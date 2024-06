Diretta Rai Sport Domenica 2 Giugno 2024 Rally Sardegna, Rugby, Ciclismo, Calcio Serie C e Under 17

In vista del weekend, Domenica 2 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Oggi su RAIDUE HD, la giornata sarà ricca di dirette sportive e notiziari Alle 15:40, la rubrica "Sognando Parigi - Il Talento", dedicata a Thomas Ceccon, uno dei nuotatori più promettenti al mondo. Questa trasmissione esplora la vita e la carriera di Ceccon, mettendo in luce non solo il suo talento, ma anche la sua dedizione e il duro lavoro che lo portano a sfidare costantemente se stesso e i suoi limiti. La rubrica presenta anche altri atleti sostenuti da Allianz, offrendo uno sguardo ravvicinato sui loro percorsi sportivi e personali. Alle 16:00, la sesta prova del Rally Italia Sardegna viene trasmessa in diretta da Alghero, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Questa gara rappresenta il sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship (WRC), una competizione che attrae i migliori piloti del mondo in una serie di sfide avvincenti su percorsi difficili e spettacolari. Alle 16:50, va in onda l'undicesima puntata di "Euro 2024 Magazine", una rubrica che offre aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul prossimo Campionato Europeo di Calcio, previsto per l'estate del 2024. Questa trasmissione tiene gli spettatori informati sulle preparazioni delle squadre, gli sviluppi dei gironi e le aspettative per il torneo. Alle 17:15, la finale della Serie A Elite di Rugby tra Rugby Viadana 1970 e Petrarca Padova viene trasmessa in diretta dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma. La telecronaca è affidata a Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti e Tommaso Visentin, con Vito Giannulo che cura le interviste. Questa finale rappresenta un evento storico, con Rugby Viadana 1970 alla ricerca del secondo titolo della sua storia dopo il trionfo del 2002, e Petrarca Padova che mira al quindicesimo titolo, cercando di eguagliare il record di Treviso e superare i rivali della Femi-CZ Rovigo. Alle 23:40, chiude la giornata la rubrica "La Domenica Sportiva Estate", trasmessa in diretta dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. Questa edizione estiva del celebre programma sportivo copre le novità del calciomercato e i principali eventi sportivi, tra cui gli Europei di atletica di Roma, gli Europei di calcio, il Tour de France e le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi. "La Domenica Sportiva Estate" si adatta alla stagione per continuare a offrire contenuti rilevanti e coinvolgenti agli appassionati di sport.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano





HD: dallo studio TV1 - Milano ore 15:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Sognando Parigi - Il Talento

Thomas Ceccon, in questo momento, è probabilmente il nuotatore più promettente al Mondo. Grazie al talento, ma anche grazie a volontà e abnegazione che lo portano ogni giorno a sfidare se stesso e i suoi limiti. Lo conosciamo da vicino, come atleta e come persona, insieme agli altri atleti Allianz.



HD: Thomas Ceccon, in questo momento, è probabilmente il nuotatore più promettente al Mondo. Grazie al talento, ma anche grazie a volontà e abnegazione che lo portano ogni giorno a sfidare se stesso e i suoi limiti. Lo conosciamo da vicino, come atleta e come persona, insieme agli altri atleti Allianz. ore 16:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 6a Prova (diretta)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Sesta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.



HD: da Alghero [Sassari] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Sesta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. ore 16:50 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Euro 2024 Magazine 11a Puntata



HD: ore 17:15 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rugby: Serie A Elite - Finale: Rugby Viadana 1970 - Petrarca Padova (diretta)

dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin

Interviste: Vito Giannulo

La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff.



HD: dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin Interviste: Vito Giannulo La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff. ore 23:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dagli Europei d'atletica di Roma agli Europei di Calcio, dal Tour De France fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 2 Giugno 2024

La giornata televisiva di RaiSport inizia alle 07:00 con il Notiziario - TG Sport Mattina, una diretta che fornisce le ultime notizie e aggiornamenti sul mondo dello sport. Alle 07:30, segue la rubrica "Reparto Corse", curata da Gianluca Gafforio. Questo settimanale di motori include le pagelle della F1, analisi tecniche delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. Inoltre, copre eventi di Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, con inchieste e approfondimenti. Alle 07:55, viene trasmessa la replica della Fossa Olimpica Maschile della Coppa del Mondo di Tiro a Volo 2024 da Baku, con telecronaca di Davide Novelli e Sabatino Durante. La Coppa del Mondo di Tiro a Volo è uno degli eventi più importanti nel calendario della Federazione Internazionale di Tiro (ISSF), che vede i migliori tiratori del mondo competere per la gloria e per i punti di qualificazione olimpica. Alle 09:00, la trasmissione continua con la quarta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship (WRC), in diretta da Alghero. Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli offrono la telecronaca dell'evento. Il Rally Italia Sardegna è noto per i suoi percorsi impegnativi e scenari mozzafiato, attirando appassionati da tutto il mondo.

Alle 10:00, viene trasmessa la replica della terza giornata del CSIO 2024 da Piazza di Siena a Roma, con il Piccolo Gran Premio. La telecronaca è affidata a Gianluigi Zamponi, mentre Marco Tripisciano si occupa delle interviste. Il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) di Roma è una delle competizioni equestri più prestigiose al mondo, ospitando cavalieri e cavalli di altissimo livello. Alle 11:10, la programmazione prosegue con la replica della prima gara del Campionato Italiano GT Sprint da Imola, con telecronaca di Edoardo Chiozzi. Il Campionato Italiano GT è un'importante competizione automobilistica in Italia, con gare avvincenti che si svolgono sui circuiti più famosi del paese. Alle 12:10, di nuovo in diretta da Alghero, la quinta prova del Rally Italia Sardegna, commentata ancora da Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle 13:45, viene trasmessa la rubrica "Diretta Azzurra" dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. Coverciano è il cuore pulsante del calcio italiano, sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del centro tecnico nazionale dove si allenano le squadre nazionali.

Alle 14:15, segue in diretta la seconda gara del Campionato Italiano GT Sprint da Imola, con telecronaca di Edoardo Chiozzi. Il circuito di Imola è noto per la sua difficoltà e storia, essendo stato sede di numerose gare di Formula 1 e altre competizioni automobilistiche di rilievo. Alle 15:25, in diretta da Saint Pourçain sur Sioule in Francia, parte la prima tappa del Giro del Delfinato, con telecronaca di Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Il Critérium du Dauphiné è una corsa a tappe di preparazione al Tour de France, spesso utilizzata dai corridori per testare la loro forma prima della grande corsa francese. Alle 17:00, viene trasmessa la replica della finale scudetto maschile del Campionato Italiano di Hockey su pista 2023/24, con la terza partita tra Firenze CH Forte e Hockey Trissino da Forte dei Marmi, con telecronaca di Federico Calcagno. L'hockey su pista è uno sport tradizionale in Italia, con una base di fan appassionati e una storia di competizioni intense.

Alle 18:00, in diretta da Stoccolma, la settima tappa della Diamond League 2024, con telecronaca di Luca Di Bella e Guido Alessandrini e interviste nella mixzone con Elisabetta Caporale. La Diamond League è il principale circuito internazionale di atletica leggera, attirando i migliori atleti del mondo in varie discipline. Gli atleti italiani presenti a Stoccolma includono Zaynab Dosso, Chituru Ali, Ayomide Folorunso, Ossama Meslek e Federico Riva, tutti impegnati a rappresentare l'Italia ai massimi livelli. Alle 20:00, segue un'altra edizione della rubrica "Diretta Azzurra" dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, fornendo ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul calcio italiano. Alle 20:30, viene trasmesso uno speciale del TG Sport dedicato a Patrizio Oliva, ex pugile italiano e campione olimpico, che ha lasciato un'impronta indelebile nello sport italiano con i suoi successi e la sua carriera esemplare.

Alle 20:45, in diretta dallo stadio "Romeo Menti" di Vicenza, si svolge la semifinale di ritorno dei play-off di Serie C 2023/24 tra Vicenza e Avellino, con telecronaca di Giuseppe Galati e Andrea Mantovani e bordocampo con Alessandro Pirozzi. La Serie C è il terzo livello del calcio professionistico italiano, con partite spesso intense e competitive. Alle 23:15, in differita dallo stadio Ant?n?s Papadopoulos di Larnaca, la semifinale dei Campionati Europei Under 17 tra Danimarca e Italia, con telecronaca di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti. I Campionati Europei Under 17 sono un'importante vetrina per i giovani talenti del calcio europeo.

Alle 01:15, in differita dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma, la finale della Serie A Elite di Rugby tra Rugby Viadana 1970 e Petrarca Padova, con telecronaca di Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti e Tommaso Visentin e interviste a Vito Giannulo. Questa finale rappresenta una sfida storica nel rugby italiano, con il Rugby Viadana 1970 alla ricerca del suo secondo titolo e il Petrarca Padova che punta al quindicesimo. Alle 03:25, viene trasmessa la replica della settima tappa della Diamond League 2024. Infine, alle 05:30, replica della prima tappa del Giro del Delfinato, concludendo così una giornata ricca di eventi sportivi.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30Rubrica: Reparto Corse

a cura di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

a cura di Gianluca Gafforio Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 07:55 Tiro a Volo: Coppa del Mondo 2024 - Baku Fossa Olimpica Maschie (replica)

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Baku [Azerbaigian] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 09:00 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna -4a Prova (diretta)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Quarta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.

da Alghero [Sassari] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Quarta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. ore 10:00 Equitazione: CSIO Piazza di Siena 2024 3a giornata: Piccolo Gran Premio (replica)

da Piazza di Siena in Roma

Telecronaca: Gianluigi Zamponi

Interviste: Marco Tripisciano

da Piazza di Siena in Roma Telecronaca: Gianluigi Zamponi Interviste: Marco Tripisciano ore 11:10 Automobilismo - C.to Italiano Gt Sprint Imola - gara 1 (replica)

dall'Autodromo di Imola [Bologna]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

dall'Autodromo di Imola [Bologna] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 12:10 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna -5a Prova (diretta)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Quinta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.

da Alghero [Sassari] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Quinta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship. ore 13:45 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] ore 14:15 Automobilismo - C.to Italiano Gt Sprint Imola - gara 2 (diretta)

dall'Autodromo di Imola [Bologna]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

dall'Autodromo di Imola [Bologna] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 15:25 Ciclismo: Giro del Delfinato 1a tappa: Saint Pourçain sur Sioule > Saint Pourçain sur Sioule (diretta)

da Saint Pourçain sur Sioule [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

Prende il via la gara ciclistica a tappe, con protagoniste 22 squadre, in attesa del Tour de France.

da Saint Pourçain sur Sioule [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli Prende il via la gara ciclistica a tappe, con protagoniste 22 squadre, in attesa del Tour de France. ore 17:00 Hockey su pista: Camp. Italiano 2023/2 Finale scudetto maschile - #3: Firenze CH Forte - Hockey Trissino (replica)

da Forte dei Marmi [Lucca]

Telecronaca: Federico Calcagno

da Forte dei Marmi [Lucca] Telecronaca: Federico Calcagno ore 18:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 7a tappa: Stoccolma (diretta)

da Stoccolma [Svezia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

Mixzone: Elisabetta Caporale

Gli atleti italiani a Stoccolma: Zaynab Dosso, Chituru Ali, Ayomide Folorunso, Ossama Meslek, Federico Riva.

da Stoccolma [Svezia] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini Mixzone: Elisabetta Caporale Gli atleti italiani a Stoccolma: Zaynab Dosso, Chituru Ali, Ayomide Folorunso, Ossama Meslek, Federico Riva. ore 20:00 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] ore 20:30 Speciale TG Sport: Patrizio Oliva

ore 20:45 Calcio Serie C 2023/24 - Play off Semifinale ritorno: Vicenza - Avellino (diretta)

dallo stadio "Romeo Menti" di Vicenza

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi

dallo stadio "Romeo Menti" di Vicenza Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani Bordocampo ed interviste: Alessandro Pirozzi ore 23:15 Calcio: Campionati Europei Under 17 Semifinale Danimarca - Italia (differita)

dallo stadio Ant?n?s Papadopoulos Stadium di Larnaca [Cipro]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti

dallo stadio Ant?n?s Papadopoulos Stadium di Larnaca [Cipro] Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti ore 01:15 Rugby: Serie A Elite - Finale: Rugby Viadana 1970 - Petrarca Padova (differita)

dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin

Interviste: Vito Giannulo

La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff.

(differita) dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin Interviste: Vito Giannulo La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff. ore 03:25 Atletica Leggera: Diamond League 2024 7a tappa (replica)

ore 05:30 Ciclismo: Giro del Delfinato 1a tappa: Saint Pourçain sur Sioule > Saint Pourçain sur Sioule (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione continua su RaiSport HD con la trasmissione in diretta streaming 24 ore su 24, offrendo una copertura continua di tutti gli eventi sportivi trasmessi sul canale digitale. Alle 17:15, su Rai Play Sport 2, viene trasmessa in diretta la finale della Serie A Elite di Rugby tra Rugby Viadana 1970 e Petrarca Padova dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma. La telecronaca è curata da Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti e Tommaso Visentin, con interviste realizzate da Vito Giannulo. Questa finale rappresenta un evento storico, poiché per la prima volta nella storia del massimo campionato, Rugby Viadana 1970 e Petrarca Padova si sfidano per il titolo. I mantovani cercano il loro secondo scudetto, dopo quello conquistato nel 2002, mentre il Petrarca punta al quindicesimo titolo della propria storia. Una vittoria permetterebbe ai tuttineri di eguagliare il numero di titoli del Treviso e superare i rivali storici della Femi-CZ Rovigo, che hanno dovuto abbandonare la corsa al titolo nell'ultimo turno dei playoff. Alle 19:30, su Rai Play Sport 3, viene trasmessa in diretta la semifinale dei Campionati Europei Under 17 tra Danimarca e Italia, dallo stadio Ant?n?s Papadopoulos di Larnaca, a Cipro. La telecronaca è affidata a Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti. Questa partita è cruciale per entrambe le squadre, poiché si gioca l'accesso alla finale del torneo. I giovani talenti italiani cercano di affermarsi a livello continentale, mostrando il futuro brillante del calcio azzurro. Questa programmazione su Rai Play Sport offre agli spettatori la possibilità di seguire eventi sportivi di alta importanza, sia nel rugby che nel calcio giovanile, permettendo di vivere le emozioni delle competizioni in diretta.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 17:15 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Rugby: Serie A Elite - Finale: Rugby Viadana 1970 - Petrarca Padova (diretta)

dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin

Interviste: Vito Giannulo

La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff.



dallo stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma Telecronaca: Nicola Sangiorgio, Andrea Gritti, Tommaso Visentin Interviste: Vito Giannulo La Finale per lo scudetto vedrà sfidarsi, per la prima volta nella storia del massimo campionato, il Rugby Viadana 1970 ed il Petrarca Rugby: una premiere assoluta, con i mantovani che vanno a caccia del secondo titolo della loro storia dopo quello conquistato nel 2002 mentre il Petrarca insegue il quindicesimo titolo della propria storia: in caso di vittoria i tuttineri raggiungerebbero Treviso e si porterebbero davanti ai rivali di sempre della Femi-CZ Rovigo dopo averli costretti ad abdicare nell’ultimo turno dei playoff. ore 19:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio: Campionati Europei Under 17 Semifinale Danimarca - Italia (diretta)

dallo stadio Ant?n?s Papadopoulos Stadium di Larnaca [Cipro]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica 2 giugno alle 14 sempre su Rai Radio1, "Domenica Sport", condotta da Giovanni Scaramuzzino, si apre con una panoramica sui principali avvenimenti sportivi della settimana e la partenza del Gran Premio del motomondiale dal Mugello con la voce di Luca Cesaretti. A seguire, tra gli approfondimenti sportivi, la nazionale di calcio con Daniele Fortuna; il tennis con Marco Cecchinato; le paralimpiadi con Assunta Legnante e Carlo Branzaglia; gli Europei di Atletica di Roma con Filippo Di Mulo; la finale playoff di Serie B con Attilio Tesser. Alle 18 il recupero della partita di Serie A che vede contrapposte Atalanta e Fiorentina (Giuseppe Bisantis). Dalle 20 la conduzione passa a Giacomo Prioreschi. Alle 20.30 spazio alla finale dei playoff di Serie B, Venezia – Cremonese, raccontata da Cristiano Piccinelli e Dario Giordo. In chiusura Enzo Bucchioni e Roberto Rambaudi rispondono ai messaggi e alle telefonate dei nostri ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog