Diretta Rai Sport Domenica 19 Gennaio 2025 - Sci Alpino Cortina d'Ampezzo / Wengen e le altre gare LIVE

In vista del weekend, Domenica 19 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Alle ore 11:00 inizia con il "TG Sport Giorno", il notiziario sportivo in diretta dallo studio TV1 di Milano, fornendo le ultime notizie dal mondo dello sport. Alle 11:05, sempre in diretta, si entra nel vivo con lo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile" da Cortina d'Ampezzo (Belluno), con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, e le interviste a cura di Simone Benzoni.

Nel pomeriggio, alle 15:15, va in onda la rubrica "Rai Sport Live", in diretta dallo studio SR5 di Roma, con la conduzione di Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini. Subito dopo, alle 15:25, la programmazione continua con "Calcio Femminile: Serie A Ebay 2024/25 15a giornata: Roma - Juventus Women", una partita in diretta dallo stadio Tre Fontane di Trigoria (Roma), con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra. Bordocampo e analisi sono a cura di Alessandra D'Angiò e Martina Angelini. Questo incontro vedrà le campionesse d'Italia della Roma sfidare la Juventus Women, in un match che promette grande emozione, con la squadra di casa che cercherà di riprendersi dopo il recente ko contro l'Inter. In campo ci sarà una Roma senza Giacinti, ma con la talentuosa Viens e la veterana Girelli della Juventus.

Alle 17:45, ci sarà il "TG Sport Sera della Domenica", in diretta dallo studio SR8 di Roma, che darà un resoconto delle ultime notizie sportive. La giornata si concluderà alle 22:50 con la rubrica "La Domenica Sportiva... al 90°", in diretta dallo studio TV1 di Milano, con Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth che commenteranno l'attualità sportiva, con immagini, dati, interviste e opinioni. Dopo la trasmissione principale, alle 00:30, "L'Altra DS" condotto da Fabrizio Tumbarello prenderà il testimone con una panoramica su altri sport e notizie dal mondo dello sport.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile (diretta)

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni



Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



Calcio Femminile: Serie A Ebay 2024/25 15a giornata: Roma - Juventus Women (diretta)

dallo stadio Tre Fontane di Trigoria [Roma]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Alessandra D'Angiò e Martina Angelini

Spazio al big match tra le protagoniste indiscusse delle ultime stagioni. Le campionesse d’Italia in carica andranno a caccia del quarto successo casalingo consecutivo contro le bianconere, che all’andata si sono imposte 2-1 all’Allianz Stadium davanti a più di 33mila spettatori. La Juventus è una delle quattro squadre tra imbattute nei cinque principali campionati europei (insieme a Barcellona, Chelsea e Lione) e ha 10 punti in più delle rivali, reduci dal ko interno con l’Inter che ha interrotto una striscia di 25 risultati utili consecutivi al ‘Tre Fontane’. Senza la squalificata Giacinti, le padrone di casa punteranno su Viens, autrice di quattro reti nei cinque incontri disputati contro l'avversario di domenica, trascinato nei confronti con la Roma da Girelli, che dopo aver trovato il gol nelle ultime sei giornate metterà nel mirino il decimo sigillo contro le capitoline.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 19 Gennaio 2025

La giornata inizia alle 06:00 con la replica della "Coppa del Mondo Sci di Fondo TdS Val di Fiemme: 20 km Skiathlon femminile" dalla Val di Fiemme. Alle 07:00 segue il notiziario "TG Sport Mattino" in diretta, per offrire un aggiornamento sulle ultime notizie sportive. Alle 07:30 si passa alla "Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Italia - Ungheria", in differita dal match del 18 gennaio ad Alessandropoli (Grecia), con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 08:45, in onda la "Coppa del Mondo Sci di Fondo Sprint Tecnica Classica" in differita da Les Rousses (Francia), con la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi.

Alle 10:00, in diretta, "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio" dallo studio TV5 di Milano, a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 10:15, la prima manche dello "Slalom maschile" da Wengen (Svizzera), con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, e una descrizione dettagliata della gara, che si svolge dopo le prove veloci dominate dai padroni di casa. Alle 10:45 è prevista la rubrica "Perle di Sport - Tokyo 2020". Alle 11:15, la "Coppa del Mondo Sci di Fondo 20 KM Mass Start Femminile" in diretta da Les Rousses, con la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi.

A partire dalle 12:20, tornerà lo studio con "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio", seguito alle 13:15 dalla seconda manche dello "Slalom maschile" da Wengen, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 14:20, un nuovo appuntamento con "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio" in diretta dallo studio TV5 di Milano. Alle 14:40, spazio al "Pattinaggio Short Track Europei - 2a Giornata" in diretta da Dresda (Germania), con la telecronaca di Davide Novelli.

Nel pomeriggio, alle 17:20, è il turno della "Pallavolo Femminile: Campionato Serie A1 Tigotà 2024/25 - 19a giornata" con la sfida Roma - Cuneo, telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 19:25, si prosegue con il "Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2024/25 - 17a giornata", con il match tra Civitanova e Perugia in diretta dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche (Macerata), con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Alle 22:00, uno "Speciale TG Sport Mondiale Apnea" darà un resoconto sui principali eventi legati all’apnea, seguito alle 22:30 dalla "Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Italia - Israele" da Alessandropoli, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 23:45, in differita, la "Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne" di Ciclocross da Benidorm (Spagna), con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Mei. La notte si concluderà con la "Coppa del Mondo 2024/25 Elite Uomini" di Ciclocross alle 01:35, sempre da Benidorm, e la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Mei.

Nelle prime ore della mattina, verranno trasmesse in replica alle 02:20 la "Coppa del Mondo Sci di Fondo Sprint Tecnica Classica", alle 03:35 la "Coppa del Mondo Sci di Fondo 20 KM Mass Start Femminile", e alle 04:45 la seconda manche dello "Slalom maschile" da Wengen.

ore 06:00 Sci Nordico. Coppa del Mondo Sci di Fondo TdS Val di Fiemme: 20 km Skiathlon femminile (replica)

dalla Val di Fiemme

dalla Val di Fiemme ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Italia - Ungheria (differita del 18/1)

da Alessandropoli [Grecia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Les Rousses [Francia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

dallo studio TV5 - Milano

a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 10:15 Sci Alpino. Coppa del Mondo Slalom maschile - 1a manche (diretta)

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

A Wengen, in Svizzera, dopo le prove veloci dominate dai padroni di casa è l'ora della gara tra i pali stretti con lo Slalom valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025.

ore 11:15 Sci Nordico : Coppa del Mondo Sci di Fondo 20 KM Mass Start Femminile (diretta)

da Les Rousses [Francia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

A Wengen, in Svizzera, dopo le prove veloci dominate dai padroni di casa è l'ora della gara tra i pali stretti con lo Slalom valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025.

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Davide Novelli

da Roma

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Scontro decisivo in chiave salvezza tra la Smi Roma e la Honda Olivero Cuneo nel massimo campionato femminile di pallavolo.

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Match di alta classifica all'Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, con gli umbri campioni d'Italia che vogliono immediatamente reagire alla sconfitta contro Trento.

ore 22:30 Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Italia - Israele

da Alessandropoli [Grecia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

ore 03:35 Sci Nordico : Coppa del Mondo Sci di Fondo 20 KM Mass Start Femminile (replica)

ore 04:45 Sci Alpino. Coppa del Mondo Slalom maschile - 2a manche (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Domenica 19 gennaio 2025, le gare in diretta su RAI Sport e in streaming offriranno un palinsesto ricco e variegato per tutti gli appassionati di sport, con una serie di eventi di alto livello trasmessi in tempo reale.

A partire dalle 13:15, gli utenti potranno seguire in diretta sulla piattaforma Rai Play Sport 1 il Gigante Parallelo - Gara 2 della Coppa del Mondo di Snowboard da Bansko (Bulgaria), con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Alle 13:30, sarà il turno del Ciclocross su Rai Play Sport 2, con la gara Elite Donne da Benidorm (Spagna), narrata da Andrea De Luca e Paolo Mei. Successivamente, alle 13:35, sempre su Rai Play Sport 3, prenderà il via la prima giornata degli Europei di Short Track da Dresda (Germania), con la telecronaca di Davide Novelli. Alle 15:00, su Rai Play Sport 2, verrà trasmessa la gara Elite Uomini di Ciclocross da Benidorm, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Mei. Infine, alle 15:45, Rai Play Sport 1 trasmetterà in diretta la gara 20 km Mass Start maschile in Sci di Fondo da Les Rousses (Francia), con la telecronaca di Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi.

Gli utenti avranno così l'opportunità di seguire un'intera giornata di sport in streaming, con eventi che spaziano dallo snowboard al ciclocross, fino a sci di fondo e short track, tutto comodamente tramite la piattaforma Rai Play Sport.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard: Coppa del Mondo - Bansko: Gigante Parallelo - gara 2 (diretta)

da Bansko [Bulgaria]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti



Sci di Fondo: Coppa del Mondo - Les Rousses: 20 km Mass Start maschile - t. classica (diretta)

da Les Rousses [Francia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi



Ciclocross: Coppa del Mondo - Benidorm: Elite Donne (diretta)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



Ciclocross: Coppa del Mondo - Benidorm: Elite Uomini (diretta)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei



Short Track Europei: 1a giornata (diretta)

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Davide Novelli

