Eventi Diretta Rai Sport Sabato 30 Marzo 2024 - Highlights Serie A, Judo, Atletica, Ciclismo, Volley

In vista del weekend, Sabato 30 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 30 Marzo 2024 si prospetta avvincente. Alle 11:00 su Rai Due HD potrai seguire in diretta il notiziario TG Sport Giorno, con le ultime notizie sportive dallo studio TV1 di Milano. Alle 18:40 sempre su Rai Due HD potrai sintonizzarti sulla rubrica Novantesimo Minuto in diretta, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini, direttamente dallo studio SR5 di Roma. Alle 22:40 la rubrica La Domenica Sportiva sarà trasmessa in diretta dallo studio TV2 di Milano, con la conduzione di Simona Rolandi. Infine, alle 00:30 potrai vedere in diretta la rubrica L'Altra DS, condotta da Monica Matano, direttamente dallo studio SR8 di Roma.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 18:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



HD: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini ore 22:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



HD: dallo studio TV2 - Milano Conduce: Simona Rolandi ore 00:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 30 Marzo 2024

Alle 6:00 del mattino, Rai Sport trasmetterà la replica del Rally Il Ciocco, che si è svolto a Lucca. La telecronaca sarà curata da Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Seguirà alle 6:30 la rubrica "L'Uomo e il Mare" a cura di Giulio Guazzini. Successivamente, alle 7:00, potrai seguire il TG Sport Mattina in diretta, con le ultime notizie sportive. Alle 7:30 sarà trasmessa la replica della prima giornata del Judo Grand Slam 2024 da Antalya, in Turchia, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido. Alle 9:55, la rubrica "Radiocorsa" a cura di Andrea De Luca ti terrà aggiornato sul mondo del ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche. Alle 10:55 in diretta potrai seguire la prima giornata dei Campionati Mondiali di Cross 2024 da Belgrado, in Serbia, con la telecronaca di Franco Bragagna e Orlando Pizzolato.

Alle 14:15 sarà trasmessa la rubrica "Gli Imperdibili", seguita alle 14:20 dalla replica del Freestyle Coppa del Mondo 2023/24 Slopestyle Maschile da Silvaplana, in Svizzera, con la telecronaca di Silvano Ploner e Federico De Albertis. Alle 15:05 potrai vedere la replica della rubrica "Reparto Corse" a cura di Gianluca Gafforio, seguita alle 15:30 dalla diretta del Ciclismo 2024 Gran Premio Miguel Indurain Discovery 2024 da Estella Lizarra, in Spagna, con la telecronaca di Umberto Martini e Alessandro Petacchi. Alle 18:00 sarà trasmessa in diretta la seconda giornata del Judo Grand Slam 2024 da Antalya, in Turchia, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido.

Alle 20:20 potrai seguire in diretta la partita di Pallavolo Femminile Serie A1 tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:00 sarà trasmessa la replica del Ciclismo 2024 Gran Premio Miguel Indurain Discovery 2024. Alle 1:30 di notte, potrai vedere la replica della partita di Pallacanestro Maschile tra Udine e Treviglio, con la telecronaca di Edi Dembinski e Sandro De Pol. Alle 2:00 si passerà all'ora legale. Infine, alle 4:00 sarà trasmessa la replica della prima giornata dei Campionati Mondiali di Cross 2024.

ore 06:00 Rally. C.to Italiano: Il Ciocco Rally. C.to Italiano: Il Ciocco (replica)

da Il Ciocco [Lucca]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

da Il Ciocco [Lucca] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli ore 06:30 Rubrica: L'Uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Judo - Grand Slam 2024 1a Giornata (replica)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

Il World Tour di judo continua con il quinto slam di Antalya, in Turchia. Per il team azzurro saranno sul tatami del'Antalya Sports Hall nella prima giornata Andrea Carlino ed Angelo Pantano nei 60 kg e Elios Manzi nei 66 kg per gli uomini, e Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Thauany David Capanni Dias e Veronica Toniolo nei 57 kg per le donne.

da Antalya [Turchia] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido Il World Tour di judo continua con il quinto slam di Antalya, in Turchia. Per il team azzurro saranno sul tatami del'Antalya Sports Hall nella prima giornata Andrea Carlino ed Angelo Pantano nei 60 kg e Elios Manzi nei 66 kg per gli uomini, e Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Thauany David Capanni Dias e Veronica Toniolo nei 57 kg per le donne. ore 09:55 Rubrica: Radiocorsa

a cura di Andrea De Luca

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

a cura di Andrea De Luca Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 10:55 Atletica Leggera: Camp. Mondiali di Cross 2024 1a giornata (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato

da Belgrado [Serbia] Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato ore 14:15 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 14:20 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Slopestyle Maschile (replica)

da Silvaplana [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

da Silvaplana [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis ore 15:05 Rubrica: Reparto Corse (replica)

a cura di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

a cura di Gianluca Gafforio Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 15:30 Ciclismo 2024 Gran Premio Miguel Indurain Discovery 2024 diretta)

da Estella Lizarra [Spagna]

Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi

Come ogni aprile, appuntamento nella regione della Navarra, in Spagna, per il Gran Premio Miguel Indurain 2024. Protagonista la città di Estella con 198 km di percorso complessivo.

da Estella Lizarra [Spagna] Telecronaca: Umberto Martini e Alessandro Petacchi Come ogni aprile, appuntamento nella regione della Navarra, in Spagna, per il Gran Premio Miguel Indurain 2024. Protagonista la città di Estella con 198 km di percorso complessivo. ore 18:00 Judo - Grand Slam 2024 2a Giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

Seconda giornata di gare all'Antalya Sports Hall. Gli azzurri e le azzurre che oggi scenderanno sul tatami sono Edoardo Mella e Manuel Parlati nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Martina Esposito ed Irene Pedrotti nei 70 kg.

da Antalya [Turchia] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido Seconda giornata di gare all'Antalya Sports Hall. Gli azzurri e le azzurre che oggi scenderanno sul tatami sono Edoardo Mella e Manuel Parlati nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Martina Esposito ed Irene Pedrotti nei 70 kg. ore 20:20 Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà - Quarto #2: Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara (diretta)

dal Pala Asti di Torino

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal Pala Asti di Torino Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Ciclismo 2024 Gran Premio Miguel Indurain Discovery 2024 (replica)

ore 01:30 Pallacanestro Maschile: Camp. Italiano Serie A2 seconda fase 7a giornata: Udine - Treviglio (replica)

da Udine

Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol

Il PalaCarnera di Udine ospite l'incontro valevole per la settima giornata della fase ad orologio della Serie A2 tra i padroni di casa della Old Wild West e la Gruppo Mascio Treviglio.



** Alle ore 02:00 passaggio all'ora legale (+1 ora) **



da Udine Telecronaca: Edi Dembinski e Sandro De Pol Il PalaCarnera di Udine ospite l'incontro valevole per la settima giornata della fase ad orologio della Serie A2 tra i padroni di casa della Old Wild West e la Gruppo Mascio Treviglio. ** Alle ore 02:00 passaggio all'ora legale (+1 ora) ** ore 04:00 Atletica Leggera: Camp. Mondiali di Cross 2024 1a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 15:00 su Rai Play 3 potrai seguire la diretta del Judo Grand Slam 2024, con la seconda giornata di gare che si svolgerà ad Antalya, in Turchia. Sarà un'emozionante giornata di judo con gli azzurri e le azzurre che scenderanno sul tatami per rappresentare l'Italia. Tra i protagonisti di oggi ci saranno Edoardo Mella e Manuel Parlati nella categoria dei 73 kg, Antonio Esposito nei 81 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, e infine Martina Esposito e Irene Pedrotti nei 70 kg. La telecronaca sarà affidata a Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido, pronti a raccontare ogni momento di questa intensa competizione sportiva. Preparati per una giornata di emozioni e grande judo direttamente dallo Sports Hall di Antalya!

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 15:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo - Grand Slam 2024 2a Giornata (diretta)

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

Seconda giornata di gare all'Antalya Sports Hall. Gli azzurri e le azzurre che oggi scenderanno sul tatami sono Edoardo Mella e Manuel Parlati nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Martina Esposito ed Irene Pedrotti nei 70 kg.

LO SPORT ALLA RADIO:

Il “Sabato Sport” del 30 marzo 2024 è condotto da Giacomo Prioreschi. Si inizia alle 12.30 con la radiocronaca di Napoli – Atalanta a cura di Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Dalle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto” con Massimiliano Graziani. In scaletta due partite di Serie A: Torino – Monza (Daniele Fortuna) e Genoa – Frosinone (Diego Carmignani). Alle 18 il calcio d’inizio di Lazio – Juventus (Massimo Barchiesi e Iacopo Barlotti) e, in contemporanea, il basket con Treviso – Pesaro (Sebastiano Franco). L’ultima partita di calcio della giornata è Fiorentina – Milan delle 20.45. Radiocronaca di Francesco Repice e Sara Meini. Al termine, Sebino Nela e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

