quattro partite hanno raccolto un solo punto, ma sono in una posizione di classifica decisamente migliore.

SABATO 18 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Cittadella vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Il Cittadella, in grande forma, sfida il Mantova.



Telecronaca: Riccardo Morelli Il Cittadella, in grande forma, sfida il Mantova. ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Cremonese vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

La Cremonese, quarta forza del campionato e reduce da cinque risultati utili di fila, ospita il Cosenza ultimo in classifica.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo La Cremonese, quarta forza del campionato e reduce da cinque risultati utili di fila, ospita il Cosenza ultimo in classifica. ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Modena vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Andrea Di Staso

Il Modena dopo il ko dello scorso turno con il Palermo proverà a riscattarsi in casa contro un Frosinone quartultimo in classifica e assetato di punti.



Telecronaca: Andrea Di Staso Il Modena dopo il ko dello scorso turno con il Palermo proverà a riscattarsi in casa contro un Frosinone quartultimo in classifica e assetato di punti. ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Salernitana vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

La Salernitana che invece dovrà vedersela all'Arechi contro l'insidiosa Reggiana, sette punti nelle ultime tre gare.



Telecronaca: Federico Casna La Salernitana che invece dovrà vedersela all'Arechi contro l'insidiosa Reggiana, sette punti nelle ultime tre gare. ore 17:15 Serie B 22a Giornata: Bari vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Alle 17,15 il Bari, che vuole consolidare la zona play-off, si troverà di fronte il Brescia, la cui ultima vittoria risale al 3 novembre, con in mezzo sette pareggi e due sconfitte.

DOMENICA 19 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Catanzaro vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

Il Pisa sarà impegnato nella difficile trasferta di Catanzaro.



Telecronaca: Francesco Nigro Il Pisa sarà impegnato nella difficile trasferta di Catanzaro. ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Palermo vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

Il Palermo proverà a centrare la seconda vittoria consecutiva (non è mai accaduto in questo campionato) affrontando al Barbera la Juve Stabia, quinta e con tre punti in più rispetto ai rosanero.



Telecronaca: Federico Marconi Il Palermo proverà a centrare la seconda vittoria consecutiva (non è mai accaduto in questo campionato) affrontando al Barbera la Juve Stabia, quinta e con tre punti in più rispetto ai rosanero. ore 15:00 Serie B 22a Giornata: Sassuolo vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Alle 15 la capolista Sassuolo ospita il Sudtirol, terzultimo. Il Sassuolo è una macchina quasi perfetta e continua il suo percorso in vetta alla classifica conquistando successi su successi, il Pisa - secondo con tre punti in meno rispetto ai neroverdi - non ha intenzione di mollare.



Telecronaca: Alessandro Rimi Alle 15 la capolista Sassuolo ospita il Sudtirol, terzultimo. Il Sassuolo è una macchina quasi perfetta e continua il suo percorso in vetta alla classifica conquistando successi su successi, il Pisa - secondo con tre punti in meno rispetto ai neroverdi - non ha intenzione di mollare. ore 17:15 Serie B 22a Giornata: Carrarese vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Infine, a chiudere il turno, il posticipo delle 17,15 tra Carrarese e Spezia: i padroni di casa sono a ridosso della zona play-off, i liguri non vogliono allontanarsi troppo dal secondo posto, l'ultimo utile per la promozione diretta. La Serie BKT entra nel vivo. Lo Spezia ha rallentato la sua corsa e adesso è a -7 dal secondo posto, dopo che nelle ultime tre giornate ha raccolto solo due punti.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog