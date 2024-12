Diretta Rai Sport Domenica 8 Dicembre 2024 - Pallavolo, Sci Alpino e di Fondo, Calcio Femminile

In vista del weekend, Domenica 8 Dicembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Lo sport sulle reti Rai generaliste offre un’esperienza completa e coinvolgente, con una programmazione variegata e ricca di appuntamenti che permettono agli appassionati di seguire le principali competizioni e di approfondire i temi sportivi più attuali. Su Rai 2 HD, l’intera giornata è scandita da eventi e rubriche di alta qualità, che uniscono dirette emozionanti, notiziari puntuali e momenti di analisi approfondita.

Alle 11:00, il TG Sport Mattino, trasmesso in diretta dagli studi TV1 di Milano, dà il via alla giornata sportiva. Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale per chi desidera iniziare la giornata con aggiornamenti tempestivi sulle ultime notizie del mondo sportivo, coprendo con precisione sia eventi nazionali che internazionali.

Nel pomeriggio, alle 15:20, prende il via Rai Sport Live, una rubrica dinamica e interattiva condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini dagli studi SR5 di Roma. Questo programma crea un collegamento tra gli eventi del giorno, offrendo collegamenti in diretta, approfondimenti tematici e uno sguardo esclusivo al dietro le quinte delle competizioni. Alle 15:30, l’attenzione si sposta sulla Pallavolo Maschile con la diretta dell’undicesima giornata del Campionato Italiano Credem Banca 2024/25. La sfida tra Perugia e Piacenza, trasmessa dal PalaBarton di Perugia, promette grande spettacolo, impreziosito dalla telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, due icone del volley italiano. Questo incontro rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di vivere l’energia e la competizione delle migliori squadre del campionato.

Alle 17:45, il TG Sport Sera della Domenica, dagli studi SR8 di Roma, offre un riepilogo dettagliato dei risultati e delle notizie più importanti del weekend. Con immagini, interviste e analisi approfondite, questo appuntamento serale è perfetto per chi vuole concludere il pomeriggio con una panoramica esaustiva degli eventi sportivi. La giornata si chiude con La Domenica Sportiva... al 90°, in onda alle 22:45 dagli studi TV1 di Milano. Condotto da Simona Rolandi, questo storico programma è il punto di riferimento per raccontare le emozioni del calcio e degli altri sport. Affiancata da esperti come Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, la trasmissione combina immagini esclusive, interviste ai protagonisti e analisi tecniche, offrendo agli spettatori un racconto emozionante e completo delle vicende sportive più significative.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 #11: Perugia - Piacenza (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)
Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
dallo studio SR8 - Roma

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 8 Dicembre 2024

La programmazione sportiva su Rai Sport HD per la giornata di domenica 8 dicembre 2024 è pensata per offrire una panoramica completa di emozionanti competizioni in diverse discipline. La giornata prende il via alle 06:00, con la replica del Pattinaggio di Figura dal Grand Prix Finale, trasmettendo la Danza Libera da Grenoble, in Francia. La telecronaca è affidata a Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini, con le interviste di Elisabetta Montecucco, per rivivere le emozioni di questa competizione di alto livello. Alle 07:00, spazio al consueto appuntamento con il TG Sport Mattino, in diretta, per i primi aggiornamenti e approfondimenti sulle novità del mondo sportivo. A seguire, alle 07:30, è prevista la replica dello Sci di Fondo, con la Coppa del Mondo 2024/25 e la Finale Sprint Maschile e Femminile a Tecnica Libera da Lillehammer, in Norvegia, commentata da Marco Tripisciano e Luca Orlandi, che conducono gli spettatori nell’atmosfera di questa gara di prestigio. La mattina prosegue con una diretta importante alle 09:25, quella dell'Atletica Leggera con i Campionati Europei di Cross da Antalya, in Turchia, commentata da Luca Di Bella e Francesco Panetta, per offrire uno spaccato avvincente dell’atletica di alto livello.

Nel primo pomeriggio, alle 13:30, è prevista un'altra replica del Pattinaggio di Figura, con la performance del Libero Uomini dal Grand Prix Finale di Grenoble, ancora con Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini, e le interviste di Elisabetta Montecucco, per chi desidera rivivere le emozioni di un’altra esibizione di grande livello.Alle 14:20, in diretta, il Calcio Femminile offre il derby milanese tra Milan e Inter, valido per la 12a giornata della Serie A. La telecronaca è affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, con analisi di Alessandra D'Angiò e Martina Angelini, per seguire il match dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, uno degli stadi più prestigiosi d’Italia. Alle 16:45, Rai Sport propone una diretta dal Monza Rally Show 2024, con Lorenzo Leonarduzzi in telecronaca, un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport e rally.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:45, la programmazione si sposta sullo Sci Alpino, con un approfondimento dal TV5 di Milano, condotto da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, in diretta per la Coppa del Mondo 2024/25. Alle 17:57, la trasmissione prosegue con la prima manche del Slalom Gigante Maschile da Beaver Creek, negli Stati Uniti, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, per seguire i migliori atleti in azione. Alle 19:10, il programma continua con un nuovo studio dedicato allo Sci Alpino, ancora con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, e alle 19:15 si passa alla differita della Coppa del Mondo di Ciclocross Elite Uomini da Cabras (Oristano), con Andrea De Luca e Paolo Mei in telecronaca. La serata prosegue alle 20:00 con la rubrica Sportabilia, a cura di Lorenzo Roata, che racconta storie particolari ed emozionanti del mondo sportivo. Alle 20:45, un nuovo studio dedicato allo Sci Alpino con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Alle 20:57, la seconda manche del Slalom Gigante Maschile da Beaver Creek dà l’opportunità di seguire gli ultimi momenti di una delle competizioni più attese della stagione. La programmazione prosegue con un nuovo appuntamento di studio alle 22:10. Alle 22:15, Rai Sport offre la differita della Pallavolo Serie A Femminile, con la 12a giornata che vede affrontarsi Scandicci e Milano, con Marco Fantasia e Giulia Pisani in telecronaca dal Pala Wanny di Firenze, un match importante per la classifica e ricco di emozioni.

La notte si conclude con la differita della Coppa del Mondo di Ciclocross Elite Donne da Cabras (Oristano) alle 00:45, e una nuova replica del Ciclismo su Pista Champions League, con la 5a tappa da Lee Valley (Gran Bretagna), trasmessa alle 02:00. La programmazione si conclude alle 03:45 con una nuova replica dei Campionati Europei di Cross da Antalya, per chi desidera rivivere le emozioni dell’Atletica Leggera.

ore 06:00 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Danza Libera (replica)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Finale Sprint Maschile/Femminile a Tecn. Libera (replica)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi

ore 09:25 Atletica Leggera Europei Cross (diretta)
da Antalya [Turchia]
Telecronaca: Luca Di Bella e Francesco Panetta

da Antalya [Turchia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Francesco Panetta

ore 13:30 Pattinaggio di Figura. Grand Prix Finale : Libero Uomini (replica)
da Grenoble [Francia]
Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini
Interviste: Elisabetta Montecucco

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

ore 14:20 Calcio Femminile: Serie A Ebay 12a Giornata Milan - Inter (diretta)
dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro in Milano
Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
Interviste ed analisi: Alessndra D'Angiò e Martina Angelini

dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro in Milano

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Interviste ed analisi: Alessndra D'Angiò e Martina Angelini

ore 16:45 Rally Monza Rally Show 2024 (diretta)
da Monza
Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi

da Monza

Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 17:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 17:57 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Maschile - 1a Manche (diretta)
da Beaver Creek [Stati Uniti]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

ore 19:10 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 19:15 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Uomini (differita/sintesi)
da Cabras [Oristano]
Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

da Cabras [Oristano]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

ore 20:00 Rubrica: Sportabilia
a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

ore 20:45 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 20:57 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Maschile - 2a Manche (diretta)
da Beaver Creek [Stati Uniti]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Beaver Creek [Stati Uniti]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

ore 22:10 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)
dal TV5 - Milano
In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dal TV5 - Milano In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 22:15 Pallavolo: Serie A Femminile - 12a giornata: Scandicci - Milano (differita)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Il Pala Wanny ospita il big match tra Scandicci e Milano. Le due compagini si giocano il secondo posto in classifica.

ore 00:45 Ciclocross : Coppa del Mondo Elite Donne (differita/sintesi)
da Cabras [Oristano]
Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

da Cabras [Oristano]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

ore 02:00 Ciclismo su Pista Champions League - 5a Tappa (replica)
da Lee Valley [Gran Bretagna]
Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati

da Lee Valley [Gran Bretagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pieangelo Vignati

ore 03:45 Atletica Leggra Europei Cross (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La giornata di dirette in streaming su Rai Sport si distingue per una programmazione variegata, che copre eventi di diverse discipline, per soddisfare la passione degli sportivi di ogni genere. La giornata inizia alle 09:00 con la diretta della prima giornata del Judo Grand Slam da Tokyo, Giappone. Un evento di prestigio internazionale che vedrà Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido commentare le esibizioni degli atleti in una delle competizioni più importanti del circuito mondiale. Alle 10:00, la programmazione si sposta su Rai Play Sport 1, dove sarà trasmessa la diretta dello Sci di Fondo con la Coppa del Mondo da Lillehammer, Norvegia. I 20 km Skiathlon maschili vedranno la telecronaca di Marco Tripisciano e Luca Orlandi, che guideranno gli spettatori alla scoperta delle sfide sulla neve norvegese.

Poco dopo, alle 12:15, sempre su Rai Play Sport 1, sarà la volta delle donne in Sci di Fondo. Le protagoniste della Coppa del Mondo affronteranno i 20 km Skiathlon, con la telecronaca ancora di Marco Tripisciano e Luca Orlandi, per permettere di seguire da vicino la gara delle atlete. Nel pomeriggio, alle 13:30, Rai Play Sport 2 si sposterà a Cabras (Oristano), in Sardegna, per la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross, con la gara riservata alle Elite Donne. Andrea De Luca e Paolo Mei commenteranno gli emozionanti momenti della competizione. Alle 14:00, su Rai Play Sport 1, il pubblico potrà seguire la diretta del Pattinaggio di Figura, con il Gala della Finale ISU Grand Prix da Grenoble, Francia. Le esibizioni dei migliori pattinatori internazionali saranno commentate da Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini, con le interviste di Elisabetta Montecucco, per un’analisi approfondita delle performance.

Alle 14:10, la diretta si sposterà su Rai Play Sport 3, con il Rally Monza Rally Show 2024, in diretta da Monza. Lorenzo Leonarduzzi commenterà la gara di rally, uno degli eventi più spettacolari dell’anno, che attira ogni anno numerosi appassionati di motorsport. Nel pomeriggio, alle 15:00, Rai Play Sport 2 tornerà a Cabras, sempre per la Coppa del Mondo di Ciclocross, questa volta con la gara Elite Uomini. Andrea De Luca e Paolo Mei saranno di nuovo in telecronaca per raccontare le emozioni della competizione maschile. La programmazione si concluderà nel tardo pomeriggio, alle 17:50, con la diretta della Pallavolo Serie A Femminile, che vedrà affrontarsi Scandicci e Milano nella 12a giornata del campionato. Questo match, cruciale per la lotta al secondo posto in classifica, sarà commentato da Marco Fantasia e Giulia Pisani, per seguire tutte le fasi salienti di un incontro fondamentale per il prosieguo della stagione.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo Grand Slam - Tokyo: 1a giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido



da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido ore 10:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Lillehammer: 20 Km Skiathlon maschile (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi



da Lillehammer [Norvegia] Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi ore 12:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Lillehammer: 20 Km Skiathlon femminile (diretta)

da Lillehammer [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Orlandi



ore 13:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Ciclocross Coppa del Mondo - Cabras: Elite Donne (diretta)
da Cabras [Oristano]
Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

Ciclocross Coppa del Mondo - Cabras: Elite Donne (diretta)

da Cabras [Oristano]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



da Cabras [Oristano] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 14:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura ISU Grand Prix Final: Gala (diretta)

da Grenoble [Francia]

Telecronaca: Arianna Secondini e Fabrizio Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco



ore 14:10 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
Rally Monza Rally Show 2024 (diretta)
da Monza
Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi

Rally Monza Rally Show 2024 (diretta)

da Monza

Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi



da Monza Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi ore 15:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Coppa del Mondo - Cabras: Elite Uomini (diretta)

da Cabras [Oristano]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



da Cabras [Oristano] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 17:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A Femminile - 12a giornata: Scandicci - Milano (diretta)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Il Pala Wanny ospita il big match tra Scandicci e Milano. Le due compagini si giocano il secondo posto in classifica.

