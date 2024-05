Diretta Rai Sport Sabato 25 Maggio 2024 Ciclismo: Giro d'Italia, Equitazione, Nuoto, Atletica, Serie C

In vista del weekend, Sabato 25 Maggio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione di Rai Sport su RAIDUE HD per la giornata include una varietà di eventi sportivi e notiziari in diretta. Alle 11:00, si inizia con il TG Sport Giorno, trasmesso dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario sportivo offre aggiornamenti e approfondimenti su tutti gli eventi sportivi del giorno. Nel primo pomeriggio, alle 14:00, l'attenzione si sposta sul ciclismo con la 20ª tappa del Giro d'Italia 2024, che va da Alpago a Bassano del Grappa. La diretta sarà accompagnata dalla telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, con Stefano Rizzato e Giada Borgato che forniranno i dettagli e le interviste dalla strada. Successivamente, alle 17:15, sempre su RAIDUE HD, è il momento di "Processo alla Tappa", un programma di approfondimento sul Giro d'Italia. La discussione sarà guidata da Alessandro Fabretti con la partecipazione di Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti, che analizzeranno la tappa del giorno e discuteranno delle prestazioni dei ciclisti. Alle 18:20, il TG Sport della Sera fornirà un'ulteriore sintesi delle notizie sportive della giornata, trasmesso dallo studio SR5 di Roma. Infine, alle 19:00, si potrà seguire in differita il Piccolo Gran Premio di Equitazione da Piazza di Siena a Roma, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro in Diretta 20a tappa: Alpago > Bassano del Grappa (diretta)

da Bassano del Grappa [Vicenza]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato



HD: da Bassano del Grappa [Vicenza] Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 17:15 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Processo alla Tappa (diretta)

da Bassano del Grappa [Vicenza]

In studio: Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti



HD: da Bassano del Grappa [Vicenza] In studio: Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti ore 18:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport della Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



HD: dallo studio SR5 - Roma ore 19:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Equitazione - Piazza di Siena - Piccolo Gran Premio (differita)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Piccolo Gran Premio.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 25 Maggio 2024

La giornata di programmazione sportiva su RAIDUE HD inizia presto con il TG Sport Mattina alle ore 07:00, seguito dalla sintesi della gara femminile di Nuoto in Acque Libere della Coppa del Mondo, disputatasi al Golfo degli Aranci. La telecronaca di questo evento sarà affidata a Enrico Cattaneo e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale a bordo campo. Alle 09:00, continua la Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere con la diretta della staffetta 4x1500 dalla stessa località. Alle 10:30, l'attenzione si sposta sull'Ippica con il Derby di Galoppo di Roma, dall'Ippodromo delle Capannelle. Poco dopo, alle 10:55, viene trasmessa la rubrica "Promo Gli Imperdibili", che offre anteprime e curiosità sulla programmazione Rai. Alle 11:00, parte la diretta del Giro d'Italia 2024 con la trasmissione "Giro Mattina" dedicata alla 20ª tappa da Alpago a Bassano del Grappa, con Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti in studio. Alle 11:45, la telecronaca della stessa tappa continua con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi.

Alle 14:00, si passa all'Equitazione con il Piccolo Gran Premio in diretta da Piazza di Siena a Roma, commentato da Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Alle 15:15, il Triathlon World Series a Cagliari vede la gara maschile trasmessa in diretta, con telecronaca di Davide Labate e Andrea Facchinetti. Alle 17:40, si può seguire in differita la competizione di Skeet misto dei Campionati Europei di Tiro a Volo da Lonato del Garda, commentata da Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle 18:15, viene trasmessa la differita del Campionato Europeo Para Archery da Ostia Antica, con telecronaca di Nicola Sangiorgio e Guido Logiudice. Alle 20:00, "TGiro" offre una sintesi della 20ª tappa del Giro d'Italia 2024, con Andrea De Luca e Davide Cassani in studio. Subito dopo, alle 20:40, è la volta della finale play off di Serie A1 di Pallanuoto maschile tra Savona e Pro Recco, trasmessa in diretta da Savona e commentata da Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, con Nicola Sangiorgio a bordovasca.

Alle 22:00, si conclude la serata con la diretta della 5ª tappa della Diamond League di Atletica Leggera da Eugene, negli Stati Uniti, con telecronaca di Franco Bragagna e Stefano Tilli. A mezzanotte, il "TG Sport Speciale Speciale Campionato" condotto da Fabrizio Tumbarello offrirà un'ulteriore analisi della giornata sportiva. Infine, alle 00:45, ci sarà la sintesi della 20ª tappa del Giro d'Italia 2024, seguita alle 01:45 dalla differita delle finali all around a squadre degli Europei di Ginnastica Ritmica da Budapest, con telecronaca di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 19a tappa: Mortegliano > Sappada (replica)

da Sappada [Udine]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Tappa friulana al Giro, 159 km da Mortegliano a Sappada. Una frazione per passisti che vede un inizio in falso piano per poi proseguire con 2 GPM di seconda categoria e uno di terza.

da Sappada [Udine] Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato Tappa friulana al Giro, 159 km da Mortegliano a Sappada. Una frazione per passisti che vede un inizio in falso piano per poi proseguire con 2 GPM di seconda categoria e uno di terza. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Nuoto Acque libere: Coppa del Mondo Golfo degli Aranci - 1a giornata: gara Femminile differita/sintesi del 24/5

da Golfo degli Aranci [Sassari]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Luca Sacchi

Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale

da Golfo degli Aranci [Sassari] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Luca Sacchi Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale ore 09:00 Nuoto Acque libere: Coppa del Mondo Golfo degli Aranci - 2a giornata: Staffetta 4x 1500 (diretta)

da Golfo degli Aranci [Sassari]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Luca Sacchi

Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale

da Golfo degli Aranci [Sassari] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Luca Sacchi Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale ore 10:30 Ippica 2024: Derby di Galoppo Roma

dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma

Telecronca:

dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma Telecronca: ore 10:55 Rubrica: Promo Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 11:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Mattina 20a tappa: Alpago > Bassano del Grappa (diretta)

da Bassano del Grappa [Vicenza]

In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Contii

da Bassano del Grappa [Vicenza] In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Contii ore 11:45 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Prima Diretta 20a tappa: Alpago > Bassano del Grappa (diretta)

da Bassano del Grappa [Vicenza]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi

da Bassano del Grappa [Vicenza] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi ore 14:00 Equitazione - Piazza di Siena - Piccolo Gran Premio (diretta)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Piccolo Gran Premio.

da Piazza di Siena [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Piccolo Gran Premio. ore 15:15 Triathlon: World Series Cagliari gara Maschile (diretta)

da Cagliari

Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti

da Cagliari Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti ore 17:40 Tiro a Volo: Camp. Europei 2024 Skeet misto (differita)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 18:15 Tiro con l'Arco: Camp Europei Para Archery differita del 24/5

da Ostia Antica [Roma]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Guido Logiudice

da Ostia Antica [Roma] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Guido Logiudice ore 20:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - TGiro 20a tappa: Alpago > Bassano del Grappa

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani ore 20:40 Pallanuoto. Serie A1 maschile Finale Play off Finale gara 2: Savona - Pro Recco (diretta)

da Savona

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

Nella Finale Play off, in gara 2 si scontrano Savona e Pro Recco, a caccia, quest'ultima, del suo 36° scudetto.

da Savona Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio Nella Finale Play off, in gara 2 si scontrano Savona e Pro Recco, a caccia, quest'ultima, del suo 36° scudetto. ore 22:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 5a tappa (diretta)

da Eugene [Stati Uniti]

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

da Eugene [Stati Uniti] Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli ore 00:00 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:45 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 20a tappa: Alpago > Bassano del Grappa (sintesi)

ore 01:45 Ginnastica Ritmica - Europei - 3a giornata: Finali All Around a Squadre (differita)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali all around a squadre.

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Sport HD offre una programmazione ricca di eventi sportivi in diretta per tutta la giornata. Alle ore 11:00 su Rai Play Sport 1, potrete seguire la gara femminile del Triathlon World Series a Cagliari con la telecronaca di Davide Labate e Andrea Facchinetti. A mezzogiorno e un quarto, su Rai Play Sport 2, sarà trasmesso il Piccolo Gran Premio di Equitazione da Piazza di Siena a Roma, commentato da Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Nel primo pomeriggio, alle 14:20, su Rai Play Sport 3, gli appassionati di Ginnastica Ritmica potranno assistere alle finali all around individuali degli Europei in diretta da Budapest, con la telecronaca di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio. Poco dopo, alle 14:55 su Rai Play Sport 1, sarà il momento del Tiro a Volo con la competizione di Skeet misto dagli Europei di Lonato del Garda, commentata da Davide Novelli e Sabatino Durante. Alle 16:30, su Rai Play Sport 2, si torna all'Equitazione con il Gran Premio Sei Barriere da Piazza di Siena, sempre con Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano al microfono. Alle 17:45, su Rai Play Sport 3, le finali all around a squadre degli Europei di Ginnastica Ritmica continueranno in diretta da Budapest, con la telecronaca di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio. In serata, alle 20:15 su Rai Play Sport 1, si concluderà la giornata sportiva con il match di calcio della Serie C, fase play off nazionale - 2° turno ritorno: Torres contro Benevento, dallo stadio Vanni Sanna di Sassari. La telecronaca sarà affidata a Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, con Massimo Proietto che si occuperà delle interviste e dei commenti dal bordocampo.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Triathlon - World Series Cagliari - gara femminile (diretta)

da Cagliari

Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti



da Cagliari Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti ore 12:15 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Equitazione - Piazza di Siena - Piccolo Gran Premio (diretta)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Piccolo Gran Premio.



da Piazza di Siena [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Piccolo Gran Premio. ore 14:20 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ginnastica Ritmica - Europei - 3a giornata: Finali All Around Individuali (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali all around individuali.



da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali all around individuali. ore 14:55- Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Tiro a Volo - Europei - Skeet misto (diretta)

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante



da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 16:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Equitazione - Piazza di Siena - Gran Premio Sei Barriere (diretta)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Gran Premio Sei Barriere.



da Piazza di Siena [Roma] Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Gran Premio Sei Barriere. ore 17:45 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ginnastica Ritmica - Europei - 3a giornata: Finali All Around a Squadre (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali all around a squadre.



da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali all around a squadre. ore 20:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Serie C - Fase Play off Nazionale - 2° turno Ritorno: Torres vs Benevento (diretta)

dallo stadio Vanni Sanna di Sassari

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto



LO SPORT ALLA RADIO:

“Sabato Sport” del 25 maggio è condotto da Guido Ardone e apre alle 14 con la partenza del Giro d’Italia da Alpago. La ventesima tappa, lunga 184 chilometri, arriva a Bassano del Grappa e viene raccontata dalle voci di Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni. Alle 14.30 punto sul tennis con l’avvio del Roland Garros a cura di Gianluca Pozzi. Alle 15.15 la partenza della sprint race del MotoGp di Catalogna con Luca Cesaretti. Alle 16 partono anche le qualifiche del Gran Premio di Formula1 da Montecarlo con Giacomo Prioreschi. A seguire lo speciale “Sulle Strade del Giro” per ripercorrere la tappa appena conclusa. Alle 18 l’anticipo di Serie A, Juventus – Monza (Daniele Fortuna e Stefano Tallia). Alle 20.30 collegamento con Marco Signorelli per la radiocronaca dei playoff di Serie B tra Cremonese e Catanzaro. L’ultima partita di calcio della giornata è Milan - Salernitana delle 20.45. Radiocronaca di Giuseppe Bisantis. In contemporanea la Gara 2 della Finale del campionato di pallanuoto tra Savona e Pro Recco (Alberto Viazzi) e il basket con la Gara1 della semifinale tra Milano e Brescia. In chiusura Sebino Nela e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori

