Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 23a alla 26a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

La programmazione televisiva delle gare della Serie A Enilive 2024/2025 per la 23ª giornata. La giornata si apre il venerdì 31 gennaio con la sfida Parma contro Lecce, che inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sabato 1° febbraio 2025, alle 15:00, si giocheranno due partite: Monza affronterà l'Hellas Verona, mentre Udinese ospiterà il Venezia, entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, sarà il turno di Atalanta contro Torino, anche questa trasmessa esclusivamente su DAZN. La giornata di sabato si conclude alle 20:45 con Bologna che sfida il Como; questa partita sarà visibile sia su DAZN che su SKY. La domenica 2 febbraio 2025 si aprirà alle 12:30 con Juventus contro Empoli, partita visibile solo su DAZN, seguita alle 15:00 dalla sfida tra Fiorentina e Genoa, anch'essa esclusiva DAZN. Alle 18:00 si disputerà il derby Milan contro Inter, visibile sia su DAZN che su SKY. La domenica si concluderà alle 20:45 con Roma contro Napoli, visibile esclusivamente su DAZN. Infine, lunedì 3 febbraio 2025 alle 20:45, Cagliari affronterà Lazio in un incontro visibile sia su DAZN che su SKY.

Il recupero della 14ª giornata si terrà il giovedì 6 febbraio 2025 alle 20:45, quando la Fiorentina incontrerà l'Inter; anche questo incontro sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e SKY.

Passando alla 24ª giornata, che prenderà il via il venerdì 7 febbraio 2025, vedremo Como contro Juventus alle 20:45, visibile sia su DAZN che su SKY. Sabato 8 febbraio 2025, alle 15:00, si disputeranno due match: Hellas Verona contro Atalanta e Empoli contro Milan, entrambe visibili in esclusiva su DAZN. Alle 20:45, Torino ospiterà il Genoa in un match che sarà trasmesso sia su DAZN che su SKY. Domenica 9 febbraio 2025, alle 12:30, si affronteranno Venezia e Roma, in esclusiva su DAZN. Alle 15:00, Cagliari ospiterà il Parma, mentre Lazio affronterà il Monza, entrambi match visibili esclusivamente su DAZN. Alle 18:00, Lecce ospiterà il Bologna, partita visibile sia su DAZN che su SKY, seguita alle 20:45 da Napoli contro Udinese, anch'essa visibile esclusivamente su DAZN. Lunedì 10 febbraio 2025, alle 20:45, l'Inter ospiterà il Venezia, visibile sia su DAZN che su SKY. Lunedì 10 febbraio 2025, alle 20:45, l'Inter ospiterà la Fiorentina, in esclusiva su DAZN.

La 25ª giornata inizierà venerdì 14 febbraio 2025 alle 20:45 con Bologna contro Torino, visibile solo su DAZN. Sabato 15 febbraio 2025, alle 15:00, si disputeranno Atalanta contro Cagliari e alle 18:00 Lazio contro Napoli, entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 20:45, Milan affronterà l'Hellas Verona, visibile sia su DAZN che su SKY. Domenica 16 febbraio 2025 si aprirà alle 12:30 con Fiorentina contro Como, visibile esclusivamente su DAZN, seguita alle 15:00 da Monza contro Lecce e Udinese contro Empoli, entrambe trasmesse in esclusiva su DAZN. Alle 18:00, Parma ospiterà la Roma in un incontro visibile sia su DAZN che su SKY, mentre alle 20:45, Juventus affronterà l'Inter, visibile esclusivamente su DAZN. Lunedì 17 febbraio 2025, alle 20:45, Genoa ospiterà il Venezia, visibile sia su DAZN che su SKY.

La 26ª giornata inizierà venerdì 21 febbraio 2025 alle 20:45 con Lecce contro Udinese, in esclusiva su DAZN. Sabato 22 febbraio 2025, alle 15:00, Parma affronterà il Bologna e Venezia ospiterà la Lazio, entrambe visibili su DAZN. Alle 18:00, Torino sfiderà il Milan, mentre alle 20:45 Inter ospiterà il Genoa, match visibile sia su DAZN che su SKY. Domenica 23 febbraio 2025 vedrà il Napoli affrontare il Como alle 12:30, mentre alle 15:00 si disputeranno Hellas Verona contro Fiorentina e alle 18:00, Empoli ospiterà l'Atalanta, in co-esclusiva su DAZN e SKY. Alle 20:45, Cagliari affronterà la Juventus, visibile esclusivamente su DAZN. Lunedì 24 febbraio 2025, alle 20:45, Roma ospiterà il Monza, in co-esclusiva su DAZN e SKY.

Infine, il recupero della 9ª giornata, che vedrà Bologna contro Milan, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle 18:30, trasmesso esclusivamente su DAZN. Se il Milan non dovesse qualificarsi agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la partita sarà programmata per il 27 febbraio 2025 alle 20:45.

Anche quest’anno (e fino al 2029) DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co − esclusiva DAZN/Sky (il match serale del Sabato, la gara Domenicale delle 18 e il Monday Night)

una partita Venerdì ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 18:00 (esclusiva DAZN)

una partita Sabato ore 20:45 (DAZN – Sky)

una partita Domenica ore 12:30 (esclusiva DAZN)

una partita Domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita Domenica ora 18:00 (DAZN – Sky)

una partita Domenica ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita Lunedìore 20:45 (DAZN – Sky)

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



23a GIORNATA

31/01/2025 Venerdì 20.45 PARMA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 MONZA − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 UDINESE − VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

01/02/2025 Sabato 18.00 ATALANTA − TORINO ESCLUSIVA DAZN

01/02/2025 Sabato 20.45 BOLOGNA − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 02/02/2025 Domenica 12.30 JUVENTUS − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

02/02/2025 Domenica 15.00 FIORENTINA − GENOA ESCLUSIVA DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 MILAN − INTER * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 02/02/2025 Domenica 20.45 ROMA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 CAGLIARI − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

RECUPERO 14° GIORNATA (a partire dal minuto 16)



06/02/2025 Giovedì 20.45 FIORENTINA − INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

24a GIORNATA

07/02/2025 Venerdì 20.45 COMO − JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/02/2025 Sabato 15.00 HELLAS VERONA − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

08/02/2025 Sabato 18.00 EMPOLI − MILAN ESCLUSIVA DAZN

08/02/2025 Sabato 20.45 TORINO − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 09/02/2025 Domenica 12.30 VENEZIA − ROMA ESCLUSIVA DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 CAGLIARI − PARMA ESCLUSIVA DAZN

09/02/2025 Domenica 15.00 LAZIO − MONZA ESCLUSIVA DAZN

09/02/2025 Domenica 18.00 LECCE − BOLOGNA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 09/02/2025 Domenica 20.45 NAPOLI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

10/02/2025 Lunedi 20.45 INTER − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

25a GIORNATA

14/02/2025 Venerdì 20.45 BOLOGNA − TORINO ESCLUSIVA DAZN

15/02/2025 Sabato 15.00 ATALANTA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

15/02/2025 Sabato 18.00 LAZIO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

15/02/2025 Sabato 20.45 MILAN − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 16/02/2025 Domenica 12.30 FIORENTINA − COMO ESCLUSIVA DAZN

16/02/2025 Domenica 15.00 MONZA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

16/02/2025 Domenica 15.00 UDINESE − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

16/02/2025 Domenica 18.00 PARMA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 16/02/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS − INTER * ESCLUSIVA DAZN

17/02/2025 Lunedì 20.45 GENOA − VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

26a GIORNATA

21/02/2025 Venerdì 20.45 LECCE − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

22/02/2025 Sabato 15.00 PARMA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

22/02/2025 Sabato 15.00 VENEZIA − LAZIO ESCLUSIVA DAZN

22/02/2025 Sabato 18.00 TORINO − MILAN ESCLUSIVA DAZN

22/02/2025 Sabato 20.45 INTER − GENOA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/02/2025 Domenica 12.30 COMO − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

23/02/2025 Domenica 15.00 HELLAS VERONA − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

23/02/2025 Domenica 18.00 EMPOLI − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 23/02/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

24/02/2025 Lunedì 20.45 ROMA − MONZA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

RECUPERO 9a GIORNATA



26/02/2025 Mercoledì 18.30 BOLOGNA − MILAN ^ ESCLUSIVA DAZN



(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024

(^) In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45.

