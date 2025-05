Tennis, Internazionali Roma 2025 🎾Sinner - Paul (diretta Sky Sport, NOW e Rai 1)

La sfida tra Musetti e Alcaraz vede ancora trionfare lo spagnolo che vola in finale a Roma,

mentre l'avventura del carrarino si ferma in semifinale.

Lorenzo cede il primo set 6-3, poi nel secondo arriva fino al tie-break

ma la spunta ancora Alcaraz (7-6) che ora attende l'avversario della sfida serale.

Il match Sinner - Paul dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 1

È Tommy Paul l'avversario di Jannik Sinner nella sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d'Italia. Dopo la prova di forza con Ruud ai quarti, il n. 1 al mondo tornerà in campo venerdì alle 20.30 contro il n. 12 Atp, in semifinale a Roma per il secondo anno di fila. I precedenti dicono 3-1 per Sinner che ha vinto l'unico confronto sulla terra rossa che risale al Masters 1000 di Madrid 2022. L'ultimo incontro agli US Open 2024, vinto da Jannik in tre set. Stavolta per l'azzurro c'è anche un appuntamento con la storia, con la possibilità di riportare l'Italia in finale al Foro Italico dopo 47 anni di attesa.

Jannik Sinner chiude il venerdì degli Internazionali d'Italia. L'azzurro sfiderà l'americano Tommy Paul. n. 12 al mondo, per un posto in finale Sinner ritrova Paul otto mesi dopo l'ottavo di finale agli US Open, vinto da Jannik in tre set. In totale quattro confronti: il bilancio è 3-1 per il n. 1 al mondo Tra Sinner e Paul c'è un precedente sulla terra rossa che risale al Masters 1000 di Madrid 2022. In quel caso vinse Jannik Sinner in tre set, annullando tre match point al tennista statunitense Sinner arriva dalla straordinaria prestazione contro Casper Ruud, a cui ha concesso appena un game in un'ora di gioco. Una vera prova di forza di Jannik che nel circuito maggiore non aveva mai vinto un match lasciando solo un game all'avversario. Sinner ha una striscia aperta di 25 vittorie consecutive: si tratta dell'ottava striscia di successi più lunga dal 1990. L'ultimo ko di Jannik risale alla finale di Pechino 2024 con Carlos Alcaraz

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

ore 20:00: Studio - Sky Tennis Show

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio: Eleonora Cottarelli, Ivan Ljubičić, Renzo Furlan

Inviati a Roma per collegamenti: Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Flavia Pennetta



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201) Streaming: diretta su NOW e Sky Go In studio: Eleonora Cottarelli, Ivan Ljubičić, Renzo Furlan Inviati a Roma per collegamenti: Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Flavia Pennetta ore 20:30: Internazionali BNL d'Italia 2025 - Jannik Sinner (ITA) [1] vs Tommy Paul (USA) [12]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

con telecronaca di Elena Pero e commento di Stefano Pescosolido





Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201) Streaming: diretta su NOW e Sky Go con telecronaca di Elena Pero e commento di Stefano Pescosolido ore 22:30: Studio - Sky Tennis Show

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201)





IL GRANDE TENNIS DI SKY: DAGLI INTERNAZIONALI A WIMBLEDON IN ESCLUSIVA

Su Sky, broadcaster ufficiale dell’ATP Tour, torna dal 6 al 18 maggio lo spettacolo del grande tennis in diretta dalla Capitale: al via l’82esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con oltre 500 ore live tra partite, studi e speciali dedicati.

Sky Sport trasmetterà integralmente l’ATP Masters 1000 e il WTA 1000, sia sui canali lineari - con la più ampia copertura quotidiana sul canale di riferimento Sky Sport Tennis, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena - sia sulle APP Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed EXTRA Match (per i clienti NOW), per non perdere neanche un punto delle sfide romane.

Linea diretta con il Foro. La giornata inizierà su Sky Sport 24, prima che partano gli incontri, con Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti che, in diretta dal Foro Italico, presenteranno il programma del giorno, i protagonisti e i temi in primo piano, anche grazie alle incursioni di Giorgia Mecca. Un occhio al tabellone, l’altro all’ordine di gioco, per scoprire chi e quando si esibirà sulla terra rossa romana. Ma, soprattutto, una grandissima attenzione sarà riservata a quello che succederà prima e dopo gli incontri. In particolare, l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner sarà vissuta in ogni istante, per tutta la durata delle giornate romane: dall’hotel ai trasferimenti, dagli allenamenti agli incontri con i tifosi. Grazie a Sky Sport sarà possibile conoscere, minuto per minuto, quello che succede dentro e intorno agli Internazionali, immergendosi nel fascino senza pari dell’atmosfera del torneo.

Sky Tennis Show sarà il super-studio con realtà virtuale che accompagnerà gli appassionati nel corso della giornata con 3 grandi appuntamenti: alle 13.30 su Sky Sport 24, alle 18.30 e a fine giornata su Sky Sport Tennis, con la conduzione di Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi e i loro ospiti, oltre alle voci, ai commenti e ai retroscena degli inviati a Roma. Non mancherà, tra una sfida in campo e l’altra, lo spazio per gli aggiornamenti, le interviste e gli approfondimenti negli studi di continuità che faranno rimbalzare la linea, come una… pallina da tennis, tra Milano Santa Giulia e la postazione di Sky Sport all’interno del Foro Italico. Ampio spazio per le elaborazioni grafiche dello Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che analizzerà i colpi decisivi e le giocate più belle. Infine, ogni sera, tornerà l’appuntamento con The Insider Internazionali d’Italia, il magazine di approfondimento curato da Giuseppe Marzo e condotto da Stefano Meloccaro che riassumerà in mezz’ora, al termine di ogni giornata, il torneo da un punto di vista originale e ironico, con highlights, interviste esclusive e uno sguardo su ciò che succede dietro le quinte.

I volti e le voci del tennis su Sky. Su Sky gli Internazionali BNL d’Italia saranno commentati da una squadra di grandi interpreti della racchetta. A partire dai 4 capitani: Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale italiana; Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di campioni del calibro di Roger Federer; Paolo Bertolucci, il “braccio d’oro” dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 1976; a loro si aggiungeranno la voce e la competenza di Renzo Furlan, ex n.19 del ranking mondiale ATP e recentemente allenatore di Jasmine Paolini. La squadra tennis di Sky Sport si completa poi con Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Salvatore Caruso e Nicolò Cotto. Nel team che racconterà gli Internazionali BNL d’Italia ci saranno i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Paolo Aghemo, Andrea Solaini, Nicolò Ramella e Riccardo Bisti. Il coordinamento editoriale sarà di Marco Caineri, con Giampaolo Iurilli e Matteo Renzoni, in redazione Barbara Grassi, Michela Curcio ed Ettore Mazzara.

Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport, tra cui l’account Instagram Sky Sport Tennis.

Oltre gli Internazionali. Il giro del mondo del tennis su Sky prosegue, dopo gli Internazionali d’Italia, con una serie di 42 tornei, tra maschili e femminili, per oltre 4 mila ore di tennis in diretta. L’ATP Tour continuerà – tra gli altri - con l’ATP 500 di Amburgo (18-24 maggio), il torneo maschile del Roland Garros (diretta Eurosport, 25 maggio-8 giugno), gli ATP 500 del Queen’s e di Halle (16-22 giugno), il torneo maschile di Wimbledon (30 giugno-13 luglio), l’ATP 500 di Washington (21-27 luglio), i Masters 1000 di Toronto (27 luglio-7 agosto) e Cincinnati (7-18 agosto) fino all’appuntamento con gli US Open maschili (24 agosto-7 settembre). Nel WTA Tour spiccano il WTA 500 di Strasburgo (18-24 maggio), il torneo femminile del Roland Garros (diretta Eurosport, 25 maggio-8 giugno), l’ATP 500 del Queen’s (9-15 giugno), il WTA 500 di Berlino (16-22 giugno), il WTA 500 di Bad Homburg (22-28 giugno), il torneo femminile di Wimbledon (30 giugno-12 luglio), il WTA 500 di Washington (21-27 luglio), l’ATP 1000 di Montreal (27 luglio-7 agosto), il WTA 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), l’ATP 500 di Monterrey (18-23 agosto), per chiudere con gli US Open femminili (24 agosto-6 settembre). Su Sky Sport Tennis proseguirà la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà tutto ciò che ruota intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica.

“TENNIS HEROES”, LA STORIA DAL PUNTO DI VISTA DI PANATTA & BERTOLUCCI - Il tennis italiano vive giorni storici, con le imprese del numero 1 del mondo Jannik Sinner e delle altre stelle azzurre che, solo qualche mese fa, hanno vinto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Ma la storia del tennis è lunga oltre un secolo ed è ricca di straordinari campioni che hanno lasciato il segno. Sky ha ricomposto una delle coppie più forti e vincenti del tennis italiano, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci: i due campioni – in una suggestiva scenografia creata ad hoc negli studi Sky - guideranno il pubblico alla scoperta, o alla riscoperta, dei più grandi interpreti della storia di questo sport. Le 10 puntate della serie Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci, partiranno da figure mitiche come quella di Bjorn Borg, al centro del primo episodio, per arrivare ai nostri giorni attraverso i ricordi e gli aneddoti del “doppio” Panatta&Bertolucci che, accompagnati da Stefano Meloccaro, racconteranno a modo loro, con ironia e arguzia, chi sono stati, in campo e fuori, i campioni che hanno incontrato nel corso della loro carriera e non soltanto, in una sfida a distanza con l’intelligenza artificiale. Che verrà battuta dall’esperienza dell’inimitabile doppio. Il primo episodio, con protagonista Björn Borg, sarà in onda su Sky e NOW, e disponibile on demand

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

GLI INTENAZIONALI DI TENNIS IN CHIARO SULLA RAI

Sarà un venerdì felicemente pieno di impegni quello di oggi, per gli appassionati di tennis, con il vantaggio di non dover nemmeno cambiare canale. Entrambe le semifinali maschili degli Internazionali di Roma, infatti, saranno trasmesse in diretta – e in esclusiva free-to-air – su Rai1. Alle 20.30, tornerà in campo Jannik Sinner, opposto allo statunitense Tommy Paul: il numero uno del mondo, che nei quarti di finale ha impressionato demolendo il norvegese Casper Ruud in poco più di un'ora di gioco, è in vantaggio 3-1 nei precedenti, ma quello di stasera sarà il primo match tra i due sulla terra rossa. Musetti-Alcaraz e Sinner-Paul saranno commentate da Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli, Adriano Panatta e Rita Grande in studio.