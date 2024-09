Diretta Rai Sport Sabato 28 Settembre 2024 - Pallavolo Maschile e Femminile, Ciclismo Mondiali

In vista del weekend, Sabato 28 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE



La giornata su RAIDUE inizia alle 11:00 con la trasmissione del TG Sport Mattino, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Questo notiziario sportivo mattutino offre un'ampia copertura dei principali eventi e aggiornamenti dal mondo dello sport, mantenendo il pubblico informato sulle notizie più rilevanti della giornata.

Nel pomeriggio, alle 15:40, RAIDUE trasmette in diretta i Campionati Mondiali 2024 di ciclismo, con la Prova Elite Femminile. La gara si svolge a Zurigo, in Svizzera, su un impegnativo percorso di 154 km con un dislivello di 2384 metri. La telecronaca è affidata ad Andrea De Luca e Alessandro Ballan, mentre Francesco Pancani e Giada Borgato dallo studio offriranno analisi approfondite e commenti sulla gara. Alle 17:50, l'attenzione si sposta sulla Pallavolo Femminile con la Fineco Supercoppa 2024, che vedrà affrontarsi le squadre di Conegliano e Milano. La partita si terrà al PalaEur di Roma e sarà trasmessa in diretta, con Marco Fantasia e Giulia Pisani alla telecronaca, mentre Edi Dembinski seguirà l'evento dallo studio, fornendo ulteriori analisi e commenti.

La programmazione sportiva su RAIDUE si conclude alle 23:00 con la rubrica "90° Minuto del Sabato", in diretta dallo studio SR5 di Roma. Condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, il programma offrirà una panoramica sugli anticipi della Serie A, con highlights, collegamenti dai campi e analisi degli episodi arbitrali, grazie all’uso della moviola e ai commenti degli ospiti presenti in studio.

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

Ciclismo - Campionati Mondiali 2024: Prova Elite Femminile (diretta)

In diretta da Zurigo, 154 km di percorso e 2384 metri di dislivello complessivo, con partenza ed arrivo nella città elvetica.



Pallavolo Femminile - Fineco Supercoppa 2024 Conegliano - Milano (diretta)

Studio: Edi Dembinski



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 28 Settembre 2024

La programmazione sportiva di RAISPORT inizia alle 06:00 con la replica del Gran Premio di Imola del Campionato Europeo Formula Regional, un'occasione per rivivere le emozioni della gara automobilistica. Alle 07:00 segue il TG Sport Mattino, in diretta, che aggiorna gli spettatori sulle principali notizie sportive della giornata. Subito dopo, alle 07:30, viene trasmessa la rubrica Radiocorsa, dedicata agli appassionati di ciclismo. La mattinata continua con il Triathlon 2024, in diretta da Cervia, Ravenna, dove si svolgono i Campionati Italiani Sprint femminili e maschili. La telecronaca è affidata a Marco Tripisciano e Matteo Torre, per un evento che mette in evidenza l'intensità del triathlon italiano. Alle 11:30, verrà trasmessa la replica del Campionato Italiano Skeet Femminile di tiro a volo, da Laterina, Arezzo, con la telecronaca di Davide Novelli e Sabatino Durante.

Il primo pomeriggio inizia alle 12:40 con la diretta della Prova Elite Femminile dei Campionati Mondiali 2024 di ciclismo, da Zurigo, con Andrea De Luca e Alessandro Ballan alla telecronaca, affiancati in studio da Francesco Pancani e Giada Borgato per gli approfondimenti. Alle 15:40, verrà trasmessa un'altra replica del Gran Premio di Imola del Campionato Europeo Formula Regional, questa volta con Lorenzo Leonarduzzi alla telecronaca. Nel tardo pomeriggio, alle 16:50, si potrà rivedere la replica del Campionato Italiano Sprint di Triathlon 2024, seguito alle 20:20 dalla diretta della partita di pallavolo maschile tra Cucine Lube Civitanova e Sonepar Padova, valida per la prima giornata del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25, con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

La serata prosegue alle 23:00 con la differita del Campionato Mondiale di Paraciclismo, categoria H3 maschile, da Zurigo, commentata da Stefano Rizzato. Successivamente, alle 00:45 e 02:15, verranno trasmesse in differita le semifinali del Trofeo Mimmo Fusco di pallavolo femminile, con la prima tra Novara e Bergamo e la seconda tra Busto Arsizio e Cuneo, dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, con telecronaca di Alberto Ambrogi. La notte sportiva si conclude con due eventi di tiro: alle 03:45, la replica dei Campionati Italiani di Tiro a Segno da Bologna, commentati da Silvano Ploner, e alle 05:25, la replica del Campionato Italiano Skeet Misto, con Davide Novelli e Sabatino Durante alla telecronaca.

ore 06:00 Automobilismo. C.to Europeo Formula Regional- GP Imola replica

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Rubrica: Radiocorsa

ore 08:30 Triathlon 2024: Campionato Italiano Sprint Femm.le/M.le (diretta)

Telecronca: Marco Tripisciano e Matteo Torre

da Cervia [Ravenna] Telecronca: Marco Tripisciano e Matteo Torre ore 11:30 Tiro a Volo: Camp. Italiano Skeet Femminile (replica)

Telecronaca Davide Novelli e Sabatino Durante

da Laterina [Arezzo] Telecronaca Davide Novelli e Sabatino Durante ore 12:40 Ciclismo - Campionati Mondiali 2024: Prova Elite Femminile (diretta)

Telecronca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Studio: Francesco Pancani e Giada Borgato

da Zurigo [Svizzera] Telecronca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan Studio: Francesco Pancani e Giada Borgato ore 15:40 Automobilismo: Camp. Europeo Formula Regional- GP Imola replica

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Imola [Bologna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 16:50 Triathlon 2024: Campionato Italiano Sprint Femm.le/M.le (replica)

ore 20:20 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 1a giornata: Cucine Lube Civitanova - Sonepar Padova (diretta)

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00 Paraciclismo Camp. Mondiali Paraciclismo - H3 Maschile (differita)

Telecronaca: Stefano Rizzato

da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Stefano Rizzato ore 00:45 Pallavolo: Trofeo Mimmo Fusco - Semifinale #1 Novara - Bergamo (differita)

Telecronaca: Alberto Ambrogi

Telecronaca: Alberto Ambrogi ore 02:15 Pallavolo: Trofeo Mimmo Fusco - Semifinale #2 Busto Arsizio - Cuneo (differita)

Telecronaca: Alberto Ambrogi

Telecronaca: Alberto Ambrogi ore 03:45 Tiro a Segno: Camp. Italiani (replica)

Telecroanca: Silvano Ploner

da Bologna Telecroanca: Silvano Ploner ore 05:25 Tiro a Volo: Camp. Italiano Skeet Misto (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

L' offerta di gare in diretta streaming è ampia e facilmente accessibile attraverso i canali dedicati. Grazie al live streaming su Rai Sport HD, disponibile 24 ore su 24, gli spettatori possono seguire in tempo reale tutta la programmazione trasmessa, che comprende una vasta gamma di eventi sportivi di numerose discipline. Nel tardo pomeriggio, alle 17:50, su Rai Play Sport 1 sarà trasmessa in diretta la prima semifinale del Trofeo Mimmo Fusco di pallavolo femminile, con la sfida tra Novara e Bergamo. L'incontro si svolgerà presso la E-Work Arena di Busto Arsizio e la telecronaca sarà curata da Alberto Ambrogi, garantendo una copertura completa e dettagliata dell'evento. A seguire, sempre su Rai Play Sport 1, alle 20:00, verrà trasmessa la seconda semifinale del torneo, che vedrà opporsi Busto Arsizio e Cuneo. Anche in questa occasione, il pubblico potrà vivere tutte le emozioni della partita in tempo reale, con la telecronaca nuovamente affidata a Alberto Ambrogi. Questo doppio appuntamento rappresenta una giornata particolarmente ricca per gli appassionati di pallavolo, che potranno godere di due sfide avvincenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 17:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Trofeo Mimmo Fusco - Semifinale #1 Novara - Bergamo (diretta)

Telecronaca: Alberto Ambrogi



Telecronaca: Alberto Ambrogi ore 20:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Trofeo Mimmo Fusco - Semifinale #2 Busto Arsizio - Cuneo (diretta)

Telecronaca: Alberto Ambrogi

LO SPORT ALLA RADIO:

Il programma radiofonico "Sabato Sport" del 28 settembre 2024 inizia alle 14:00 su Rai Radio 1 e Radio1Sport, condotto da Guido Ardone. L'apertura è dedicata al collegamento con Luca Cesaretti, che fornirà un riepilogo della Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia di MotoGP. A seguire, aggiornamenti da Zurigo con Cristiano Piccinelli, per la prova femminile élite dei Mondiali di ciclismo. Alle 14:50, Massimiliano Graziani prenderà il comando di "Tutto il calcio minuto per minuto", con l'anticipo di Serie A Udinese-Inter (commentato da Sebastiano Franco) e le partite di Serie B, tra cui Sassuolo-Spezia (commentata da Nicola Zanarini) e Carrarese-Reggiana (con Sara Meini). Ci saranno anche aggiornamenti in studio per Bari-Cosenza. Alle 17:40, verrà presentato l'anticipo di Serie A Genoa-Juventus, con la cronaca a cura di Manuel Codignoni. La partita inizierà alle 18:00 e durante i 90 minuti ci saranno aggiornamenti per la finale della Supercoppa femminile di volley tra Conegliano e Milano, con la radiocronaca di Manuela Collazzo. Dalle 20:00, lo sport prosegue con il basket: Massimo Barchiesi seguirà la partita della prima giornata del campionato, Trapani-Virtus Bologna. Alle 20:30, si passa alla presentazione dell'anticipo di Serie A Bologna-Atalanta, con la radiocronaca di Daniele Fortuna, che inizierà alle 20:45. A fine partita, la moviola sarà curata da Filippo Grassia, che commenterà anche le interviste dagli spogliatoi. Nell'ultima parte del programma, Sebino Nela e Filippo Grassia risponderanno alle domande degli ascoltatori, prima della chiusura alle 23:30.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

