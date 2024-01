Rai Sport HD | Sci Alpino Cortina, Pallavolo Coppa Italia Maschile - Sabato 27 Gennaio 2024

In vista del weekend, Sabato 27 Gennaio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 27 Gennaio 2024 alle 10:20 su RAIDUE HD, non perderti la diretta dello Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24: Discesa femminile direttamente da Cortina D'Ampezzo, Belluno. Enrico Cattaneo e Guido Bosca saranno ai microfoni per guidarti attraverso l'azione, mentre le interviste saranno curate da Simone Benzoni. Successivamente, alle 11:45 sempre su RAIDUE HD, potrai seguire il Super G Maschile della Coppa del Mondo 2023/24, direttamente da Garmisch-Partenkirchen, Germania. La telecronaca sarà affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati, con interviste condotte da Ettore Giovannelli. Infine, alle 18:05, rimani sintonizzato su RAIDUE HD per il Notiziario - TG Sport Sera del Sabato in diretta dallo studio SR8 a Roma, dove saranno presentate tutte le notizie sportive più recenti e gli highlights della giornata.

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 27 Gennaio 2024

La programmazione sportiva del 27 Gennaio 2024 inizia alle 06:00, con la replica della Coppa del Mondo di Freestyle Moguls da Waterville, Stati Uniti, commentata da Silvano Ploner. A seguire, alle 06:30, inizia la rubrica "Sportabilia", curata da Lorenzo Roata, seguita alle 07:00 dal Notiziario - TG Sport Mattina che aggiorna gli spettatori sulle ultime novità sportive. Alle 07:30, sarà trasmessa la replica della Serie A2 Maschile, 21a giornata, tra Casale Monferrato e Cantù, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. Proseguendo con gli eventi, alle 09:35, dalla Goms, Svizzera, potrai vedere la replica della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2023/24, nella 4x5 Km Staffetta Mista, commentata da Franco Bragagna.

Alle 10:35, lo spettacolo si sposta a St. Moritz, Svizzera, per la replica della Coppa del Mondo di Snowboard Cross, con la voce di Gianluca Gafforio. Infine, alle 12:05, da Rasun Anterselva, Italia, arriva la replica della Coppa del Mondo di Biathlon, nella gara di 12.5 Km Mass Start Femminile, commentata da Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Alle 12:55, potrai seguire in diretta il Super G Maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/24 da Garmisch-Partenkirchen, Germania. Davide Labate e Alberto Schieppati saranno i telecronisti, con interviste curate da Ettore Giovannelli. Subito dopo, alle 13:15, la diretta dello Snowboard con il Gigante Parallelo da Simonhöhe, Austria, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

Alle 14:00 potrai goderti la Coppa del Mondo di Freestyle Moguls da Waterville, Stati Uniti, con i commenti di Silvano Ploner. Poi, alle 15:00, c'è un'altra replica, stavolta dalla Rasun Anterselva, Italia, con la telecronaca di Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Infine, alle 15:40, non perderti la rubrica "Gli Imperdibili", che presenterà le prossime imperdibili sfide sportive. Alle 15:45, la diretta della Del Monte Coppa Italia Maschile Studio dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, con Francesco Pancani e Andrea Lucchetta commentatori. Alle 15:55, la prima semifinale della Del Monte Coppa Italia Maschile tra Trento e Monza, con Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ai microfoni. Dopo una pausa, alle 18:15, ritorna il Del Monte Coppa Italia Maschile Studio, ancora dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con Francesco Pancani e Fabio Vullo al commento. Subito dopo, alle 18:25, la seconda semifinale tra Perugia e Milano, sempre dalla Unipol Arena, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per concludere la giornata di pallavolo, alle 21:00, dal PalaVerde di Villorba, Treviso, potrai seguire la Serie A1 Tigotà con il match tra Conegliano e Scandicci, commentato da Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Alle 23:30, non dimenticare di sintonizzarti sul Notiziario - TG Sport Notte per rimanere aggiornato sugli ultimi avvenimenti sportivi. Successivamente, alle 23:45, non perderti la rubrica TG Sport Speciale Speciale Campionato, in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, una sintesi delle Finali Sprint Maschile e Femminile di tecnica Libera della Coppa del Mondo 2023/24 di Sci di Fondo, direttamente da Goms, Svizzera, con la guida di Franco Bragagna.

Per chiudere la notte sportiva, alle 01:30 e alle 04:00, saranno trasmesse le repliche delle semifinali maschili della Del Monte Coppa Italia Maschile: Trento contro Monza e Perugia contro Milano.

a cura di Lorenzo Roata ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

da Rasun Anterselva (BZ) Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer ore 15:40 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 15:45 Pallavolo Maschile: Del Monte Coppa Italia Maschile Studio (diretta)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

da Goms [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 01:30 Pallavolo Maschile : Del Monte Coppa Italia Maschile 1' Semifinale Trento - Monza (replica)

ore 04:00 Pallavolo Maschile : Del Monte Coppa Italia Maschile 2' Semifinale Perugia - Milano (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. A partire dalle 12:45 su Rai Play 3, non perderti la diretta dello Snowboard - Gigante Parallelo, che si svolgerà a Simonhöhe, in Austria. Gianluca Gafforio ti guiderà attraverso l'emozionante competizione con la sua telecronaca dettagliata. Successivamente, alle 15:30 sempre su Rai Play 3, potrai seguire le Finali Sprint di Sci di Fondo con tecnica libera direttamente da Goms, in Svizzera. Franco Bragagna sarà al microfono per offrirti una copertura esaustiva di questa tappa imperdibile.

Un sabato ricco di eventi sportivi da vivere in diretta su Rai Play.

LO SPORT ALLA RADIO:

Il prossimo 27 gennaio su Rai Radio 1 avremo l'appuntamento con "Sabato Sport", condotto da Nico Forletta. La puntata avrà inizio alle 14 con un collegamento dalla Coppa del Mondo di Sci da Cortina curato da Emilio Mancuso, con gli aggiornamenti dalla libera femminile. Alle 14.50, prenderà il via "Tutto il calcio minuto per minuto" condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta ci sarà una partita di Serie A e sei partite di Serie B: Atalanta – Udinese (Giovanni Scaramuzzino); Modena – Parma (Daniele Fortuna); Como – Ascoli (Manuel Codignoni); Venezia – Ternana (Dario Giordo); Cremonese – Brescia (Giacomo Prioreschi) e, dalle 16.15, Bari – Reggiana (Iacopo Barlotti); Feralpisalò – Lecco (Lucca Cesaretti) e Pisa – Spezia (Sara Meini). Alle 16, ci sarà la prima semifinale della Coppa Italia di Volley, Trento – Monza (Manuela Collazzo). Alle 18, l’anticipo di Serie A, Juventus - Empoli, raccontato da Giuseppe Bisantis. In contemporanea, il Volley con la seconda semifinale di Coppa Italia, Perugia - Milano (Manuela Collazzo). Alle 20.45, il calcio d’inizio di Milan - Bologna sarà radiocronaca di Massimo Barchiesi e Fulvio Collovati. In chiusura, gli opinionisti Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

