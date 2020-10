Sportitalia, Campionato Primavera 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Scatta la terza giornata del campionato Primavera 1 Tim e torna la grande copertura di Sportitalia per quella che è la vetrina più importante del calcio giovanile italiano. Un torneo che dopo la stagione regolare, si conclude in primavera con le fasi finali e l'assegnazione del titolo che nel 2019-2020 è stato conquistato dall'Atalanta.

Sportitalia si conferma la casa del calcio giovanile e anche quest'anno coprirà l'intero campionato Primavera 1 Tim con un eccezionale sforzo produttivo: 254 partite tutte in diretta per non perdersi nulla, le finali e le sfide più belle della Coppa Italia e la Supercoppa tra Atalanta e Fiorentina in programma al Gewiss Stadium di Bergamo.

La grande novità di questa stagione è che gli appassionati di calcio potranno seguire tutte le partite del Primavera 1 Tim non solo su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) o su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv.

Tutta la programmazione relativa alla Primavera sarà fruibile anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche attraverso Google Chromecast e Amazon Fire. Tutto in alta definizione e senza la necessità di alcun abbonamento. Il modo migliore per non perdersi davvero nemmeno un'istante della stagione. La App contiene un'ampia sezione on demand ed è fruibile anche dall’estero. Sportitalia vuole così rafforzare il legame con tanti italiani che vivono fuori dal nostro Paese

SPORTITALIA CAMPIONATO PRIMAVERA | PALINSESTO E TELECRONISTI

Sabato 3 Ottobre 2020

Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Inter vs Ascoli ore 11:00

dal Suning Y.D.C. di Milano

diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Francesco Letizia





dal Suning Y.D.C. di Milano diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Francesco Letizia Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Juventus vs Milan ore 13:00

dallo Juventus Training Center di Vinovo

diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Alberto Pucci



dallo Juventus Training Center di Vinovo diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Alberto Pucci Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Cagliari vs Sassuolo ore 14:00

dal Centro Sportivo Asseminello di Assemini

diretta su Sportitalia SI Solo Calcio in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Francesco Letizia



dal Centro Sportivo Asseminello di Assemini diretta su Sportitalia SI Solo Calcio in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Francesco Letizia Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Genoa vs Sampdoria ore 15:00

dal Begato 9 di Genova

diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Ivan Fusto



dal Begato 9 di Genova diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Ivan Fusto Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Spal vs Torino ore 17:00

dal Centro Sportivo Fabbri di Ferrara

diretta su Sportitalia SI Solo Calcio in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Orazio Accomando

Domenica 4 Ottobre 2020:

Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Atalanta vs Empoli ore 11:00

dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia

diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Francesco Letizia



dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Francesco Letizia Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Fiorentina vs Roma ore 13:00

dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze

diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Alberto Pucci



dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze diretta su Sportitalia 60 DTT, in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com Telecronaca: Alberto Pucci Campionato Primavera Giacinto Facchetti 3a Giornata | Lazio vs Bologna ore 15:00

dal Centro Sportivo Lazio di Formello

diretta su Sportitalia SI Solo Calcio in HD su Si Smart e su www.sportitalia.com

Telecronaca: Alessio Milone

Sportitalia è visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre ed è disponibile (sia live che on demand) sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast e Amazon Fire Stick. La programmazione Sportitalia è visibile anche su SI Smart. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere all’offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia e di tutti canali ospitati dal bouquet. E’ sufficiente premere il pulsante rosso per entrare nel mondo Si Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.

