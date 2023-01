Eleven Sports Coppa Italia Serie C 2022/23 Semifinali Andata, Palinsesto Telecronisti (anche Basket Eurolega)

Nozze d'oro nel 2022/23 per la coppa Italia di Serie C, torneo iniziato nella stagione 1972/73 e da allora sempre disputato fino al 2019/20. Nel 2020/21 “pausa”, poi la ripresa a partire dal 2021/22. La prima edizione fu vinta dall’Alessandria, nella finalissima “secca” a Roma, 4-2 dopo tempi supplementari, sull’Avellino (2-2 al 90’). La gara – in verità - sul campo - venne sospesa al 112’, al gol del 4-2 firmato Lorenzetti, poi omologata dal giudice sportivo. Il primo allenatore vittorioso fu Pippo Marchioro, che guidava i grigi piemontesi.

La squadra detentrice in carica è il Padova, che lo scorso anno si è imposto in finale a spese del Sudtirol: andata 0-0 a Padova, ritorno successo biancoscudato 1-0 a Bolzano.

La squadra che vanta il maggior numero di trofei è il Monza, con 4 coppe alzate; seguono a quota 2 titoli Alessandria, Foggia, Padova e Spezia; con 1 coppa a testa, in rigoroso ordine alfabetico, AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Arezzo, Bassano, Brindisi, Cagliari, Carrarese, Cesena, Como, Cosenza, Empoli, Fanfulla, Gallipoli, Juventus U23, Juve Stabia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucchese, Lumezzane, Palermo, Pisa, Prato, Salernitana, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Spal, Triestina, Udinese, Varese, Venezia, Vicenza, Virescit Boccaleone, Virtus Casarano e Viterbese.

La formula 2022/23 vedrà gare ad eliminazione diretta in match unico nel primo turno (4 e 5 ottobre), nel secondo turno (2 novembre), negli ottavi di finale (16 novembre), nei Semifinali di finale (7 dicembre), mentre saranno su andata e ritorno le semifinali (18 gennaio 2023 e 15 febbraio 2023) e la finalissima (1 marzo 2023 ed 11 aprile 2023).

Al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”

L’universo ELEVEN, disponibile su pc, mobile, app e smart tv, fornisce un’offerta live e on-demand con contenuti premium.

Dalla scorsa stagione ha fatto il suo ingresso nel mondo del basket, diventandone a tutti gli effetti la casa, con l’acquisizione dei diritti LBA in esclusiva per le prossime tre stagioni. L’offerta basket è arricchita anche dagli eventi internazionali: Eurolega, Eurocup, Basketball Champions League e i match delle nazionali FIBA fino al 2025. Tra i contenuti premium, spazio anche alla Serie C di calcio e al rugby, con il campionato nazionale Peroni Top10.

La vastissima offerta di contenuti, invece, include il meglio della pallamano, con la Serie A Gold maschile e la Serie A1 femminile, la Champions League e la Bundesliga, la Serie A1 maschile e femminile di pallanuoto, la Jupiler Pro League (il massimo campionato di calcio belga), il campionato di Serie B femminile di calcio, gli eventi del circuito One Championship, gli appuntamenti del LIV Golf (la nuova Superlega del golf), il Sail GP di vela, il football americano con l’Italian Football League e la European League of Football e molto altro.

MERCOLEDI 18 GENNAIO 2023

ore 18:00 Coppa Italia Serie C Semifinali Andata: Virtus Entella vs Vicenza (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Stefano Sommariva

Al Comunale di Chiavari va in scena il primo atto della doppia sfida che mette in palio un posto in finale: l'Entella di Gennaro Volpe ospita il Vicenza, reduce dalla batosta di Lecco in campionato



Telecronaca: Antonio Di Donna

Il Foggia cerca la sua terza finale in assoluto della Coppa Italia di Serie C dopo quelle, poi vinte, del 2007 e del 2016. Allo Zaccheria arriva la Juventus Next Gen, che alzò il trofeo due stagioni fa

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Pallanuoto A1 Maschile 12^ Giornata 18-gen 16:30 Anzio Waterpolis vs CN Posillipo (diretta )

Telecronaca: Ettore Miraglia e Francesco Postiglione

) Telecronaca: Ettore Miraglia e Francesco Postiglione Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 18:00 Turk Telekom Ankara vs Hamburg Towers (diretta)

Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 18:00 Prometey Slobozhanske vs Brescia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Sandro Pugliese Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 18:30 Buducnost vs Slask Wroclaw (diretta)

Calcio Jupiler Pro League 21^ Giornata 18-gen 18:30 Oostende vs Anversa (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Telecronaca: Riccardo Morelli Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Paris Basketball (diretta)

Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 19:45 Ratiopharm Ulm vs Lietkabelis Panevezys (diretta)

Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 20:00 Trento vs London Lions (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Lorenzo Poliselli Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 20:30 Olimpia Lubiana U-BT vs Cluj-Napoca (diretta)

Basket Eurocup 11^ Giornata 18-gen 21:00 Gran Canaria vs Promitheas Patrasso (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 19-gen 18:45 Fenerbahce vs Monaco (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 19-gen 20:05 Maccabi Tel Aviv vs Alba Berlino (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 19-gen 20:30 Bologna vs Panathinaikos (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini

Telecronaca: Matteo Gandini Basket Eurolega 20^ Giornata 19-gen 20:30 Baskoniavs Barcellona (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 19-gen 20:45 Valencia vs Partizan Belgrado (diretta)

Calcio Jupiler Pro League 21^ Giornata 19-gen 20:45 Sint Truiden vs Club Brugge (diretta)

Telecronaca: Danilo Sorrentino

Telecronaca: Danilo Sorrentino Basket Eurolega 20^ Giornata 20-gen 18:30 Anadolu Efes vs Bayern Monaco (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 20-gen 19:00 Zalgiris Kaunas vs Stella Rossa Belgrado (diretta)

Basket Eurolega 20^ Giornata 20-gen 20:00 Olympiacos vs Real Madrid (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Basket Eurolega 20^ Giornata 20-gen 20:30 Milano vs Lyon-Villeurbanne (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri

Telecronaca: Mino Taveri Rugby Challenge Cup 4^ Giornata 20-gen 21:00 RC Toulon vs Zebre Parma (diretta)



