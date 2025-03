Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

Venerdì 7 marzo 2025, alle 20:30, la Serie BKT giunge alla 29ª giornata, con la sfida salvezza tra Cosenza e Reggiana, in diretta. La telecronaca sarà affidata a Francesco Nigro. I calabresi hanno vinto gli ultimi tre incontri in campionato contro gli emiliani senza subire reti, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti 16 sfide contro questa avversaria (5N, 8P). La squadra di William Viali potrebbe diventare la seconda dopo il Crotone (quattro, tra il 2001 e il 2019) a conquistare quattro vittorie consecutive con clean sheet nella competizione.

Sabato 8 marzo 2025, alle 15:00, la Carrarese ospita il Frosinone al Dei Marmi, con la telecronaca di Matteo Gandini. I toscani, dodicesimi in classifica, cercano di consolidare la loro posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Frosinone, terzultimo, è imbattuto nelle ultime quattro partite (1V, 3N), ma non ottiene due successi consecutivi dal dicembre scorso. Alle 15:00, la Cremonese affronta il Catanzaro, con la telecronaca di Ivan Fusto. La squadra grigiorossa è imbattuta nelle ultime 12 sfide contro il Catanzaro, ma dopo tre partite senza vittorie cercherà di tornare al successo. Dall'altra parte, i giallorossi sono l'unica squadra ancora imbattuta nel 2025. Sempre alle 15:00, il Mantova sfida la Juve Stabia, con la telecronaca di Riccardo Morelli. La squadra virgiliana ha ottenuto solo sei punti nelle ultime otto gare e cercherà di rompere il digiuno contro una Juve Stabia che ha perso le ultime due gare. Alle 15:00, la Salernitana ospita il Modena con la telecronaca di Alex Milone. La Salernitana ha pareggiato quattro delle ultime sei gare in casa contro il Modena, mentre i gialloblù sono reduci da buone prestazioni in trasferta.

Alle 17:15, il big match della giornata vedrà la Sampdoria affrontare il Palermo al Ferraris, con la telecronaca di Samuele Ragusa. La Sampdoria è impegnata nella lotta per non rimanere invischiata nei playout, mentre il Palermo, ottavo e in lotta per i playoff, cercherà la terza vittoria consecutiva. Alle 19:30, il Brescia sfida il Cesena con la telecronaca di Alessandro Rimi. Le Rondinelle non segnano da quattro partite e potrebbero subire la terza sconfitta consecutiva, mentre il Cesena, vincitore delle ultime due trasferte, cerca il terzo successo esterno consecutivo per la prima volta dal 2010.

Domenica 9 marzo 2025, alle 15:00, il Sassuolo ospita il Bari con la telecronaca di Federico Casna. I neroverdi sono in grande forma e, con 65 punti, solo il Benevento ha fatto meglio nella storia della Serie BKT nelle prime 28 partite di un campionato. Il Bari, invece, cercherà di fare uno sgambetto ai più quotati avversari. Sempre alle 15:00, lo Spezia affronta il Pisa al Picco, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. La partita potrebbe consolidare il secondo posto dei toscani o riaprire la corsa alla promozione diretta in Serie A. Lo Spezia, dopo una sconfitta casalinga, cercherà di ritrovare la vittoria contro il Pisa, a sua volta desideroso di mettere a segno i punti necessari per continuare la sua corsa verso la promozione. Alle 17:15, il Cittadella ospita il Südtirol con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I veneti cercheranno di conquistare la seconda vittoria consecutiva, un evento che non si verifica dalla scorsa stagione.

VENERDI 7 MARZO 2025

ore 20:30 Serie B 29a Giornata: Cosenza vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

La 29a giornata della Serie BKT si apre questa sera con la sfida salvezza tra Cosenza e Reggiana. Analizzando i dati "powered by Opta", i calabresi hanno vinto gli ultimi tre incontri in campionato contro gli emiliani senza subire reti, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 sfide contro questa avversaria nella competizione (5N, 8P); in particolare, la squadra attualmente allenata da William Viali potrebbe diventare solo la seconda dopo il Crotone (quattro, tra il 2001 e il 2019) contro cui i rossoblù conquistano quattro vittorie consecutive con annesso clean sheet nella competizione.

SABATO 8 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 29a Giornata: Carrarese vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

La Carrarese proverà a proseguire il suo ottimo cammino in campionato (12° posto in classifica) e a incrementare il proprio vantaggio sulla zona retrocessione avendo la meglio sul Frosinone, terzultimo ma imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie BKT (1V, 3N), inclusa la più recente contro il Mantova (2-1); in generale i ciociari non ottengono due successi di fila in questa categoria da dicembre scorso (contro Cesena e Cosenza in quel caso).



Telecronaca: Ivan Fusto

Catanzaro impegnato sul campo della Cremonese, imbattuta nelle ultime 12 sfide contro le Aquile del Sud in cadetteria e desiderosa di tornare al successo dopo gli ultimi tre incontri in cui ha raccolto due pareggi (contro Bari e Carrarese) e una sconfitta (contro il Cesena). Non un compito facile tuttavia per i grigiorossi, visto che la squadra giallorossa è l’unica ancora imbattuta nel 2025 nel torneo (4V, 4N) e con 16 punti è la seconda squadra che ne ha conquistati di più in questo parziale nella competizione (a 18, il Sassuolo).



Telecronaca: Riccardo Morelli

Mantova e Juve Stabia si affrontano per la seconda volta assoluta in Serie BKT dopo il match d’andata (1-0 per le Vespe al Menti, grazie alla rete di Kevin Piscopo); i virgiliani hanno conquistato sei punti nelle ultime otto partite di campionato e solo Carrarese e Cosenza (entrambe cinque) ne hanno conquistati meno in questo 2025 in serie cadetta, mentre i campani hanno perso le ultime due gare nel torneo e potrebbero incappare nella terza sconfitta di fila per la prima volta da luglio 2020, in quel caso con Fabio Caserta in panchina, ora alla guida del Catanzaro.



Telecronaca: Alex Milone

Sempre nel pomeriggio di sabato alle ore 15, il Modena va a far visita alla Salernitana in una gara che si prospetta di grande equilibrio a guardare i precedenti: infatti, gialloblù e granata hanno pareggiato quattro delle ultime sei sfide della Serie BKT in casa dei campani (1V, 1P) dopo che nelle precedenti otto gare di questo tipo nella competizione avevano diviso la posta in palio in una sola occasione (cinque vittorie a due per la squadra attualmente sotto la guida tecnica di Roberto Breda).



Telecronaca: Samuele Ragusa

Va in scena al Ferraris una sfida tra due nobili del calcio nostrano: Sampdoria e Palermo. I doriani stanno lottando per non rimanere invischiati nei playout mentre i rosanero, ottavi e in piena lotta playoff, dopo i successi con Cosenza e Brescia, tenteranno di conquistare la terza vittoria consecutiva nel torneo cadetto. Tuttavia, i liguri sono rimasti imbattuti nelle ultime cinque partite contro il Palermo in Serie BKT (2V, 3N) e solo nei primi sei confronti in assoluto con i siciliani – tra il 1966 e il 1979 – i blucerchiati hanno evitato per più gare di fila la sconfitta nella competizione (3V, 3N in quel caso).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Nel posticipo serale del 8 marzo, il Brescia sfida l’avversaria affrontata più volte in serie cadetta: il Cesena (47 confronti). Le Rondinelle non sono andate a segno in nessuna delle ultime quattro gare di Serie BKT (ultima rete siglata da Gennaro Borrelli su rigore contro la Carrarese, nell’ultimo successo registrato nel torneo) e hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime 16 partite giocate nella competizione (10N, 5P). Dall’altra parte, il Cesena ha vinto le ultime due trasferte in Serie BKT (contro Reggiana e Cremonese) e potrebbe ottenere tre successi esterni di fila nel torneo cadetto per la prima volta da maggio 2010 (contro Frosinone, Lecce e Piacenza in quel caso).

DOMENICA 9 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 29a Giornata: Sassuolo vs Bari (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

Il brillante Sassuolo affronta il Bari in una gara molto equilibrata secondo i precedenti in cadetteria: infatti, tre vittorie per i neroverdi, due per i biancorossi e due pareggi compongono il bilancio tra queste due formazioni nella categoria. Tuttavia, la squadra di Fabio Grosso ha raccolto 65 punti in questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo il Benevento (69, nel 2019/20) ha raccolto più punti dei neroverdi dopo le prime 28 partite di un campionato di Serie BKT; in quella stagione, la squadra campana arrivò a 72 dopo 29 gare.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Nella giornata di domenica, il Sassuolo potrà aumentare ulteriormente il suo vantaggio sulle rivali per la promozione diretta in Serie A: infatti Spezia e Pisa si sfidano al Picco in una gara che potrebbe consolidare il secondo posto dei toscani (57 punti per i nerazzurri, sei in più degli Aquilotti) o riaprire definitivamente i giochi per il rush finale di questa stagione. Lo Spezia, dopo 18 sfide casalinghe di fila in Serie BKT senza sconfitte (12V, 6N), ha perso l’ultimo match interno contro il Catanzaro e potrebbe subire due ko di fila tra le mura amiche nella competizione per la prima volta da settembre 2023 (vs Como e Reggiana in quel caso). I toscani, dopo la gara persa in trasferta proprio contro la capolista (1-0), vogliono ritrovare i tre punti registrando così il 18° successo in questo torneo (6N, 5P); in generale, solo in due stagioni di serie cadetta a girone unico, i nerazzurri hanno raggiunto questo traguardo: nel 2021/22 (18 in 38 gare) e nel 2007/08 (19 ma in 42 incontri). Sarà anche la sfida a distanza tra due dei migliori giocatori di questo campionato: da un lato Francesco Pio Esposito, che con i suoi 13 gol guida la classifica marcatori con Iemmello e Laurientè, dall’altro Matteo Tramoni (nove gol e due assist), simbolo della squadra pisana.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Infine, a chiudere il 29° turno del torneo cadetto, alle 17,15, il Cittadella ospita il Südtirol alla ricerca della seconda vittoria di fila in questo torneo cadetto, cosa capitata solamente a dicembre scorso (tre successi in quel caso, compreso quello contro gli avversari di giornata nella gara di andata).

