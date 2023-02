ZONA DAZN (canale 214 Sky), Palinsesto 10 - 16 Febbraio 2023

ZONA DAZN è disponibile al canale 214 per tutti i clienti Sky abbonati a DAZN che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione che include la visione del canale.

Per la stagione 2022/2023, su ZONA DAZN, puoi guardare una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Ti ricordiamo che continueranno ad essere trasmesse sui canali Sky visibili con il pacchetto Sky Calcio, le 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva con Sky.

Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN.

ZONA DAZN, PALINSESTO 3 - 9 FEBBRAIO 2023 CANALE 214 SKY

VENERDI 10 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Roma - Empoli (replica)

ore 13:50 Serie A: Salernitana - Juventus (replica)

ore 15:30 Rubrica: 1 vs 1 - Gosens

ore 15:45 Serie A: Verona - Lazio (replica)

ore 17:35 Serie A: Inter - Milan (replica)

ore 19:25 Rubrica: Fedi - Milano

ore 20:00 Serie A: Milan - Torino (diretta esclusiva)

ore 22:50 Rubrica: Fedi - Napoli

ore 23:20 Speciale: Lucky - Ep. 1

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Milan - Torino (replica)

ore 13:45 Rubrica: Croquetas - Buggy footballers

ore 14:50 Serie A: Empoli - Spezia (diretta esclusiva)

ore 17:15 Rubrica: Piedi per Terra - Nicolo' Rovella

ore 17:30 Serie A: Lecce - Roma (diretta esclusiva)

ore 20:20 Rubrica: Day Off - Vincenzo Italiano

ore 21:00 Rubrica: Linea Diletta - Fabio Cannavaro

ore 21:45 Serie A: Empoli - Spezia (replica)

ore 23:05 Rubrica: Assenzio - Asprilla

ore 23:30 Boxe: KSI vs Swarmz (replica)

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Empoli - Spezia (replica)

ore 13:45 Rubrica: Assenzio - Asprillsa

ore 14:10 Rubrica: DAZN Heroes - Pellegrini

ore 14:50 Serie A: Bologna - Monza (diretta esclusiva)

ore 17:15 Speciale: Rinascimento Viola

ore 17:30 Serie A: Juventus - Fiorentina (diretta esclusiva)

ore 20:20 Rubrica: DAZM Heroes - Hamsik

ore 20:35 Serie A: Napoli - Cremonese (diretta esclusiva)

ore 23:00 Rubrica: Croquetas - Carlo Pellegatti

LUNEDI 13 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Bologna - Monza (replica)

ore 14:00 Serie A: Napoli - Cremonese (replica)

ore 15:45 Rubrica: Fedi - Verona

ore 16:20 Rubrica: 1 vs 1 - Bandinelli / Krunic

ore 16:30 Serie A: Milan - Torino (replica)

ore 18:20 Serie A: Verona - Salernitana (diretta esclusiva)

ore 20:45 Speciale: W Sabatini - Salernitana Miracle

ore 21:15 Serie A: Juventus - Fiorentina (replica)

ore 23:15 Speciale: El Presidente - L'Inizio

MARTEDI 14 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Juventus - Fiorentina (replica)

ore 14:00 Serie A: Empoli - Spezia (replica)

ore 15:45 Rubrica: Fedi - Torino

ore 16:20 Rubrica: 1 vs 1 - Gabriel Strafezza

ore 16:30 Liga: Celta Vigo - Atletico

ore 18:15 Rubrica: 1 vs 1 - Pessina/Toloi

ore 18:30 Serie A: Bologna - Monza (replica)

ore 20:15 Speciale: The Dream

ore 20:30 Speciale: Massimo Moratti Simpatico - Ep. 1

ore 21:00 Serie A: Lecce - Roma (replica)

ore 22:45 Rubrica: DAZN Heroes - Hamsik

ore 23:15 Speciale: The Making of Mourinho - L'inizio

ore 23:45 Speciale: The American - Ep. 1

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Verona - Salernitana (replica)

ore 14:00 Serie A: Bologna - Monza (replica)

ore 15:45 Rubrica: Fedi

ore 16:15 Rubrica: 1 vs 1 - Danilo

ore 16:30 Liga: Villarreal - Barcellona (replica)

ore 18:15 Rubrica: 1 vs 1 - Darmian / Ricci

ore 18:30 Serie A: Milan - Torino (replica)

ore 20:15 Speciale: Club Ibiza - The Rival

ore 20:30 Speciale: Massimo Moratti - Simpatico Ep. 2

ore 21:00 Serie A: Napoli - Cremonese (replica)

ore 22:45 Rubrica: DAZN Heroes - Pellegrini

ore 23:15 Rubrica: Serie A Match Week Highlights - 22a Giornata

ore 23:45 Rubrica: Vocabolario Borghi - La Chilena

GIOVEDI 16 FEBBRAIO 2023

ore 12:00 Serie A: Napoli - Cremonese (replica)

ore 14:00 Serie A: Juventus - Fiorentina (replica)

ore 15:45 Rubrica: Fedi - Firenze

ore 16:30 Liga: Real Madrid - Valencia (replica)

ore 18:15 Rubrica: 1 vs 1 - Bandinelli/Krunic

ore 18:30 Serie A: Empoli - Spezia (replica)

ore 20:15 Speciale: Club Ibiza - The Session

ore 20:30 Speciale: Massimo Moratti Simpatico - Ep. 3

ore 21:00 Serie A: Milan - Torino (replica)

ore 22:45 Rubrica: DAZN Heroes - Raspadori

ore 23:15 Boxe: Wood - Conlan (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***

