Rai Sport Diretta Live: Sci Alpino - Coppa del Mondo Val Gardena Val d'Isere | Sabato 16 Dicembre

In vista del weekend, Sabato 16 Dicembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Sabato 16 Dicembre 2023, a partire dalle 10:20 su RAIDUE HD, si prospetta una giornata emozionante dedicata al mondo dello sci alpino con la Coppa del Mondo 2023/24 in primo piano. La trasmissione inizierà con la Discesa Femminile dalla suggestiva Val d'Isere in Francia. Enrico Cattaneo e Guido Bosca guideranno gli spettatori attraverso le spettacolari discese sulle piste francesi, mentre Simone Benzoni sarà sul campo per offrire interviste ed emozioni direttamente dagli atleti. In studio, a Roma, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa arricchiranno l'esperienza di visione con commenti e analisi. Alle 11:35, sempre su RAIDUE HD, l'attenzione si sposterà sulla Val Gardena, Bolzano, per la Discesa Maschile. Davide Labate e Alberto Schieppati saranno i telecronisti di questa entusiasmante competizione, mentre le interviste saranno curate da Ettore Giovannelli. Ancora una volta, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa forniranno approfondimenti e commenti sulla gara direttamente dallo studio. Per concludere la giornata in bellezza, alle 18:20 su RAIDUE HD, non perderti il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR5 a Roma. Sarà l'occasione perfetta per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive, gli highlights delle gare e approfondimenti su tutto ciò che è accaduto nel mondo dello sport durante la giornata. Sintonizzati su RAIDUE HD per un'immersione completa nel mondo dello sci alpino e delle emozioni sportive, con un mix di azione sulle piste e commenti appassionati in studio.

ore 10:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Discesa Femminile (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



ore 11:35 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Discesa Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 18:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 16 Dicembre 2023

La giornata sportiva del 16 dicembre 2023 su RaiSport offre un ricco programma di eventi e competizioni che coinvolgono diverse discipline. Alle 06:00 inizia con il "Speciale Tg Sport - Donne Rebibbia" a cura di Monica Matano, seguito alle 06:15 dalla rubrica "Sportabilia" a cura di Lorenzo Roata, che esplora città, stadi e palazzetti senza barriere, con la partecipazione di Melania Corradini, gloria azzurra dello sci alpino. Alle 07:00, il "Notiziario - TG Sport Mattina" tiene aggiornati in diretta su tutte le ultime notizie sportive, preparando il terreno per una giornata intensa su RaiSport. Alle 07:30, riviviamo la replica del Super G Maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, seguita da interviste di Ettore Giovannelli. Dalle 08:55, la replica della Coppa del Mondo Elite Uomini di Ciclocross dalla Val di Sole, Trento, con la telecronaca di Andrea de Luca, continua l'azione su RaiSport.

Successivamente, alle 10:10, c'è la diretta della Coppa del Mondo di Snowboard 2023/2024 Cross da Cervinia, Aosta, con la telecronaca di Luca Di Bella. Alle 11:45, la diretta della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Femminile da Trondheim, Norvegia, con la telecronaca di Franco Bragagna, tiene alta l'attenzione su RaiSport. Alle 12:55, torniamo su RaiSport con la diretta della Discesa Maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 dalla Val Gardena, Bolzano, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, seguita da interviste di Ettore Giovannelli. Alle 13:05, dallo studio TV5 di Milano, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa conducono la diretta della Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024, fornendo approfondimenti e analisi su RaiSport. Alle 13:15, la diretta della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Maschile da Trondheim, Norvegia, con la telecronaca di Franco Bragagna, mantiene l'entusiasmo su RaiSport. Alle 14:15, la differita integrale della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Femminile ci tiene connessi alla magia dell'evento su RaiSport. Alle 15:30, lo "Speciale Tg Sport Ludopatia" a cura di Saverio Montingelli offre un'analisi approfondita su questa tematica. Alle 15:35, la replica di "Speciale Tg Sport Telecronache in Latino" a cura di Massimo Proietto ci porta in un mondo unico e curioso su RaiSport. Alle 15:41, la replica di "Speciale Tg Sport Donne Rebibbia" completa il quadro delle rubriche speciali.

Alle 16:00, la rubrica "Gli Imperdibili" ci presenta i momenti clou e le anticipazioni delle prossime trasmissioni, ancora una volta su RaiSport. Alle 16:05, la replica della Discesa Femminile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 ci riporta all'azione su RaiSport. Alle 17:20, la sintesi della Discesa Maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 mantiene viva l'emozione della gara su RaiSport. Alle 17:50, la diretta della 10a giornata della Super Lega Credem Banca nel volley maschile con Catania vs Modena dal PalaCatania di Catania, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo, tiene alto il livello dell'entusiasmo su RaiSport. Alle 20:20, la diretta della Serie A1 Femminile #12: Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs TrasportiPesanti Casalmaggiore dal PalaMegaBox di Pesaro, Pesaro/Urbino, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, aggiunge un'altra emozionante competizione su RaiSport.

Alle 23:00, la replica della Maratona di Reggio Emilia nell'Atletica Leggera, con la telecronaca di Franco Bragagna, porta ancora una volta l'atletismo su RaiSport. Alle 23:30, il "Notiziario - TG Sport Notte" ci tiene informati sulle ultime notizie sportive, chiudendo la giornata con il "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" in diretta dallo studio SR8 di Roma, condotto da Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, la replica della Coppa del Mondo di Snowboard 2023/2024 Cross mantiene viva l'azione su RaiSport. Alle 01:55, le repliche della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Maschile e Femminile, alle 03:10 e 04:10 rispettivamente, permettono di rivivere gli intensi momenti delle gare su RaiSport.

ore 06:00 Speciale Tg Sport - Donne Rebibbia

a cura di Monica Matano

a cura di Monica Matano ore 06:15 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Super G Maschile (replica)

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli ore 08:55 Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica)

dalla Val di Sole [Trento]

Telecronaca: Andrea de Luca

dalla Val di Sole [Trento] Telecronaca: Andrea de Luca ore 10:10 Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Cross (diretta)

da Cervinia [Aosta]

Telecronaca: Luca Di Bella

da Cervinia [Aosta] Telecronaca: Luca Di Bella ore 11:45 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Femminile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 12:20 Speciale Tg Sport - Coppa Davis (replica)

ore 12:55 Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 | Discesa Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

dalla Val Gardena [Bolzano] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli ore 13:05 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:15 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Franco Bragagna ore 14:15 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Femminile (differita integrale)

ore 15:30 Speciale Tg Sport Ludopatia (replica)

a cura di Saverio Montingelli

a cura di Saverio Montingelli ore 15:35 Speciale Tg Sport Telecronache in Latino (replica)

a cura di Massimo Proietto

a cura di Massimo Proietto ore 15:41 Speciale Tg Sport Donne Rebibbia (replica)

ore 16:00 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Discesa Femminile (replica)

ore 17:20 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Discesa Maschile (sintesi)

ore 17:50 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 10a giornata: Catania - Modena (diretta)

dal PalaCatania di Catania

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dal PalaCatania di Catania Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:20 Pallavolo Serie A1 Femminile #12: Megabox Ond. Savio Vallefoglia - TrasportiPesanti Casalmaggiore (diretta)

dal PalaMegaBox di Pesaro [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaMegaBox di Pesaro [Pesaro/Urbino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Atletica Leggera: Maratona di Reggio Emilia (replica)

da Reggio nell' Emilia

Telecronaca: Franco Bragagna

da Reggio nell' Emilia Telecronaca: Franco Bragagna ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Cross (replica)

ore 01:55 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Maschile (replica)

ore 03:10 Coppa del Mondo Sci Di Fondo 2023/2024 2x10 Km Skiathlon Femminile (replica)

ore04:10 Pallavolo Maschile : Super Lega Credem Banca 10a giornata: Catania - Modena (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. La programmazione aggiuntiva inizia con Freestyle - Alpe d'Huez: Dual Moguls alle 13:30 su Rai Play 3, con Silvano Ploner alla telecronaca. Vivrai le acrobazie e la competizione dal cuore dell'Alpe d'Huez, in Francia, mentre i migliori atleti si sfidano in questa disciplina spettacolare. Alle 18:00, su Rai Play 2, immergiti nell'azione della Coppa del Mondo di Freestyle a Copper Mountain, Stati Uniti, con l'evento Big Air. Silvano Ploner sarà di nuovo al microfono per guidarti attraverso le evoluzioni mozzafiato degli atleti. La serata prosegue alle 18:00 su Rai Play 3 con lo Snowboard - Cortina: Slalom Gigante Parallelo, sempre da Copper Mountain, Stati Uniti. Gianluca Gafforio ti terrà aggiornato sulla sfida frenetica degli snowboarder che si affrontano in questa competizione particolare. Infine, alle 21:00 su Rai Play 3, preparati per lo spettacolo nel Snowboard - Copper: Halfpipe, sempre da Copper Mountain, Stati Uniti. Luca Di Bella sarà alla telecronaca per guidarti attraverso le evoluzioni straordinarie degli atleti mentre dominano la halfpipe.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle - Alpe d'Huez: Dual Moguls (diretta)

dall'Alpe d'Huez [Francia]

Telecronaca: Silvano Ploner



dall'Alpe d'Huez [Francia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 18:00 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle: Coppa del Mondo - Copper: Big Air (diretta)

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Silvano Ploner



da Copper Mountain [Stati Uniti] Telecronaca: Silvano Ploner ore 18:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Cortina: Slalom Gigante Parallelo (diretta)

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Gianluca Gafforio



da Copper Mountain [Stati Uniti] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 21:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Copper: Halfpipe (diretta)

da Copper Mountain [Stati Uniti]

Telecronaca: Luca Di Bella

LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato Sport, condotto da Guido Ardone il 16 dicembre, promette un ricco programma iniziando alle 14:00 con la presentazione della giornata sportiva e uno spazio dedicato alla campagna Telethon, denominata "Facciamoli diventare grandi insieme". L'iniziativa è finalizzata a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, con la partecipazione della famosa attrice internazionale Maria Pia Calzone come testimone. Alle 14:50 sarà trasmesso "Tutto il calcio minuto per minuto" condotto da Massimiliano Graziani. La programmazione includerà una partita di Serie A e sette di Serie B. Per la Serie A, sarà in diretta la partita tra Lecce e Frosinone con i commenti di Manuel Codignoni. Successivamente, per la Serie B, ci saranno le partite Venezia contro Sudtirol commentata da Dario Giordo, Brescia contro Como con Luca Cesaretti, Modena contro Cittadella con Iacopo Barlotti, Reggiana contro Sampdoria commentata da Antonello Brughini, e dalle 16:15, Cosenza contro Parma commentata da Antonio Lopez, Ascoli contro Catanzaro con Andrea Taffi, e Palermo contro Pisa commentata da Manlio Mezzatesta.Alle 18:00, andrà in onda il terzo anticipo di Serie A, Napoli contro Cagliari, con le voci di Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio di Torino contro Empoli, con la radiocronaca affidata a Daniele Fortuna. Nel frattempo, nel mondo del basket, verrà trasmessa la partita tra Virtus Bologna e Venezia, con i commenti di Massimo Barchiesi. In chiusura, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori, rendendo l'esperienza interattiva e coinvolgente. Un sabato sportivo ricco di emozioni e appassionanti eventi sportivi ti aspetta.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

