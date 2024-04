Eventi Diretta Rai Sport Sabato 20 Aprile 2024 - Atletica, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e altro

In vista del weekend, Sabato 20 Aprile 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Dopo aver trasmesso il doppio derby italiano tra Milan e Roma, il programma di Europa League proseguirà anche con le due semifinali del 2 e del 9 maggio e, in caso di qualificazione di una formazione italiana (in corsa per il trofeo c'è anche l'Atalanta), anche per la finale di Dublino del 22 maggio.

Un mese, maggio, durante il quale saranno protagonisti anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l'edizione 2024 del Giro d'Italia [qui il calendario della programmazione Rai] , sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali BNL d'Italia, con i match dei primi turni. Il racconto del Giro d'Italia, come sempre, sarà praticamente integrale, con "Prima Diretta", ovvero i primi chilometri delle 21 frazioni in diretta su Rai Sport HD - che ospiterà anche la rubrica "Giro Mattina, dal Vilaggio di partenza" - e poi, dalle 14.00, su Rai 2, la telecronaca fino alla conclusione, per lasciare subito dopo la linea al "Processo alla Tappa" mentre, in serata, su Rai Sport HD, andranno in onda le altre due rubriche dedicate, "TGiro" e "Giro Notte".

Il ritorno delle telecamere Rai sul centrale del tennis del Foro Italico, invece, avverrà con il racconto in diretta di un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri programmati su uno dei tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2 o Rai 3), quattro dei quali in prime time.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 20 Aprile 2024 si prospetta avvincente. Alle 11:00 su RaiDue HD, potrai sintonizzarti sul TG Sport Giorno, in diretta dallo studio SR8 a Roma. Sarà un'opportunità per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive in tempo reale. Successivamente, alle 18:40 sempre su RAIDUE HD, c'è il TG Sport Sera del Sabato in diretta dallo studio SR8 a Roma. Alle 19:10 su RAIDUE HD, è in programma la sesta puntata del magazine dedicato a Euro 2024 [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai]. la serie introduttiva ai prossimi Europei di calcio che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



HD: dallo studio SR8 - Roma ore 18:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 19:10 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Magazine - Euro 2024 6a puntata

Sesta puntata di Road to Euro 2024, la serie introduttiva ai prossimi Europei di calcio che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 20 Aprile 2024

Alle 6:00 si apre la giornata con la replica della Marlene Sudtirol Sunshine Race di Mountain Bike da Nalles, Bolzano. Gianfranco Benincasa sarà ai microfoni per raccontare le emozioni della gara. Alle 6:30 la rubrica "Sportabilia", curata da Lorenzo Roata, analizzerà la sconfitta dell'Italia del basket in carrozzina al torneo di ripescaggio di Antibes, con particolare attenzione alla prestazione di Patrick Anderson e alla rinascita di Davide Morana, atleta paralimpico che ha superato grandi ostacoli. Verrà inoltre raccontata l'impresa di Alessandro Colombo nell'Everesting Challenge. Alle 7:00, il TG Sport Mattina offrirà le ultime notizie sportive in diretta. Alle 7:30 sarà trasmessa la replica della quinta prova del National Billiard Challenge Lucera, con Enrico Cattaneo e Marco Guggiola alla telecronaca, direttamente dal Gran Hotel "Vigna Nocelli" di Lucera, Foggia. Alle 9:55 potrai rivivere la Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Doha, Qatar, con la telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Massaro.

Alle 13:00 in diretta la prima tappa della Diamond League 2024 da Xiamen, in Cina, con Luca Di Bella e Stefano Tilli ai microfoni. Gaia Sabbatini sarà in pista per l'Italia nella gara dei 1500 metri. Alle 14:55 ci sarà la diretta della partita di Pallanuoto Maschile del Campionato Italiano Serie A1 2023/24 tra la BPER Rari Nantes Savona e la Pro Recco, dalla piscina "Zanelli" di Savona, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 16:10, potrai seguire in diretta il match di Calcio Femminile della Serie A eBay - Poule scudetto #5 tra la Fiorentina e la Roma, dallo stadio Curva Fiesole - Viola Park di Bagno a Ripoli, Firenze. Alle 18:15, non perderti la rubrica "Gli Imperdibili", che offre informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali Rai. Alle 18:20, sarà trasmessa in diretta la partita di Calcio del Campionato Italiano Serie C 2023/24, 37ª giornata, girone A, tra il Lanerossi Vicenza e il Trento, dallo stadio Romeo Menti di Vicenza.

Alle 20:20, potrai seguire in diretta la partita di Pallavolo Femminile della Serie A1 Tigotà - Finale - #2 tra la Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, dal Pala Wanny di Firenze. Alle 23:00, potrai goderti la rubrica "L'uomo e Il Mare", curata da Giulio Guazzini, che esplorerà il mare al di là dell'agonismo sportivo. Alle 23:30, il notiziario "TG Sport Notte" ti terrà aggiornato sugli ultimi eventi sportivi. Alle 23:45, potrai sintonizzarti sulla rubrica "TG Sport Speciale Speciale Campionato", condotta da Fabrizio Tumbarello, direttamente dallo studio SR8 a Roma. Alle 00:30, potrai gustarti la differita della seconda giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica 2024 da Doha, Qatar, con la telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Massaro. Alle 03:35, verrà trasmessa la replica della prima tappa della Diamond League 2024 di Atletica Leggera. Infine, alle 05:30, potrai seguire la replica della rubrica "Reparto Corse", settimanale di motori di RaiSport.

ore 06:00 Ciclismo - Mountain Bike: Marlene Sudtirol Sunshine Race (replica)

da Nalles [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Nalles [Bolzano] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 06:30 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

La disfatta dell'Italia del basket in carrozzina al torneo di ripescaggio di Antibes al centro di questa puntata di SportAbilia: sconfitta amarissima difatti per gli azzurri del CT Di Giusto nell'ultima decisiva partita contro il Canada del grande Patrick Anderson, al modo di un vero e proprio spareggio, fino così a perdere l'ultima possibilità di qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi. Largo spazio di seguito alla meravigliosa storia di rinascita di Davide Morana, oggi tra i forti dell'atletica paralimpica nonostante quattro amputazioni a causa di una meningite fulminante "cosa volete che sia - chiosa ogni volta col sorriso sulle labbra lo sprinter siciliano - alla fine ho solo due braccia e due gambe in meno". In testa al notiziario, infine, l'impresa di Alessandro Colombo, cuor di podista, il primo atleta amputato a cimentarsi nell'Everesting Challange, sport estremo sempre più in voga, all'obiettivo, una salita dopo l'altra, di percorrere in ventiquattro ore una distanza pari o superiore all'altezza della montagna più alta del mondo.

a cura di Lorenzo Roata La disfatta dell'Italia del basket in carrozzina al torneo di ripescaggio di Antibes al centro di questa puntata di SportAbilia: sconfitta amarissima difatti per gli azzurri del CT Di Giusto nell'ultima decisiva partita contro il Canada del grande Patrick Anderson, al modo di un vero e proprio spareggio, fino così a perdere l'ultima possibilità di qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi. Largo spazio di seguito alla meravigliosa storia di rinascita di Davide Morana, oggi tra i forti dell'atletica paralimpica nonostante quattro amputazioni a causa di una meningite fulminante "cosa volete che sia - chiosa ogni volta col sorriso sulle labbra lo sprinter siciliano - alla fine ho solo due braccia e due gambe in meno". In testa al notiziario, infine, l'impresa di Alessandro Colombo, cuor di podista, il primo atleta amputato a cimentarsi nell'Everesting Challange, sport estremo sempre più in voga, all'obiettivo, una salita dopo l'altra, di percorrere in ventiquattro ore una distanza pari o superiore all'altezza della montagna più alta del mondo. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Biliardo: National Billiard Challenge Lucera - 5a prova (replica)

da Lucera [Foggia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Marco Guggiola

A Lucera, la quinta prova del 24esimo Campionato Italiano di stecca 5 birilli. Ad ospitare la gara, il Gran Hotel "Vigna Nocelli".

da Lucera [Foggia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Marco Guggiola A Lucera, la quinta prova del 24esimo Campionato Italiano di stecca 5 birilli. Ad ospitare la gara, il Gran Hotel "Vigna Nocelli". ore 09:55 Ginnastica Artistica: Coppa del Mondo Doha (replica)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro

da Doha [Qatar] Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro ore 13:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 1a tappa (diretta)

da Xiamen [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

La Diamond League, appuntamento articolato in 15 tappe, in apertura va in scena in Cina, a Xiamen. Per l'Italia gareggia Gaia Sabbatini, nei 1500 m.

da Xiamen [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli La Diamond League, appuntamento articolato in 15 tappe, in apertura va in scena in Cina, a Xiamen. Per l'Italia gareggia Gaia Sabbatini, nei 1500 m. ore 14:55 Pallanuoto Maschile: Camp. Italiano Serie A1 2023/24 Savona - Pro Recco (diretta)

dalla piscina "Zanelli" di Savona

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Nella piscina "Zanelli" di Savona, la BPER Rari Nantes Savona sfida in casa la Pro Recco, nell'ultima giornata del Round Scudetto del Campionato.

dalla piscina "Zanelli" di Savona Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Nella piscina "Zanelli" di Savona, la BPER Rari Nantes Savona sfida in casa la Pro Recco, nell'ultima giornata del Round Scudetto del Campionato. ore 16:10 Calcio Femminile: Serie A eBay - Poule scudetto #5: Fiorentina - Roma (diretta)

dallo stadio Curva Fiesole - Viola Park di Bagno a Ripoli [Firenze]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini

ùDopo un percorso entusiasmante, caratterizzato da 20 successi in 21 giornate di campionato, la Roma è pronta a giocarsi il primo match ball. In caso di vittoria con la Fiorentina le giallorosse festeggerebbero lo scudetto con cinque turni d’anticipo. Ma se la Juventus non dovesse battere il Sassuolo nella gara in programma alle 14.30, il secondo titolo consecutivo verrebbe centrato ancora prima del calcio d’inizio della sfida del Viola Park.

ore 18:15 Rubrica: Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

dallo stadio Curva Fiesole - Viola Park di Bagno a Ripoli [Firenze] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini ùDopo un percorso entusiasmante, caratterizzato da 20 successi in 21 giornate di campionato, la Roma è pronta a giocarsi il primo match ball. In caso di vittoria con la Fiorentina le giallorosse festeggerebbero lo scudetto con cinque turni d’anticipo. Ma se la Juventus non dovesse battere il Sassuolo nella gara in programma alle 14.30, il secondo titolo consecutivo verrebbe centrato ancora prima del calcio d’inizio della sfida del Viola Park. ore 18:15 Rubrica: Gli Imperdibili Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 18:20 Calcio: Camp. Italiano Serie C 2023/24 37a giornata: Lanerossi Vicenza - Trento (diretta)

dallo stadio Romeo Menti di Vicenza

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

La sfida valida per la 37esima giornata di campionato, girone A, vede scendere in campo il Vicenza contro il Trento.

dallo stadio Romeo Menti di Vicenza Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi La sfida valida per la 37esima giornata di campionato, girone A, vede scendere in campo il Vicenza contro il Trento. ore 20:20 Pallavolo F Serie A1 Tigotà Finale #2: Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta

Aspettative altissime dopo l’epica battaglia del primo confronto della Finale Scudetto di Playoff Serie A1 Tigotà. La Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco Doc Imoco Conegliano sono pronte a tornare sul taraflex rosa per una fondamentale Gara 2, in programma a Palazzo Wanny domani, sabato 20 aprile, alle ore 20.30. Il match, in diretta Rai Sport e Sky Sport Arena, rappresenterà un bivio per le due formazioni impegnate: con un successo davanti al proprio pubblico, la squadra di coach Barbolini potrà giocarsi già a Gara 3 il match point tricolore, mentre con una vittoria delle ragazze di coach Santarelli lo scontro tornerà in equilibrio con il fattore campo nuovamente nelle mani delle pantere.

dal Pala Wanny di Firenze Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta Aspettative altissime dopo l’epica battaglia del primo confronto della Finale Scudetto di Playoff Serie A1 Tigotà. La Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco Doc Imoco Conegliano sono pronte a tornare sul taraflex rosa per una fondamentale Gara 2, in programma a Palazzo Wanny domani, sabato 20 aprile, alle ore 20.30. Il match, in diretta Rai Sport e Sky Sport Arena, rappresenterà un bivio per le due formazioni impegnate: con un successo davanti al proprio pubblico, la squadra di coach Barbolini potrà giocarsi già a Gara 3 il match point tricolore, mentre con una vittoria delle ragazze di coach Santarelli lo scontro tornerà in equilibrio con il fattore campo nuovamente nelle mani delle pantere. ore 23:00 Rubrica: L'uomo e Il Mare

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

a cura di Giulio Guazzini Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti. ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Ginnastica Artistica: Coppa del Mondo Doha: 2a giornata (differita)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica fa tappa a Doha, in Qatar, per la seconda giornata di gare. Fra gli azzurri che partecipano alla competizione: Niccolò Vannucchi al volteggio, Lay Giannini e Nicolò Mozzato alle parallele pari e Chiara Barzasi sia a trave che a corpo libero.

da Doha [Qatar] Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica fa tappa a Doha, in Qatar, per la seconda giornata di gare. Fra gli azzurri che partecipano alla competizione: Niccolò Vannucchi al volteggio, Lay Giannini e Nicolò Mozzato alle parallele pari e Chiara Barzasi sia a trave che a corpo libero. ore 03:35 Atletica Leggera: Diamond League 2024 1a tappa (replica)

ore 05:30 Rubrica: Reparto Corse (replica)

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT,

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Dalle 14:55 su Rai Play 3 potrai seguire la diretta della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica 2024 da Doha, Qatar. È la seconda giornata di gare, e l'attenzione è puntata sugli atleti italiani che si esibiscono con grande determinazione. Niccolò Vannucchi affronta il volteggio, mentre Lay Giannini e Nicolò Mozzato sono in gara alle parallele pari. Chiara Barzasi, invece, si cimenta sia sulla trave che sul corpo libero, promettendo performance emozionanti e di alto livello. La telecronaca è affidata a due voci autorevoli, Andrea Fusco e Andrea Massaro, che ci guideranno attraverso ogni momento di questa competizione di prestigio.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 14:55 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ginnastica Artistica - Coppa del Mondo 2024 (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Andrea Fusco e Andrea Massaro

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica fa tappa a Doha, in Qatar, per la seconda giornata di gare. Fra gli azzurri che partecipano alla competizione: Niccolò Vannucchi al volteggio, Lay Giannini e Nicolò Mozzato alle parallele pari e Chiara Barzasi sia a trave che a corpo libero.



LO SPORT ALLA RADIO:

Sabato Sport del 20 aprile, in onda su Rai Radio1 condotto da Giacomo Prioreschi, inizia alle 13.55 con "Tutto il calcio minuto per minuto" con Massimiliano Graziani. In scaletta sette partite di Serie B: Ascoli – Modena (con Andrea Taffi); Brescia – Ternana (con Antonello Brughini); Feralpisalò – Como (con Daniele Fortuna) e, dalle 16.15, Catanzaro – Cremonese (con Antonio Lopez); Spezia – Sampdoria (con Rita Lucido); Lecco – Venezia (con Marco Signorelli) e Sudtirol – Cittadella (con Luca Cesaretti). Alle 18 il calcio d’inizio di Empoli - Napoli (con Giuseppe Bisantis e Iacopo Barlotti). L’ultima partita di calcio della giornata è Verona - Udinese alle 20.45, con radiocronaca di Massimo Barchiesi e Dario Giordo. Al termine, Sebino Nela e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

