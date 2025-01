Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

VENERDÌ 31 GENNAIO 2025 - Alle ore 20:30 si apre la 24ª giornata di Serie BKT con la sfida tra Palermo e Pisa. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Federico Marconi. Questo match vede protagoniste due squadre in grande forma: il Palermo, attualmente secondo in classifica, punta alla quarta vittoria casalinga consecutiva senza subire reti, evento che non si verifica dal periodo tra marzo e maggio 1996. Il Pisa, ottavo, ha invece collezionato il miglior avvio della sua storia dopo 23 giornate con 50 punti, grazie a un rendimento solido sia in casa che in trasferta.

SABATO 1 FEBBRAIO 2025 - Alle ore 15:00 si giocano diverse partite. Il match tra Catanzaro e Cesena, affidato a Pietro Scognamiglio, vedrà il Catanzaro puntare su Pietro Iemmello, capocannoniere con 11 reti, mentre il Cesena, con sette marcatori diversi nelle ultime sette reti segnate, si affiderà all'esperienza di Antonino La Gumina. In contemporanea, Ivan Fusto commenterà Cittadella vs Spezia, un confronto tra le due squadre con il maggior numero di duelli ingaggiati in campionato. Alessandro Rimi sarà la voce di Sampdoria vs Cosenza, una sfida tra due squadre in crisi che non vincono rispettivamente da 13 e 10 partite. Sempre alle 15:00, Riccardo Morelli seguirà Sassuolo vs Juve Stabia, con i padroni di casa primi in classifica e capaci di segnare in media 2,2 gol a partita, mentre la Juve Stabia spicca tra le neopromosse per la sua solidità difensiva. Alle 17:15, Gianpiero Foglia Manzillo commenterà Modena vs Mantova, con il Modena ancora a secco di gol nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione e il Mantova in ripresa dopo la prima vittoria in trasferta dell'anno.

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025 - Alle ore 15:00, Francesco Nigro sarà al microfono per Carrarese vs Brescia, con entrambe le squadre in difficoltà: la Carrarese potrebbe eguagliare il record negativo di quattro sconfitte consecutive, mentre il Brescia non vince da 11 partite. In contemporanea, Fernando Siani racconterà Salernitana vs Cremonese, con la Cremonese che vanta ben 10 reti segnate da giocatori subentrati e la Salernitana che si affida ad Alberto Cerri, autore delle ultime tre reti della squadra. Simone Ragusa seguirà Sudtirol vs Reggiana, con i padroni di casa in piena lotta per la salvezza e senza vittorie casalinghe da nove partite, mentre la Reggiana ha conquistato tre successi nelle ultime cinque gare. La giornata si concluderà alle 17:15 con Bari vs Frosinone, commentata da Luca Gregorio. Il Bari, una delle squadre più prolifiche su cross, affronta un Frosinone che ha bisogno di molte conclusioni per segnare, rendendo la sfida tatticamente molto interessante.

VENERDI 31 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 24a Giornata: Palermo vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi

La 24a giornata della Serie BKT si apre con la sfida del venerdì sera tra Palermo e Pisa, due formazioni che occupano rispettivamente il 2° e l’8° posto in questo campionato. Entrambe le compagini stanno vivendo un ottimo periodo di forma: analizzando i dati "powered by Opta", da un lato, i rosanero dopo avere vinto tre match casalinghi di fila nel torneo con un punteggio complessivo di 4-0 (vs Bari, Modena e Juve Stabia) potrebbero infilare quattro successi interni consecutivi in cadetteria con annesso “clean sheet” per la prima volta dal periodo tra marzo-maggio 1996; dall’altro, i nerazzurri hanno registrato il loro miglior avvio di sempre dopo 23 giornate disputate nella competizione (50 punti – 15V, 5N, 3P).

SABATO 1 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 24a Giornata: Catanzaro vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Catanzaro si affiderà a Pietro Iemmello per continuare a sognare la Serie A: infatti - con la rete nel successo esterno per 3-2 contro il Brescia nell’ultimo turno – l’attaccante classe ’92 ha agganciato Francesco Pio Esposito a quota 11 centri in testa alla classifica dei marcatori di questa Serie BKT, diventando il primo giocatore in grado di segnare più di 10 gol in ciascuna delle ultime due stagioni nel torneo cadetto (15 nella regular season 2023/24); lato Cesena, tutte le ultime sette reti messe a segno in campionato portano la firma di giocatori differenti – in particolare grazie al gol contro il Bari nell’ultimo match, Antonino La Gumina ha trovato la rete nel 100% delle stagioni giocate in cadetteria (7/7) e potrebbe andare a bersaglio per due partite di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (serie di tre in quel caso).



Telecronaca: Ivan Fusto

Match fisico quello che andrà di scena al Tombolato tra Cittadella e Spezia: che sono le due formazioni con il maggior numero di duelli ingaggiati in questa Serie BKT (2728 i granata e 2857 gli spezzini) nonchè quelle con meno sequenze su azione da almeno 10 passaggi di fila (79 i veneti, 71 i liguri).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Sampdoria – Cosenza è la sfida tra due delle tre formazioni che non vincono da più partite consecutive in questo campionato: rispettivamente 13 i liguri (8N, 5P) e 10 i lupi (4N, 6P) – tra loro il Brescia (11); più in generale, a partire dalla 16ª giornata del torneo, blucerchiati (cinque) e calabresi (due) sono due delle tre squadre ad avere raccolto meno punti – a cinque anche la Salernitana.



Telecronaca: Riccardo Morelli

Discorso analogo anche per il Sassuolo – 1° in classifica con 52 punti ottenuti– che ha stabilito il proprio record di punti guadagnati in Serie BKT dopo 23 gare (superato il precedente score di 51 registrato nel 2012/13) e che sta viaggiando ad una media di 2.2 gol segnati a partita (51 in 23 match) meno solo dell’Amburgo tra le formazioni delle seconde divisioni dei Big-5 campionati europei in corso (2.3); d’altro canto, tra le squadre neopromosse in questi tornei, solo il Málaga (1.0) ha subito in media meno reti per match della Juve Stabia (1.1).



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Continuano le difficoltà di approccio al match e in fase realizzativa del Modena in questo campionato: i canarini sono l’unica formazione ancora a secco di gol nei primi 15’ di gioco – l’ultimo risale al 10 maggio scorso contro il Lecco (Luca Strizzolo – oggi al Cosenza - al 2’ in quel caso); in leggera ripresa il Mantova che, dopo non avere centrato i 3 punti in nessuna delle prime 11 trasferte in questa Serie BKT, ha vinto l’ultimo match fuori casa (2-1 vs Cittadella) e non fa meglio lontano dal Martelli dal novembre-dicembre 2007 (due di fila con Attilio Tesser in panchina).

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 24a Giornata: Carrarese vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

In crisi di risultati sia la Carrarese che ha perso tutte le ultime tre gare in campionato e potrebbe eguagliare il record del club di quattro ko di fila in un singolo torneo cadetto (stabilito nel 1947/48) sia il Brescia che non vince da ben 11 gare consecutive (8N, 3P) e non fa peggio nella competizione dal periodo tra dicembre 2022 e aprile 2023 (striscia 17 sfide senza successi).



Telecronaca: Fernando Siani

L’importanza della “panchina” della Cremonese è oggettiva in questo campionato: più in generale, dei 34 gol totali messi a segno dai grigiorossi nel torneo in corso ben 10 sono arrivati da giocatori subentrati – solo il Sassuolo ne conta di più di questo tipo (14); la Salernitana, invece, si affiderà ad Alberto Cerri per uscire definitivamente dalla zona retrocessione: l’ex attaccante del Como ha realizzato le ultime tre reti dei campani in cadetteria e l’ultimo giocatore degli amaranto capace di trovarne quattro consecutive in Serie BKT è stato Cedric Gondo, tra aprile e maggio 2021.



Telecronaca: Simone Ragusa

Fondamentale la prossima sfida per il Südtirol in cerca disperata di punti salvezza (a +1 sulla zona retrocessione, a quota 21 punti sia Salernitana 18ª e Frosinone 19ª) che - oltre ad essere la formazione rimasta sotto nel punteggio per più minuti in questo campionato: 744’ – non vince da nove gare casalinghe di fila nel torneo (3N, 6P – ultimo successo interno risale al 24 agosto scorso vs Salernitana); in netta ripresa gli avversari di giornata, infatti la Reggiana ha ottenuto i 3 punti in tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), dopo che aveva strappato soltanto due successi nelle precedenti 15 gare di Serie BKT (5N, 8P).



Telecronaca: Luca Gregorio

Bari – Frosinone è la sfida che vedrà contrapposte una delle due formazioni – il Bari insieme al Catanzaro – con più gol realizzati a seguito di cross dalle fasce in questa Serie BKT (entrambe 10) che la squadra, il Frosinone, che impiega il maggior numero di concusioni per arrivare al gol nel torneo in corso (15) – dietro solo al Cosenza (16).

